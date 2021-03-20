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Тайсон не попал в заявку Шахтера на матч против Львова
Вместо бразильца Мудрик
Завтра, 21-го марта в рамках 19-го тура чемпионата Украины "Львов" примет "Шахтер".
"Горняки" обьявили свою заявку на этот поединок.
Вратари: Пятов, Трубин, Шевченко.
Защитники: Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Витао, Бондарь.
Полузащитники: Маркос, Дентиньо, Марлос, Тете, Соломон, Патрик, Майкон, Сиприано, Болбат, Судаков, Коноплянка, Мудрик.
Форвард: Мораес.
Примечательно, что в заявку не попал основной полузащитник донецкой команды Тайсон, бразильца заменил украинский хавбек Мудрик.
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