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На просмотр в Зарю прибыл камерунский опорник

Премьер-лига
(1 голосов)

Из Бельгии

На просмотр в Зарю прибыл камерунский опорник

Эйпен

Новина українською

Луганская "Заря" может подписать 20-летнего камерунского опорного хавбека Пьера Аконо.

По информации zaryalg.com футболист прибыл на просмотр в Запорожье. Окончательное решение по игроку будет принято позже.

Отметим, что Аконо выступает за дубль бельгийского “Эйпена”, за первую команду заигран не был.

Вызывался в национальную сборную Камеруна, за которую в 2019 сыграл один матч.

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В статье: Заря (Луганск) Пьер Аконо
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Источник:
zaryalg.com

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