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Хорватская победа. Десна - Днепр-1 0:2. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
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Уверенно от гостей

Хорватская победа. Десна - Днепр-1 0:2. Видео голов и обзор матча

Десна/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем обзор матча 19-го тура УПЛ между "Десной" и "Днепром-1". Подопечные Йовичевича выполнили план хорвата на игру, а его соотечественник Марио Чужое и подавно. Вингер записал в свой актив дубль, и оба гола забил в компенсированное к таймам время. Отметим, что это дебютные мячи Марио за днепровскую команду, и сразу такие важные.

"Десна" - "Днепр-1" 0:2

Голы: Марио Чуже 45+1, 90+4

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В статье: Десна (Чернигов) Днепр-1
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Источник:
Футбол1/2/3

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