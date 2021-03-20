Ассистент директора Шахтера: Отказались продавать Додо за 25 млн в Баварию

Ассистент директора по футболу "Шахтера" Карло Николини рассказал о том, что "горняки" отказали мюнхенской "Баварии" в трансфере Додо.

"Что касается бразильцев, нужно, чтобы ты был хорош для завершения сделки первым. У "Шахтера" есть преимущество в том, что он может подготовить ребят к переезду в великую Европу, дав им время адаптироваться и расти без давления. У нас есть семь игроков до 22 лет, которые могут заиграть в любой команде.

За Додо, например, следят многие клубы: в Италии предлагали 4 миллиона, когда мы отказали "Баварии", которая делала официальное предложение в размере 25 млн. Мы уже остановили взор на двух шестнадцатилетних – срок действия контракта Тайсона истекает, а Марлоса и Жуниора Мораеса, которые стареют, нам придется заменить. Посмотрим, что произойдет, потому что к настоящему времени в Бразилии нас знают и поднимают цену", – рассказал Николини.