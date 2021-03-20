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Ассистент директора Шахтера: Отказались продавать Додо за 25 млн в Баварию

Премьер-лига
(1 голосов)

Николини рассказал, что клуб следит за 16-летними игроками

Ассистент директора Шахтера: Отказались продавать Додо за 25 млн в Баварию

ФК "Шахтер" / Неизвестный автор

Новина українською

Ассистент директора по футболу "Шахтера" Карло Николини рассказал о том, что "горняки" отказали мюнхенской "Баварии" в трансфере Додо.

"Что касается бразильцев, нужно, чтобы ты был хорош для завершения сделки первым. У "Шахтера" есть преимущество в том, что он может подготовить ребят к переезду в великую Европу, дав им время адаптироваться и расти без давления. У нас есть семь игроков до 22 лет, которые могут заиграть в любой команде.

За Додо, например, следят многие клубы: в Италии предлагали 4 миллиона, когда мы отказали "Баварии", которая делала официальное предложение в размере 25 млн. Мы уже остановили взор на двух шестнадцатилетних – срок действия контракта Тайсона истекает, а Марлоса и Жуниора Мораеса, которые стареют, нам придется заменить. Посмотрим, что произойдет, потому что к настоящему времени в Бразилии нас знают и поднимают цену", – рассказал Николини.

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В статье: Карло Николини Шахтер (Донецк) Додо
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Источник:
Nicolo Schira

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Комментарии (17)
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Alex.696 (Немирів)
20.03.2021 в 21:27
Як казав коментатор з москальського каналу:"додо, тете - фланг - мрія коментатора-заїки")))
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+1
0
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IM-RM-DK (Miami)
20.03.2021 в 21:18
Что не комент,то все от больных))..эй ,вы там все больные на голову в даунецке или слегка контуженые?..пхахахаха,я ржу с вас даунецкие клоуны)))))
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+1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
20.03.2021 в 20:52
Якщо це правда, то хоч би посоромився про такий фейл розповідати. Зараз, мабуть, лікті кусають, 25 млн. ще довго будуть снитися.
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+1
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
20.03.2021 в 20:42
Пхахахаха...кому нужны эти додо,деде,бобо,бэбэ-за такие деньги??
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+3
-2
Shilov 2020 (Кировоград )
20.03.2021 в 20:44
Ответить
+3
-1
aleks68
20.03.2021 в 20:55
полечи голову дебил
0
-5
aleks68
20.03.2021 в 20:55
а кому нужен "звезда"цыганков за любые деньги?носитесь с ним как с писаной торбой.тупое дЫнамовское чмо.поменьше гавкай.
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+1
-3
avatar
IM-RM-DK (Miami)
20.03.2021 в 21:14
Выздоравливай))))
+2
0
Forza INTER! (Покровск)
20.03.2021 в 21:15
Ты своей мамке не нужен, и что?
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0
-2
avatar
IM-RM-DK (Miami)
20.03.2021 в 21:16
И тебе советую подлечиться)))
+1
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
20.03.2021 в 20:35
А потом Бавария подняла планку до 50 млн, но мы опять отказали и 100 млн для нас было мало, они дошли до 2 млрд и Левадовски в придачу, но мы были непоколебимы...
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+7
-3
Shilov 2020 (Кировоград )
20.03.2021 в 20:45
Ответить
+3
0
aleks68
20.03.2021 в 20:57
пора на дурку
0
-5
avatar
IM-RM-DK (Miami)
20.03.2021 в 21:19
68 -Не затягивай с дуркой ,а то уже пошли осложнения!
+1
0
aleks68
20.03.2021 в 20:57
когда продадут "звёзд" дЫнамо? и кто их купит?
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+2
-4
c99baf (Харьков)
20.03.2021 в 21:09
Ты шо,там же "супер звезда" беседин!
+1
-3
Alex.696 (Немирів)
20.03.2021 в 21:25
Нєпокобєліми)))
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+1
0


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