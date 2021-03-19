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Мысак: Перед Рухом стоит задача победить Динамо
УПЛ возвращается на выходных
fcrukh.com
Голкипер "
"Надеюсь, мы с максимальной пользой заполнили паузу перед поединком с киевлянами. Провели контрольный спарринг с "Подольем". Поддержали игровой ритм. Конечно, трудно сравнивать этот матч с поединками УПЛ, но обстоятельства зависели не нам. Мы сделали все, что могли. Игра с "Динамо" все покажет.
В матче с киевлянами прежде всего на поле должна быть игровая дисциплина. Также важный аспект - это самоотдача. Нам не нужно отходить от своего плана на игру. Должны помнить все то, что нарабатывали на тренировках. Нужно постараться максимально воплотить все наши идеи на поле. Едем в столицу с мыслями о положительном результате.
Дополнительно "Динамо" представлять не нужно. Сейчас эта команда играет очень дисциплинированно с бешеной самоотдачей. Главный тренер Мирча Луческу от них этого требует. Считаю, они находятся в хорошей форме, но мы не должны это учитывать. Перед нами стоит задача победить. Мы не должны думать об их тонусе. Стремимся получить зачетные баллы и продемонстрировать свой уровень игры.
Конечно, я видел гол Сидорчука в ворота "Зари". В игре бывают и такие моменты. Нам нужно их разобрать, чтобы мы были готовы к таким выстрелам", - сказал Мысак.
Напомним, что матч "Динамо" – "Рух" состоится в воскресенье 21 марта и начнется в 17:00.
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