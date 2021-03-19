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Олимпик требует отстранить Баранку от участия в рассмотрении дела Гельзина

Премьер-лига
(1 голосов)

Из-за предвзятости и личной заинтересованности

Олимпик требует отстранить Баранку от участия в рассмотрении дела Гельзина

Новина українською

Комитет по этике и честной игре УАФ рассматривает дело по нашумевшему матчу УПЛ "Олимпик" - "Шахтер" (0:1).

Речь идет в первую очередь о нецензурных высказываниях президента "Олимпика" Владислава Гельзина. Однако "Олимпик" требует, чтобы это дело не рассматривал глава комитета Франческо Баранка.

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"Мы считаем, что господин Франческо Баранка по объективным причинам не может принимать участие в разбирательстве вокруг событий 17-го тура УПЛ в качестве главы комитета этики и честной игры УАФ, в связи с его личной заинтересованностью и предвзятостью. Так, 07.03.2021, т.е. на следующий день после событий 17-го тура УПЛ, Франческо Баранка дал интервью каналу "Футбол 1", в котором сообщил, что как итальянец, считает себя лично оскорбленным высказываниями Владислава Гельзина, несмотря на то, что никаких комментариев и высказываний в отношении него не давалось.

Ранее Франческо Баранка в СМИ неоднократно демонстрировал свое предвзятое отношение к ФК "Олимпик" Донецк и его руководству, высказывая необоснованные обвинения в махинациях. Согласно ст. 52 Дисциплинарных правил УАФ, отвод члену Органа может быть заявлен, если есть обоснованные основания для сомнений в его непредвзятости. Это касается случаев, если член Органа непосредственно заинтересован в конечном результате дела и связан с одной из сторон.

В связи с указанными обстоятельствами ФК Олимпик Донецк направил в УАФ заявление об отводе главы Комитета этики и честной игры с предоставлением доказательств, подтверждающих его личную заинтересованность и предвзятость", - гласит заявление "Олимпика".

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин Комитет по этике и честной игре Франческо Баранка
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Источник:
ФК Олимпик

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