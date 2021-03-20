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Пятенко: Заря гнёт свою линию с любым соперником

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер высказался перед 19-м туром

Пятенко: Заря гнёт свою линию с любым соперником

Фото - ФК Заря

Новина українською

Украинский тренер Владимир Пятенко в комментарии zbirna.com рассказал о предстоящем матче 19-го тура УПЛ "Колос" – "Заря".

"Очень интересная пара. "Заря" гнет свою линию в матче с любым соперником. "Заря" хочет быть третьей, а "Колос" ставит задачу выйти в еврокубки. Поэтому матч будет интересным.

Тяжело в этой паре отдать кому-то предпочтение. У "Зари" более опытные футболисты, но "Колос" способен на сюрприз", — сказал Пятенко "Команде №1".

Матч "Колос" – "Заря" пройдёт в воскресенье. Игра стартует в 19:30.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
Команда №1

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