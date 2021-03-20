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СМИ: Тайсон переведен в дубль Шахтера из-за нарушения дисциплины

Премьер-лига
(3 голосов)

Очередные выходки от бразильца

СМИ: Тайсон переведен в дубль Шахтера из-за нарушения дисциплины

Новина українською

Недавно была объявлена ​​заявка "Шахтера" на матч 19-го тура УПЛ против "Львова", в которую не попал вингер команды Тайсон. Как сообщает meta-ratings, бразилец был переведен в дублирующий состав "горняков" из-за дисциплинарных санкций. Что именно нарушила семерка "Шахтера" - не сообщается.

Отметим, что итальянский журналист Николо Скира сообщил, что Тайсон все-таки покинет команду в конце сезона и присоединится к родному "Интернасьоналю".

На счету 33-летнего бразильца в текущем сезоне два гола и один ассист в 24 матчах за донецкую команду.

Поединок между "Львовом" и "Шахтером" начнется завтра в 17:00 на ОСК "Металлист" в Харькове.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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Источник:
meta-ratings

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Комментарии (17)
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alex.belogubko (одесса)
20.03.2021 в 21:34
им наш футбол по барабану --главное бабки
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0
0
Alex.696 (Немирів)
20.03.2021 в 21:23
Давали ж якісь гроші за це чіпполіно, треба було продавати, то ні, ринатик залупився, тепер взагалі мінус один гравець на 1 рік і мінус зарплата за той же рік))) Скупий платить двічі.
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+3
0
aleks68
20.03.2021 в 21:12
пусть сидит там до конца контракта.летом -прощай.зажравшаяся ......
Ответить
+1
-3
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
20.03.2021 в 21:23
Благодарность бамбасцев с низким айкью :)
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+4
-1
aleks68
20.03.2021 в 21:27
па себя в зеркало давно смотрел придурок?
0
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.03.2021 в 21:34
Ну ти й тридварас. А ще не так давно лизав йому чорну дупу.
0
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
20.03.2021 в 21:12
Удачи Львову,вся Украина ждёт ничью!!!
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+5
0
aleks68
20.03.2021 в 21:14
чмошнику из "майами"-удачи руху из львова.пора бы поиметь луческу и его помойку
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+2
-6
avatar
IM-RM-DK (Miami)
20.03.2021 в 21:20
Тебе сегодня поимели?..видать нет,что такой злой)))
+4
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
20.03.2021 в 21:24
Алекс, перестань про мужской секс писать, никому не интересны твои гомосексуальные фантазии :)
+2
0
aleks68
20.03.2021 в 21:28
два дЫнамовских пи..... раскукарекались?пойди подмойтесь.
0
-3
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
20.03.2021 в 21:24
Судьи не дадут бомжам вничью сыграть ...
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+1
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
20.03.2021 в 21:10
Он не знает простую жизненную истину - уходить надо красиво!
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+3
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
20.03.2021 в 21:12
Так не отпустили красиво
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+3
0
football_soccer (Украина)
20.03.2021 в 21:02
очень показательный момент был в ответке с Ромой, минуте на 21-22й камера выцепила Тайсона, который сидел с улыбкой до ушей. Неблагодарное создание, денег на три жизни вперед срубил и так себя ведет.
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+2
0
Cerega15 (Kherson)
20.03.2021 в 21:14
То, что Тайсон г0вн0 - было понятно давно, не понимаю, зачем его держали в команде до последнего
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
20.03.2021 в 20:58
Та шо, послал всех нахер вот и вся интрига.
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+3
0


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