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Мариуполь впервые за восемь месяцев сыграл на домашнем стадионе
Приазовцы вернулись домой
Скриншот з каналу Футбол 2
На данный момент "Мариуполь" принимает "Минай" в рамках 19-го тура УПЛ на стадионе имени Владимира Бойко. Этот матч стал первым за восемь месяцев для приазовцев, когда они сыграли на собственной арене.
Последний раз "Мариуполь" проводил поединок дома 12 июля прошлого года против донецкого "Олимпика". С тех пор команда сыграла 22 матча в УПЛ на чужих полях. Причиной тому стала реконструкция стадиона имени Бойко.
Также отметим, что на сегодняшнем матче присутствовали болельщики на трибунах - впервые с марта прошлого года "Мариуполь" противостоит сопернику дома с собственной поддержкой.
После первого тайма во встрече подопечных Остапа Маркевича и Василия Кобина счет не был открыт. Текстовую трансляцию матча можно посмотреть
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