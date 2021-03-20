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Хорватская победа. Десна - Днепр-1 0:2. Видео голов и обзор матча
Уверенно от гостей
Десна/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем обзор матча 19-го тура УПЛ между "Десной" и "Днепром-1". Подопечные Йовичевича выполнили план хорвата на игру, а его соотечественник Марио Чужое и подавно. Вингер записал в свой актив дубль, и оба гола забил в компенсированное к таймам время. Отметим, что это дебютные мячи Марио за днепровскую команду, и сразу такие важные.
"Десна" - "Днепр-1" 0:2
Голы: Марио Чуже 45+1, 90+4
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Источник:Футбол1/2/3
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