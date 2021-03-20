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Колос - Заря. LIVE АУДИО трансляция матча УПЛ

Премьер-лига
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Главный матч 19 тура

Колос - Заря. LIVE АУДИО трансляция матча УПЛ

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Центральный матч 19 тура украинской Премьер-лиги! Следить за игрой можно в аудио-трансляции на нашем канале. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить начало стрима. Мы запускаем онлайн 21 марта в 19:25. Комментатор - Александр Рыженко.

Колос мечтает о возвращении в еврокубки после дебюта в Лиге Европы нынешнего сезона. Но для этого нужно догонять Десну, а также оставлять за спиной Ворсклу с Александрией. Заря же продолжает борьбу с Десной за третью строчку таблицы и также необходимо избегать потери очков.

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Колос - Заря онлайн трансляция

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В статье: Заря (Луганск) Колос (Ковалевка) Подкасты UA-Футбол
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