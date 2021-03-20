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Мирослав Ступар видит прогресс в судействе Екатерины Монзуль

Премьер-лига
(1 голосов)

О судействе - не только негатив

Мирослав Ступар видит прогресс в судействе Екатерины Монзуль

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

На матче "Десна" - "Днепр-1" (0:2) функционировала система ВАР, однако арбитр в поле Екатерина Монзуль работала настолько уверенно, что помощь видеоповторов ей не понадобилась. Это и отметил судейский эксперт Мирослав Ступар. Екатерина умело руководила игрой, не злоупотребляла желтыми карточками (только два предупреждения), и не давала футболистам поводов усомниться в своей авторитетности.

Мирослав Ступар заметил, что Екатерина Монзуль внесла коррективы в понимание силовых единоборств, что прописано Правилами, вывела вынесение дисциплинарных санкций на уровень европейских арбитров. Отсутствие карточек по формальным признакам – свидетельство качественной работы арбитра.

Екатерина Монзуль будет претендовать на звание лучшего рефери 19-го тура.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.03.2021 в 21:36
Це не надовго
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