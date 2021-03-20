Мариуполь - Минай. Игра рукой или попадание мяча в руку Маембе? Мнения экспертов разошлись

В конце матча "Мариуполь" - "Минай" мяч в штрафной попал в руку игроку закарпатской команды Шемми Маембе. Арбитр Анатолий Абдула не назначил пенальти, на табло так и остались нули.

Судейские эксперт Сергей Шебек расценивает эпизод как дискуссионный. Можно говорить, что ситуация – на усмотрение арбитра. И какое бы из решений не принял рефери, были бы аргументы и "за", и "против".

Однако Сергей Шебек уточняет, что в случае с не назначением одиннадцатиметрового "против" все же больше, чем "за". Мяч прилетел не из близкого расстояния, игрок имел достаточно времени для того, чтобы среагировать и убрать руку, рикошета от своего или чужого не было. Поэтому это, по мнению эксперта, скорее пенальти, чем нет. Дискутировать можно о том, какую цену имело это попадание мяча в руку Маембе. Ведь если бы не рука, мяч попал бы игроку "Миная" в корпус или бедро.

Мирослав Ступар акцентировал на том, что мяч прилетел в руку Маембе неожиданно для игрока, ведь возле Маембе был Лопырёнок, который и обусловил "неожиданный" для партнера мяч. Кроме того, по мнению эксперта, рука игрока "Миная" была в естественном положении, а намерения играть рукой защитник не имел. Тогда как в Правилах четко написано, что одиннадцатиметровый назначается не за попадание мяча в руку, а за сознательную игру рукой. Поэтому Ступар поддерживает решение Абдулы не назначить пенальти.