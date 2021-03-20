Хорватская победа. Десна - Днепр-1 0:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем обзор матча 19-го тура УПЛ между "Десной" и "Днепром-1". Подопечные Йовичевича выполнили план хорвата на игру, а его соотечественник Марио Чужое и подавно. Вингер записал в свой актив дубль, и оба гола забил в компенсированное к таймам время. Отметим, что это дебютные мячи Марио за днепровскую команду, и сразу такие важные.

"Десна" - "Днепр-1" 0:2

Голы: Марио Чуже 45+1, 90+4