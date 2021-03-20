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Забивают и свои, и чужие. Ворскла - Олимпик 3:0. Видео голов и обзор матча
Уверенная победа Максимова над Калитвинцевым
Олімпік/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 19-го тура УПЛ, в котором
"Ворскла" - "Олимпик" 3:0 (2:0)
Голы: Руслан Степанюк 13, 55, Снурницин 25 авт.
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