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Остап Маркевич: Не очень хорошо, когда с трибун Мариуполю делают ненужные замечания
Наставник "моряков" подвел итоги ничьи с подопечными Кобина
Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал
— Мы ожидали хороший футбол и хороший результат. Но не получилось. Мы рады, что наконец-то сыграли на своем поле. Однако, на мой взгляд, оно еще не готово для быстрого комбинационного футбола, который мы хотим видеть.
Хочу попросить наших болельщиков, чтобы они поддерживали команду с первой и до последней секунды. Только так создаются и команда, и клуб. Не очень хорошо, когда с пятой минуты нам начинают с трибун делать ненужные и непонятные замечания. Команде пользы они не принесут. "Бей вперед – комбинация вперед" — это не тот футбол, который мы хотим видеть. Если таких болельщиков такой футбол устраивает, то нас – нет. Это не та игра, которая имеет будущее и развивает молодых игроков. В такой футбол мы играть не будем! Мы стремимся комбинировать и играть в красивый футбол.
Тяжелое поле было. Хотели интенсивно играть, прессинговать. Но на песке это было делать тяжело – ноги "наливались" и было сложно. Но все равно необходимо было реализовать те моменты, которые у нас были. Считаю, что сегодня мы потеряли два очка.
— Замена центрального защитника Быкова была запланирована?
— Нет, он попросил замену. Как раз из-за поля. Футболисты не привыкли к такому полю, где было много песка. Такое поле дает другую структурную нагрузку на мышцы. Естественно, когда мышцы не привыкли к такому покрытию, они дают сбой. Поэтому Быков и Очеретько попросили замены. Хорошо, что сейчас есть пауза. Мы надеемся, что поле будет готово к следующей игре.
— Сегодня Александр Драмбаев впервые вышел в стартовом составе. Как оцените его игру?
— Да, он первый раз сыграл в "основе". Каких-то провалов у него не было, но работать есть над чем.
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