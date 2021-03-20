Забивают и свои, и чужие. Ворскла - Олимпик 3:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 19-го тура УПЛ, в котором встречались "Ворскла" и "Олимпик" . Дончане начали сопротивляться только после того, как пропустили трижды. Отметим, что один из голов был забит игроком "Олимпика" в собственные ворота. Парадокс в том, что "Ворскла" в первом тайме отметилась дважды, но пробив однажды. Старые знакомые из киевского "Динамо" Юрий Максимов и Юрий Калитвинцев все же выявили сильнейшего. Тренерский опыт взял верх.

"Ворскла" - "Олимпик" 3:0 (2:0)

Голы: Руслан Степанюк 13, 55, Снурницин 25 авт.