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Остап Маркевич: Не очень хорошо, когда с трибун Мариуполю делают ненужные замечания

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "моряков" подвел итоги ничьи с подопечными Кобина

Остап Маркевич: Не очень хорошо, когда с трибун Мариуполю делают ненужные замечания

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал ничью с "Минаем" в матче 19-го тура УПЛ.

— Мы ожидали хороший футбол и хороший результат. Но не получилось. Мы рады, что наконец-то сыграли на своем поле. Однако, на мой взгляд, оно еще не готово для быстрого комбинационного футбола, который мы хотим видеть.

Хочу попросить наших болельщиков, чтобы они поддерживали команду с первой и до последней секунды. Только так создаются и команда, и клуб. Не очень хорошо, когда с пятой минуты нам начинают с трибун делать ненужные и непонятные замечания. Команде пользы они не принесут. "Бей вперед – комбинация вперед" — это не тот футбол, который мы хотим видеть. Если таких болельщиков такой футбол устраивает, то нас – нет. Это не та игра, которая имеет будущее и развивает молодых игроков. В такой футбол мы играть не будем! Мы стремимся комбинировать и играть в красивый футбол.

Тяжелое поле было. Хотели интенсивно играть, прессинговать. Но на песке это было делать тяжело – ноги "наливались" и было сложно. Но все равно необходимо было реализовать те моменты, которые у нас были. Считаю, что сегодня мы потеряли два очка.

— Замена центрального защитника Быкова была запланирована?

— Нет, он попросил замену. Как раз из-за поля. Футболисты не привыкли к такому полю, где было много песка. Такое поле дает другую структурную нагрузку на мышцы. Естественно, когда мышцы не привыкли к такому покрытию, они дают сбой. Поэтому Быков и Очеретько попросили замены. Хорошо, что сейчас есть пауза. Мы надеемся, что поле будет готово к следующей игре.

— Сегодня Александр Драмбаев впервые вышел в стартовом составе. Как оцените его игру?

— Да, он первый раз сыграл в "основе". Каких-то провалов у него не было, но работать есть над чем.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич ФК Минай
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Источник:
ФК "Мариуполь"

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Комментарии (7)
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Siren05 (Мариуполь)
20.03.2021 в 19:46
А на счёт высказывания болельщиков, так это кричал дебильный парень, сидящий рядом со скамейкой запасных. Он и на трибуне нас всех достал, но ничего не поделаешь, действительно больной хлопец, олигофреник...
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sebekkiril (Dm.roslo)
20.03.2021 в 19:26
Жодного інтерв'ю без згадки про якість поля, може досить.
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+1
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Очманілий Заєць (Odessa)
20.03.2021 в 19:18
А хто там "моряки"? Невже "Минай"?
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+1
0
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Просто Квашин (Харьков)
20.03.2021 в 19:20
...у них тоже типа "море".....
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0
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c99baf (Харьков)
20.03.2021 в 19:06
"Болелы" виноваты,а игра никакашка...
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+1
0
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Просто Квашин (Харьков)
20.03.2021 в 19:19
Ты же переживаешь за шахтьор и его фарм....
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0
-1
c99baf (Харьков)
20.03.2021 в 19:35
Шо заслуживают,да и ШД иногда "матюкаю"...
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