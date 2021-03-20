Премьер-лига
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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 20-го тура чемпионата
Шахтер и Динамо свои матчи тура сыграют в воскресенье 4 апреля
Дирекция Премьер-Лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 20 тура
3 апреля, суббота
"Мариуполь" — "Ингулец" 14:00
"Рух — "Заря" 17:00
"Десна — "Олимпик" 19:30
4 апреля, воскресенье
"Минай" — "Колос" 14:00
"Ворскла" — "Шахтер" 17:00
"Днепр-1" — "Львов" 17:00
"Александрия" — "Динамо" 19:30
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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