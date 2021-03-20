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Львов - Шахтёр: LIVE АУДИО трансляция матча

Премьер-лига
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Чемпион за фиаско в еврокубках будет отыгрываться на последней команде Премьер-лиги

Львов - Шахтёр: LIVE АУДИО трансляция матча

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Стрим матча украинской Премьер-лиги с участием чемпиона Украины. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить начало стрима. Мы начинаем за пять минут до стартового свистка - 21 марта в 16:55. Комментаторы - Георгий Грошев и Тарас Вархоляк.

Первый матч Шахтера после вылета из еврокубков. Под горячую руку дончан попадет аутсайдер УПЛ, Львов. Будет ли матч для чемпиона Украины легким? Или же новый наставник "львов" Анатолий Бессмертный сможет остановить наступление "горняков"? Включайте нашу трансляцию, чтобы узнать ответы на все вопросы!

Читайте такжеЛьвов - Шахтер: текстовая трансляция

Львов - Шахтер онлайн трансляция

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк) Подкасты UA-Футбол
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