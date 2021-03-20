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Пантич: В Динамо был хороший контракт, но отношения с Ребровым не сложились

Премьер-лига
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Также серб сетует на ужасную структуру киевлян

Пантич: В Динамо был хороший контракт, но отношения с Ребровым не сложились

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Бывший защитник столичного "Динамо" Александар Пантич рассказал о своем времени пребывания в состоянии клуба:

"В киевского "Динамо" ужасная структура. Я там подписал замечательный контракт, но никогда не чувствовал себя хорошо в спортивном плане. Я играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но отношения с тренером (прим. - Сергеем Ребровым) не сложились. Я пробыл там два года, так как считал, что это лучшее для моего будущего.

Трансфер в "Кадис" не удался из-за травмы. Заранее заключать контракт был бы ошибкой, потому что у меня были варианты трансферов, но экономически они были хуже моего контракта в Киеве", - сказал Александр в интервью Marca.

Пантич присоединился к "Динамо" зимой 2017 года из "Вильярреала" на правах свободного агента. На контракте с киевским клубом он пробыл до лета 2019-го. За это время он принял участие в 20 матчах, записав в свой актив один гол и в пассив четыре жёлтые карточки. В 2019 году серб был отдан в пятимесячную аренду в "Кадис", однако так и не провел за этот клуб ни одного матча. В "Динамо" игрок получал около 860 тыс евро в год.

Сейчас Пантич выступает за кипрский "АЕЛ". Transfermarkt оценивает 28-летнего центрального защитника в 350 тыс евро.

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В статье: Динамо (Киев) Александар Пантич
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Источник:
Marca

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