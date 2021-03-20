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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 20-го тура чемпионата

Премьер-лига
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Шахтер и Динамо свои матчи тура сыграют в воскресенье 4 апреля

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 20-го тура чемпионата

Новина українською

Дирекция Премьер-Лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 20 тура УПЛ сезона 2020/21.

3 апреля, суббота

"Мариуполь" — "Ингулец" 14:00

"Рух — "Заря" 17:00

"Десна — "Олимпик" 19:30

4 апреля, воскресенье

"Минай" — "Колос" 14:00

"Ворскла" — "Шахтер" 17:00

"Днепр-1" — "Львов" 17:00

"Александрия" — "Динамо" 19:30

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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