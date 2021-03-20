Мариуполь - Минай 0:0. Маркевич доминировал, но Кобин выстоял

Обе команды, особенно их тренеры выходили на матч под серьезным давлением ожиданий. "Мариуполь" наконец вернулся на родной стадион. Собственно, постоянные разъезды по стране были одним из главных оправданий плохих результатов (серия из восьми матчей без побед, из которых семь - поражения), лишивших азовцев статуса претендентов на путевку в Лигу Европы. Поэтому Остап Маркевич должен был доказывать, что он способен побеждать.

По большому счету это же касается и Василия Кобина. Хотя у его команды после перерыва есть одна победа, но - над "Олимпиком", который сам проваливается в 2021-м. Более того, уже в пути к "Мариуполю" закарпатцев догнали слухи о том, что тренера могут попросить, если на берегу Азовского моря не будут получены зачетные баллы.

В определенной степени обеим командам повезло, что к игре они подошли с минимальными потерями, что оставляло наставникам пространство для маневра. Травмированного Сикана в составе "Мариуполь" прогнозируемо заменил Кулаков, но и Бондаренко был в составе, который действовал на позиции центрального атакующего хавбека. Мишнев остался на позиции восьмерки, тогда как Танковский закрывал опорную зону. На флангах атаки вышли Кащук и Очеретько (неделю назад в Коваливке играли Топалов и Горбунов). Интересно, что в резерве остались оба фланговых защитника, которые перешли в "Мариуполь" из состава "Миная", а именно Стасюк и Меличенко. Справа действовал Кирюханцев, слева - Драмбаев. Пара центрбеков привычная - Чоботенко и Быков, за спинами которых в этот раз играл Гальчук.

У Василия Кобина было больше неожиданностей. Предполагалось, что "Минай" вновь сыграет с тремя центрбеками, но в основе вышло только два - Лопиркнок и Матич. Маембе и Малепе закрывали фланги обороны. Опытный Ткачук остался в резерве, поэтому в центре поля действовал треугольник Хахлев, Петрусенко и Снижко. Необычным был выбор для атаки - ни Милевскому, ни Шиндеру места в основе не нашлось. В центре действовал Рустам Ахмедзаде, из глубины поля ему должны были помогать Нуриев и Кожанов.

Игру значительно активнее начал "Мариуполь". Если немного неточный удар Мишнева в стиле Сидорчука все же произошел после стандартного положения и был следствием наигранной комбинации, то прострел от Бондаренко и удар с угла вратарской от Очеретько были признаком доминирования хозяев. "Минаю" повезло, что удар у Ивана был точно в голкипера закарпатцев Поповича.

Но ситуация не получила продолжения. "Минай" после этого наладил игру в обороне и постепенно перевел игру в центр поля, а затем и вообще зажал "Мариуполь" на его половине. Другое дело, что креативной мысли подопечным Кобина явно не хватало. Банальные подачи с флангов и множество стандартов, при которых не пошли навесы у Хахлева, становились легкой добычей защитников "Мариуполя". В конце концов, единственный свой опасный момент "Минай" создал благодаря контратаке по правому флангу, когда к атаке подключился Маембе и бил из пределов штрафной, но попал в сетку с внешней стороны ворот.

В последней трети первого тайма "Мариуполь" вернул себе инициативу и потерял действительно реальный шанс открыть счет. Авторами эпизода стали два самых опытных игрока команды - Танковский отдал разрезную передачу на Мишнева, который расположился между двух защитников и таким образом вышел на свидание с голкипером "Миная". Дмитрий и пробил неплохо, но Попович свою команду спас, отбив мяч ногой.

Уже в перерыве Остап Маркевич провел первую замену, выпустив вместо Кащука Топалова. Впоследствии тренер "Мариуполь" сменил другого вингера - Очеретько на Горбунова, выпустил Мампаси вместо травмированного Быкова в центр защиты, а также освежил фланг обороны за счет Стасюка, который заменил Драмбаева. Василий Кобин отреагировал только в середине тайма, когда бросил в бой Шиндера и Пиняшко вместо Ахмедзаде и Кожанова.

Если в первом тайме "Минаю" удалось на достаточно длительный период завладеть территорией, то во втором "Мариуполь" мяч сопернику отдавал значительно реже. Хотя первая условная опасность возникла после действий подопечных Кобина - Кожанов отдал пас на линию штрафной Нуриеву, а новоиспеченный сборник Азербайджана поспешил с решением и пробил значительно выше ворот. Ответ "Мариуполь" была почти мгновенным, правда, не без помощи соперника, который обрезался в центре поля. Кулаков классно сбросил мяч на ход Бондаренко, который вышел на свидание с Поповичем, но пробил мимо стойки.

Всплеск произошел в районе 65-й минуты и стал чуть ли не единственным утешением мариупольским болельщикам, которые собрались на реконструированном стадионе. "Мариуполь" визуально выглядел активнее, но комбинирования между центральным кругом и штрафной площадью соперника обычно заканчивались или потерей, или неточной передачей на обострение. Лишь на 85-й Андрей Кулаков получил время и пространство, чтобы нанести удар с угла штрафной - подвело исполнение или многострадальный газон, состояние которого был далеким от идеального.

Кульминация могла произойти на последних минутах, когда после вбрасывания аута и ​​скидки от кого-то из азовцев мяч попал в руку Маембе во вратарской площадке. Рикошета не было, мяч летел долго, рука защитника была прижатой к корпусу, но арбитр Анатолий Абдула решил, что на пенальти эпизод не тянет. А было бы эффектно, если бы итог игры как и в первом круге решил пенальти.

Последние минуты вообще оживили в целом скучную игру - после эпизода с рукой Пиняшко нанес первый удар "Миная" в створ ворот "Мариуполя", азовцы проводят быструю атаку с прострелом, который принял Кулаков, но не смог нанести удар по воротам. Малепе перехватывает и рвался к воротам, отдал на Пиняшко, но тот не сумел найти передачей партнера. Хоть что-то на радость зрителям.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур

20 марта. Мариуполь. стадион им.В.Бойка

"Мариуполь" - "Минай" 0:0

"Мариуполь": Гальчук - Кирюханцев, Чоботенко, Быков (Мампаси 65), Драмбаев (Стасюк 65) - Танковский, Мишнев - Кащук (Топалов 46), Бондаренко (Чех 74), Очеретько (Горбунов 61) – Кулаков

Тренер: Остап Маркевич

"Минай": Попович - Маембе, Матич, Лопиренок, Малепе - Снижко (Ткачук 90+2), Петрусенко, Хахлев (Бойко 81) - Кожанов (Пиняшко 68), Ахмедзаде (Шиндер 68), Нуриев

Тренер: Василий Кобин

Арбитр: Анатолий Абдула

Предупреждения: Танковский 88 - Снежко 61, Хахлев 77