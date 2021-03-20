Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мирослав Ступар видит прогресс в судействе Екатерины Монзуль
О судействе - не только негатив
фото - Олександр Приходько
На матче "Десна" - "Днепр-1" (0:2) функционировала система ВАР, однако арбитр в поле Екатерина Монзуль работала настолько уверенно, что помощь видеоповторов ей не понадобилась. Это и отметил судейский эксперт Мирослав Ступар. Екатерина умело руководила игрой, не злоупотребляла желтыми карточками (только два предупреждения), и не давала футболистам поводов усомниться в своей авторитетности.
Мирослав Ступар заметил, что Екатерина Монзуль внесла коррективы в понимание силовых единоборств, что прописано Правилами, вывела вынесение дисциплинарных санкций на уровень европейских арбитров. Отсутствие карточек по формальным признакам – свидетельство качественной работы арбитра.
Екатерина Монзуль будет претендовать на звание лучшего рефери 19-го тура.
Популярное сейчас
- Перерождение. Десна - Днепр-1 0:2
- Юрий Кулиш: Отказал Лобановскому и Кучеревскому из-за фразы Прокопенко
- Шахтер потерял фирменный баланс, Динамо скоро достигнет потолка без усиления. Аудиомнение #81
- Центральный совет ПФЛ определил новый формат Первой лиги. Слово за Исполкомом
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО
Новости по теме
- 12:54 Зарубежные Судейский эксперт убежден, что арбитр не назначил пенальти в пользу Шахтера в матче с Ромой
- 20:16 Украинские Сергей Шебек: Пенальти в ворота Десны назначен по принципу кто ищет, тот всегда найдет
- 18:44 Украинские Нас обманули. Судейские эксперты объяснили, почему гол в ворота Шахтера отменили ошибочно