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На просмотр в Зарю прибыл камерунский опорник
Из Бельгии
Эйпен
Луганская "
По информации zaryalg.com футболист прибыл на просмотр в Запорожье. Окончательное решение по игроку будет принято позже.
Отметим, что Аконо выступает за дубль бельгийского “Эйпена”, за первую команду заигран не был.
Вызывался в национальную сборную Камеруна, за которую в 2019 сыграл один матч.
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Источник:zaryalg.com
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