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Олимпик требует отстранить Баранку от участия в рассмотрении дела Гельзина
Из-за предвзятости и личной заинтересованности
Комитет по этике и честной игре УАФ рассматривает дело по нашумевшему матчу УПЛ "Олимпик" - "Шахтер" (0:1).
Речь идет в первую очередь о нецензурных высказываниях президента "
"Мы считаем, что господин Франческо Баранка по объективным причинам не может принимать участие в разбирательстве вокруг событий 17-го тура УПЛ в качестве главы комитета этики и честной игры УАФ, в связи с его личной заинтересованностью и предвзятостью. Так, 07.03.2021, т.е. на следующий день после событий 17-го тура УПЛ, Франческо Баранка дал интервью каналу "Футбол 1", в котором сообщил, что как итальянец, считает себя лично оскорбленным высказываниями Владислава Гельзина, несмотря на то, что никаких комментариев и высказываний в отношении него не давалось.
Ранее Франческо Баранка в СМИ неоднократно демонстрировал свое предвзятое отношение к ФК "Олимпик" Донецк и его руководству, высказывая необоснованные обвинения в махинациях. Согласно ст. 52 Дисциплинарных правил УАФ, отвод члену Органа может быть заявлен, если есть обоснованные основания для сомнений в его непредвзятости. Это касается случаев, если член Органа непосредственно заинтересован в конечном результате дела и связан с одной из сторон.
В связи с указанными обстоятельствами ФК Олимпик Донецк направил в УАФ заявление об отводе главы Комитета этики и честной игры с предоставлением доказательств, подтверждающих его личную заинтересованность и предвзятость", - гласит заявление "Олимпика".
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