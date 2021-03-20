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Тайсон не попал в заявку Шахтера на матч против Львова

Премьер-лига
(1 голосов)

Вместо бразильца Мудрик

Тайсон не попал в заявку Шахтера на матч против Львова

Новина українською

Завтра, 21-го марта в рамках 19-го тура чемпионата Украины "Львов" примет "Шахтер".

"Горняки" обьявили свою заявку на этот поединок.

Вратари: Пятов, Трубин, Шевченко.

Защитники: Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Витао, Бондарь.

Полузащитники: Маркос, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Сиприано, Болбат, Судаков, Коноплянка, Мудрик.

Форвард: Мораес.

Примечательно, что в заявку не попал основной полузащитник донецкой команды Тайсон, бразильца заменил украинский хавбек Мудрик.

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
20.03.2021 в 19:49
ось і добре
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