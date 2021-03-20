Перерождение. Десна - Днепр-1 0:2

Днепр1 с победой. Команда знает что делает и бежит. Плюс фантастическая игра Юрченко... тянул все, что можно и даже то, что нельзя. По Десне и сказать нечего. Однообразие от Рябоконя достало, еще и невероятное невезение или отсутствие мастерства у игроков атаки. Арбитресса сегодня пробила дно. Очень странное судейство и трактовка футбола в плоскости то ли хоккея, то ли регби ...Норден не на фарт... вялый какой-то.