Кополовец: Кредит доверия к Василию Кобину не исчерпан

Спортивный директор ФК "Минай" Михаил Кополовец поделился мыслями после нулевой ничьи с "Мариуполем" в матче 19-го тура УПЛ, а также прокомментировал слухи о возможной отставке Василия Кобина с поста главного тренера команды.

"Перед отъездом в Мариуполь я разговаривал с президентом ФК, его заместителем, и они проинформировали, что никто никаких ультиматумов Василию Кобину не ставили.

Конечно, мы рассчитывали на старте второй части сезона набрать больше очков. Нужно отдать должное нашему главному тренеру, который допускает, что не обошлось и без его ошибок. Однако, на мой взгляд, были и веские объективные причины, повлиявшие негативно на игру "Миная" сразу после возобновления чемпионата. К сожалению, по разным причинам мы потеряли сразу несколько защитников, что сразу сказалось на сбалансированности командных действий. Но, повторяю, кредит доверия к Василию Кобину не исчерпан. Он продолжает руководить "Минаем". Во время мартовской паузы в чемпионате постараемся общими усилиями оперативно устранить уязвимые места.

Что касается сегодняшнего противостояния с "Мариуполем", то была ничейная игра. Почему не играл Артем Милевский? "Мариуполь" – команда скоростная, и мы предполагали, что соперничество будет проходить на встречных курсах, поэтому впереди нужен был нападающий, который бы проделал большой объем черновой работы. Вот почему Василий Кобин и остановил свой выбор на молодом Рустаме Ахмедзаде. Милевский с его огромным опытом это понимал, и я убежден, что у него еще будет не одна возможность продемонстрировать свое умение", - рассказал Кополовец.