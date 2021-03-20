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СМИ: Тайсон переведен в дубль Шахтера из-за нарушения дисциплины
Очередные выходки от бразильца
Недавно была объявлена
Отметим, что итальянский журналист Николо Скира
На счету 33-летнего бразильца в текущем сезоне два гола и один ассист в 24 матчах за донецкую команду.
Поединок между "Львовом" и "Шахтером" начнется завтра в 17:00 на ОСК "Металлист" в Харькове.
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