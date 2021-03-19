На просмотр в Зарю прибыл камерунский опорник

Луганская " Заря " может подписать 20-летнего камерунского опорного хавбека Пьера Аконо.

По информации zaryalg.com футболист прибыл на просмотр в Запорожье. Окончательное решение по игроку будет принято позже.

Отметим, что Аконо выступает за дубль бельгийского “Эйпена”, за первую команду заигран не был.

Вызывался в национальную сборную Камеруна, за которую в 2019 сыграл один матч.