Ворскла - Олимпик 3:0. Полтава опережает Чернигов

Вряд ли хотя бы один момент сегодняшнего матча сравнился бы с приветствием двух главных тренеров "Ворсклы" и "Олимпика". Два Юрия, Максимов и Калитвинцев, пожали руки, обнялись и с улыбкой перекинулись словами. Возможно, вспоминали свое динамовское прошлое. На секундочку, именно Максимов и Калитвинцев, вместе с Ребровым, забивали в ворота "Барселоны", когда команда Лобановского обыгрывала каталонцев 3:0. Сегодня Юрии - два наставника, которые решают свои задачи в УПЛ. А ведь возможно, кто-то из них в будущем, зная любовь Игоря Михайловича к "динамовским сердцам", возглавит столичный клуб.

Предположим, что за день до матча Калитвинцев и Максимов имели еще и телефонный разговор, во время которого договорились поменяться схемами, подставив автора с его анонсом. Судите сами. "Ворскла" все матчи 2021-го провела по схеме 3-5-2, но сегодня наставник полтавчан решил оставить в запасе Альюна, который неделю назад провалил практически все, что мог и не мог, и выбрал формацию 4-4-2. Калитвинцев же рискнул добавить еще одного центрбека Векляка, который составил трио вместе со Снурницыным и Зотько - условные 3-4-3.

"Олимпик" понравился. Серьезно, без шуток. Первую часть тайма донецкий клуб старался играть первым номером, мяч часто находился на флангах, был неплохой прессинг при потерях. Команда Калитвинцева, усилиями Нкенга, даже первой ударила в сторону ворот. Все это было. Но такая прыть соперника для "Ворсклы" была что с гуся вода и дав время "Олимпику" почувствовать силу, хозяева быстро повели в счете. Преодолев прессинг в центре поля, Луизао дошел до пределов штрафной оппонента, после чего отдал на Степанюка - Руслан решил пробить. Удар не сильный и очень легкий для вратаря, но Бетим, отбивавший практически все неделю назад, умудрился не дотянуться до мяча - 1:0, и все усилия гостей насмарку.

"Ворскла" продолжала заманивать соперника в ловушку, полностью отдав им мяч и решив играть только на контратаках. Тактика оказалась выигрышной. "Олимпик" не придумал как взломать оборонные редуты соперника, после чего еще и позволил "бело-зеленым" заработать опасный стандарт у собственных владений. Тилль шикарно навесил - Кулач не дотянулся до мяча, но его подстраховал Снурницын, идеально подставив голову. Хорошее окончание, жаль конечно, что в свои.

Поняв, что схема с тремя центрбеками не для "Олимпика", Калитвинцев вернулся к базовым настройкам, от греха подальше убрав с поля Снурницына. Спасти результат гостям было практически невозможно, даже несмотря на то, что Полтава решила не играть, а просто ожидать конца матча, не потратив особых сил. И даже при таком халатном отношении, "Ворскла" нашла свой третий гол. Кане промчался по левому флангу, вначале нанес удар в ближний угол, с которым справился Бетим, а после, оказавшись в штрафной первым на подборе (привет обороне), еще и отдал на Степанюка. Руслан вошел в вкус и вновь поразил ворота Альими. Последующие события особого значения не имели. "Олимпик" понимал, что от очередного поражения убежать не получится и даже выход Бенито, который себя неплохо показал в первом круге, не подарил надежды на гол престижа. Такая вот печальная история - пока президент дончан готовит революцию, на футбольном поле его команда раз за разом проваливается.

Победу "Ворсклы" опишем кратко - "без особого напряга". Донецкий клуб старался, но мало того, что полтавчане сейчас сильнее и слаженее, так еще и реализация была на уровне десяти балов из десяти. Как итог - легкие три очка и чистое четвертое место, заочное отвоеванное у "Десны". Впереди - международная пауза, а после еще три матча на своей арене. Хороший календарь, а значит и хорошие шансы продолжать борьбу за еврокубки.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Ассистенты: Станислав Марулин (Новая Каховка), Александр Дашко (Киевская область)

Ворскла - Олимпик 3:0

Голы: Руслан Степанюк 13, Игорь Снурницын 25 (авт.), Руслан Степанюк 55

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу (Даниил Семилет 83), Луис Густаво Пальярес (Александр Скляр 67), Оливье Тилль, Владислав Кулач, Руслан Степанюк (Артем Челядин 75), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане

Олимпик: Халими Бетим, Богдан Векляк, Иван Зотько, Тадеус Нкенг , Фабрисио Альваренга (Олабиран Блессинг Муива (Бенито) 63), Руслан Бабенко, Таллес Бренер, Евгений Пасич, Орест Лебеденко, Игорь Снурницын (Тарас Завийский 46), Сергей Политыло

Предупреждения: Владислав Кулач 77 - Иван Зотько 44