Кополовец: Отставка Кобина? Если нет результата, то все может быть

Спортивный директор " Миная " Михаил Кополовец прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера команды Василя Кобина.

- Появилась информация, что Василий Кобин может быть уволен с поста главного тренера, если "Минай" не обыграет "Мариуполь".

- Вы понимаете, такова тренерская работа. Если нет результата, то все может быть. Но у меня такой информации нет. Поэтому мне трудно это комментировать.

Но вы знаете как часто такое случается. Вот я недавно давал интервью - слова перекручивают, вырывают из контекста. Трудно комментировать, правда ли это. Но конечно же все может произойти. Такая специфика тренерской работы. Вы поймите, мы все профессионалы, все всё понимают. В любой команде, где не лучшие результаты, есть определенный "напряг". Но последнее решение всегда за президентом.

- Сейчас "Минай" идет на предпоследнем месте, а по потерянным очкам вообще на последнем. Какие сейчас мысли у руководства и довольны ли работой Кобина?

- Ну как можно быть довольным, когда нет результата? Понятно, что есть "напряг"! Трудно что-то комментировать, когда команда не выигрывает, особенно в тех матчах, где нужно брать очки - ФК "Львов", "Ингулец" ... Теперь надо брать очки там, где их еще труднее брать. Это футбол, что тут можно сказать...