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Перерождение. Десна - Днепр-1 0:2
Днепряне одержали самую громкую для себя победу с начала 2021 года
Фото: ФК Десна/Автор неизвестен
Отчёт о матче читайте в ближайшее время
Чернигов. ОУСЦ Чернигов
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)
Десна - СК Днепр-1 0:2
Гол: Марио Чуже 45+1, Марио Чуже 90+4
Десна: Игорь Литовка, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Владислав Калитвинцев, Евгений Чепурненко (Андрей Домбровский 46), Андрей Гитченко, Андрей Тотовицкий, Андрей Мостовой (Егор Картушов 72), Алексей Гуцуляк (Денис Безбородько 84), Ефим Конопля, Филипп Будковский
СК Днепр-1: Валерий Юрчук, Артем Довбик (Алексей Хобленко 88), Игорь Когут (Франциско Ди Франко 78), Сергей Логинов, Лукас Тейлор, Владислав Дубинчак, Марио Чуже, Александр Назаренко (Андрей Цуриков 68), Александр Сваток, Александр Пихалёнок, Даниил Игнатенко
Предупреждение: Артем Довбик 51, Денис Безбородько 90+3
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