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Кополовец: Ждем от Милевского большего. Думаю, Артем еще себя покажет

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока что Артем не впечатляет

Кополовец: Ждем от Милевского большего. Думаю, Артем еще себя покажет

instagram.com/timi1010

Новина українською

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец оценил выступление форварда команды Артема Милевского.

"Понятно, что руководство ждет от него большего. Хочется, чтобы где-то потянул за собой команду, отличился голом. Однозначно, что мы ждем от него большего. Но у нас есть еще девять игр, и я думаю, что Артем еще себя покажет. Это и ему надо, и команде.

Сейчас не лучшие результаты, и мы ожидаем, что каждый футболист будет прибавлять. Ожидаем, что ребята будут биться и за себя, и за клуб. Еще есть время, и мы надеемся, что что-то изменится", - сказал Кополовец.

Напомним, что Милевский после прихода зимой в закарпатский клуб сыграл за "Минай" 4 матча, результативными действиями не отмечался.

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В статье: Артем Милевский Михаил Кополовец ФК Минай
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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shat (киев)
19.03.2021 в 22:56
какими надо быть отсталыми , чтобы вместо игрока взять в команду пиарщика , Хороший понт дороже денег ? только вы господа попутал , спорт и понты
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Конфуцій (Львів)
19.03.2021 в 22:29
Ждите
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