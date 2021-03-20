СМИ: Тайсон переведен в дубль Шахтера из-за нарушения дисциплины

Недавно была объявлена ​​ заявка "Шахтера" на матч 19-го тура УПЛ против "Львова" , в которую не попал вингер команды Тайсон. Как сообщает meta-ratings, бразилец был переведен в дублирующий состав "горняков" из-за дисциплинарных санкций. Что именно нарушила семерка "Шахтера" - не сообщается.

Отметим, что итальянский журналист Николо Скира сообщил , что Тайсон все-таки покинет команду в конце сезона и присоединится к родному "Интернасьоналю".

На счету 33-летнего бразильца в текущем сезоне два гола и один ассист в 24 матчах за донецкую команду.

Поединок между "Львовом" и "Шахтером" начнется завтра в 17:00 на ОСК "Металлист" в Харькове.