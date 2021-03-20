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Тайсон все-таки покинет Шахтер летом ради Интернасьоналя

Премьер-лига
(1 голосов)

Мечта сбудется

Тайсон все-таки покинет Шахтер летом ради Интернасьоналя

Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

Вингер "Шахтера" Тайсон все-таки покинет команду по окончанию сезона. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Он присоединится к бразильскому "Интернасьоналю" на правах свободного агента.

Ранее стало известно, что Тайсон был исключен из основного состава команды и переведен в дубль. На игру против “Львова” в Харьков он не отправился.

Бразилец перешел в состав "горняков" зимой 2013-го года из "Металлиста" за 15,2 млн. евро. С тех пор он провел 299 матчей за "Шахтер", в которых забил 55 голов и отдал 78 ассистов. Отметим, что поединок против “Львова” мог стать юбилейным для Тайсона в оранжево-черной футболке. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего вингера в семь млн. евро.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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Источник:
Nico Schira

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Комментарии (2)
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IM-RM-DK (Miami)
20.03.2021 в 21:32
Обменяйте на какого то нового-цэцэ))))
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aleks68
20.03.2021 в 21:25
да и ... с ним.тоска по родине замучила?как там зарплата в интернасионале?свято место пусто не бывает
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