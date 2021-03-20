  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Перерождение. Десна - Днепр-1 0:2
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Перерождение. Десна - Днепр-1 0:2

Премьер-лига
(5 голосов)

Днепряне одержали самую громкую для себя победу с начала 2021 года

Перерождение. Десна - Днепр-1 0:2

Фото: ФК Десна/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Отчёт о матче читайте в ближайшее время

Чернигов. ОУСЦ Чернигов
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)
Десна - СК Днепр-1 0:2
Гол: Марио Чуже 45+1, Марио Чуже 90+4
Десна: Игорь Литовка, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Владислав Калитвинцев, Евгений Чепурненко (Андрей Домбровский 46), Андрей Гитченко, Андрей Тотовицкий, Андрей Мостовой (Егор Картушов 72), Алексей Гуцуляк (Денис Безбородько 84), Ефим Конопля, Филипп Будковский
СК Днепр-1: Валерий Юрчук, Артем Довбик (Алексей Хобленко 88), Игорь Когут (Франциско Ди Франко 78), Сергей Логинов, Лукас Тейлор, Владислав Дубинчак, Марио Чуже, Александр Назаренко (Андрей Цуриков 68), Александр Сваток, Александр Пихалёнок, Даниил Игнатенко
Предупреждение: Артем Довбик 51, Денис Безбородько 90+3

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (36)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
trey222
20.03.2021 в 20:02
Нужно обратить внимание на то,что Днепр-1 выиграла у Ворсклы и Десны.подряд,т.е.у четвёртой и пятой команд.А это чего-то стоит.
Ответить
0
0
Вано (Lviv)
20.03.2021 в 20:02
Супер Йові, в Карпатах не дали реалізувати своє бачення гри, але з Дніпром1 бачу в Тебе все виходить! Вітаю і бажаю боротись тільки за найвищі місця!
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.03.2021 в 20:00
Дуже слабко, деградація. На жаль з втратою Фаворова, Філіппова та й Кузика Десна ослабла істотно.
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
20.03.2021 в 19:53
Днепр1 с победой. Команда знает что делает и бежит. Плюс фантастическая игра Юрченко... тянул все, что можно и даже то, что нельзя. По Десне и сказать нечего. Однообразие от Рябоконя достало, еще и невероятное невезение или отсутствие мастерства у игроков атаки. Арбитресса сегодня пробила дно. Очень странное судейство и трактовка футбола в плоскости то ли хоккея, то ли регби ...Норден не на фарт... вялый какой-то.
Ответить
+1
-1
avatar
Rezerf (Чернігів)
20.03.2021 в 19:27
В футболі не буває дрібниць. Калітвіцев обрізався - контра - Гітчєнко пролетів повз м'яча - гол. Ігрова дісціплина у днєпрян була кращє, та й щє Юрчук кураж спіймав. Звернув увагу на те, шо у дніпрян ну дуже енергозатратний футбол. Чи надовго вистачить так грати? Подивимось, А 4-те місце, все одно нікуди від нас не дінеться
Ответить
+1
-1
trey222
20.03.2021 в 19:58
Выигрывает Ворскла и она четвёртая.
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.03.2021 в 20:01
З такою грою дінеться, ще 7 турів попереду.
0
0
avatar
Viktor Ivanjvich
20.03.2021 в 19:59
как сказать -ворксла тоже тут как тут и уже скорее всего будет 4-
Ответить
0
0
Trztrqtr (Украина)
20.03.2021 в 19:18
Днепр по делу обыграл Десну. Во втором тайме сознательно отдал инициативу, даже больше чем нужно. Но это дало результат. Справедливые 3 очка для СК.
Ответить
+5
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
20.03.2021 в 19:15
Днепро молодцы. А вот Десна не о чем. Не игры не мысли. Монзуль удивила все четко и по делу
Ответить
+5
-2
avatar
Кот Тангенс (МакіЇвка)
20.03.2021 в 19:19
Катя сьогодні зайвого не свистіла. Мабуть прочитала наші коменти...
Ответить
+2
-1
avatar
Rezerf (Чернігів)
20.03.2021 в 19:19
Це тому, що від Лучі не було вказівки, кого треба "наказати".
Ответить
+1
0
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
20.03.2021 в 19:11
Десна ніяка. Примітивний силовий футбол зразку совка.... це вчорашній день як і сам Рябоконь.
Ответить
+8
-2
avatar
Кот Тангенс (МакіЇвка)
20.03.2021 в 19:14
Дивитись можна. От Маріуполь-Минай - ото колискова була.
Ответить
+5
-1
sergkir
20.03.2021 в 19:51
Что не говорите, но Рябоконь не тянет на тренера премьеры
Ответить
0
-1
avatar
genpet (Николаев)
20.03.2021 в 19:10
А что-то в составе Днепра мало осталось чемпионов мира из молодежки
Ответить
+1
0
ACB (Чернигов)
20.03.2021 в 19:09
ФК Чернигов проиграл, Десна проиграла... М-да, не наш день был сегодня (((
Ответить
+2
-2
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
20.03.2021 в 19:05
Сгодится для колхоза, мастерства маловато ещё.
Ответить
+1
-4
avatar
usovvictor (Kharkov)
20.03.2021 в 19:03
...Десна какая?, ...Днепр1 просто сконцентрировался, что просто любо дорого, с перехватами очень похвально, Десна билась головой об стенку... Играли все и на каждого игрока прессинг, вратарь отличился тоже - очень приятно такую игру видеть - ...просто молодцом Днепр....
Ответить
+4
0
Hanter44 (Baburka)
20.03.2021 в 19:03
Спасибо за ФУТБОЛ.Обе команды были достойны победы.Но....Повезло больше Днепру.
Ответить
+3
-3
avatar
usovvictor (Kharkov)
20.03.2021 в 19:06
...2-а -это уже более серьезнее, чем везение, ...причем трудовые... - тактика правильная...
Ответить
+7
0
prostors (Вольногорск)
20.03.2021 в 18:57
Десна никакая. Бабок не занесли и все, сдулись.
Ответить
+4
-5
Запорізьке Торпедо (zp)
20.03.2021 в 18:57
а то недавно в каментах паслись какие-то уеы и квакали, что Йовичевич - хреновый тренер. фигасе, 14 очей за последние 6 туров. Причем не сказать, что Чернигову слишком уж не повезло. Десна, так вы за бронзу бороться не будете, так Заре отдадите?)
Ответить
+7
-5
Djibouti (Djibouti)
20.03.2021 в 18:56
Ахахаха молодцы Днепр, помню кто то писал что хорват слабый, что Йовичевич держит его только так как он его соотечественник
Ответить
+9
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
20.03.2021 в 18:56
...какой молодец днепруша, думал сил не хватит.... "Монуль "свисток""?
Ответить
+3
0
avatar
palmotron (Бровари)
20.03.2021 в 18:55
Просто молодчики!!! Матч дуже цікавий для глядача! Дніпро з Ігорем реально заграв в такий футбол який приємний оку!) Так тримати!
Ответить
+8
0
Запорізьке Торпедо (zp)
20.03.2021 в 18:58
минус один, а не Дніпро, ты хотел сказать?
Ответить
0
-7
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
20.03.2021 в 19:02
батальон Днiпро-1.
+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
20.03.2021 в 19:04
батальон это батальон, а минус один - клон Дніпра
0
-7
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
20.03.2021 в 19:17
Клон,слон, главное есть команда,стадион, для нынешнего времени уже неплохо.
+3
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
20.03.2021 в 18:54
Молодец Йовичевич, крепенькую банду сколотил из Днепра. А Десне бумеранг за сдачу матча шахте...
Ответить
+5
-4
Hanter44 (Baburka)
20.03.2021 в 19:05
Глупец( чтоб не сказать больше)
Ответить
+4
-5
avatar
Rezerf (Чернігів)
20.03.2021 в 19:18
Який бумеранг? В першому колі у Дугласа була рука - не поставили 100% пенальті. Не залетів бумеранг.
Ответить
0
-2
Лекарь (село Дарница)
20.03.2021 в 18:53
Десна падает
Ответить
+6
-1
avatar
Rezerf (Чернігів)
20.03.2021 в 19:29
Дуже глибока, інтелектуальна думка
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
20.03.2021 в 19:51
Я дуже радий, що Вам сподобалась моя думка:) Але мені здається, що якщо немає ніякого бонуса від суперника (як це було у матчі проти ДК) то тоді у Десни і грати нема бажання
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...