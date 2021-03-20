Пятенко: Заря гнёт свою линию с любым соперником

Украинский тренер Владимир Пятенко в комментарии zbirna.com рассказал о предстоящем матче 19-го тура УПЛ "Колос" – "Заря".

"Очень интересная пара. "Заря" гнет свою линию в матче с любым соперником. "Заря" хочет быть третьей, а "Колос" ставит задачу выйти в еврокубки. Поэтому матч будет интересным.

Тяжело в этой паре отдать кому-то предпочтение. У "Зари" более опытные футболисты, но "Колос" способен на сюрприз", — сказал Пятенко "Команде №1".