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19-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание трансляций матчей очередного тура УПЛ
tsena.co.bw
На этих выходных состоится 19-й тур
Вашему вниманию расписание поединков с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
20 марта (суббота)
"Мариуполь" – "Минай" – 14:00 – Футбол 2
"Десна" – "Днепр-1" – 17:00 – Футбол 2
"Ворскла" – "Олимпик" – 19:30 – Футбол 2
21 марта (воскресенье)
"Ингулец" – "Александрия" – 14:00 – Футбол 1
"Львов" – "Шахтер" – 17:00 – Футбол 1
"Динамо" – "Рух" – 17:00 – 2+2
"Колос" – "Заря" – 19:30 – Футбол 1
Также отметим, что матч "Динамо" – "Рух" можно будет посмотреть в прямом эфире на youtube-канале Football Hub.
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