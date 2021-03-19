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Кополовец: Ждем от Милевского большего. Думаю, Артем еще себя покажет
Пока что Артем не впечатляет
instagram.com/timi1010
Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец оценил выступление форварда команды
"Понятно, что руководство ждет от него большего. Хочется, чтобы где-то потянул за собой команду, отличился голом. Однозначно, что мы ждем от него большего. Но у нас есть еще девять игр, и я думаю, что Артем еще себя покажет. Это и ему надо, и команде.
Сейчас не лучшие результаты, и мы ожидаем, что каждый футболист будет прибавлять. Ожидаем, что ребята будут биться и за себя, и за клуб. Еще есть время, и мы надеемся, что что-то изменится", - сказал Кополовец.
Напомним, что Милевский после прихода зимой в закарпатский клуб сыграл за "Минай" 4 матча, результативными действиями не отмечался.
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