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Тайсон все-таки покинет Шахтер летом ради Интернасьоналя
Мечта сбудется
Шахтар / Автор невідомий
Вингер "Шахтера" Тайсон все-таки покинет команду по окончанию сезона. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.
Он присоединится к бразильскому "Интернасьоналю" на правах свободного агента.
Ранее стало известно, что Тайсон был исключен из основного состава команды и
Бразилец перешел в состав "горняков" зимой 2013-го года из "Металлиста" за 15,2 млн. евро. С тех пор он провел 299 матчей за "Шахтер", в которых забил 55 голов и отдал 78 ассистов. Отметим, что поединок против “Львова” мог стать юбилейным для Тайсона в оранжево-черной футболке. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего вингера в семь млн. евро.
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