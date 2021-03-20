Мирослав Ступар видит прогресс в судействе Екатерины Монзуль

На матче "Десна" - "Днепр-1" (0:2) функционировала система ВАР, однако арбитр в поле Екатерина Монзуль работала настолько уверенно, что помощь видеоповторов ей не понадобилась. Это и отметил судейский эксперт Мирослав Ступар. Екатерина умело руководила игрой, не злоупотребляла желтыми карточками (только два предупреждения), и не давала футболистам поводов усомниться в своей авторитетности.

Мирослав Ступар заметил, что Екатерина Монзуль внесла коррективы в понимание силовых единоборств, что прописано Правилами, вывела вынесение дисциплинарных санкций на уровень европейских арбитров. Отсутствие карточек по формальным признакам – свидетельство качественной работы арбитра.

Екатерина Монзуль будет претендовать на звание лучшего рефери 19-го тура.