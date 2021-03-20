Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йовичевич: Десна имела много аргументов для победы, но Днепр-1 заслужил три очка
Наставник днепрян подвел итоги победы над подопечными Рябоконя
Олександр Приходько
Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич прокомментировал
"Сегодня для болельщиков получился очень интересный матч, потому что матч с большим количеством моментов, шахматный футбол. Конечно, нам повезло забить мяч, контролировать игру без мяча и закрыть игру вторым голом.
Очень важные три очка, идем на перерыв с хорошим настроением. Меня радует, что не пропустили. Поздравляю нашу команду, которая за счет характера одолела такого соперника.
Гол в раздевалку дает тебе стратегическое преимущество. "Десна" имела много аргументов для победы, но мы заслужили три очка. Возможно, где-то не хватило нам успокоить игру, но есть над чем работать", – рассказал хорват.
Популярное сейчас
- Перерождение. Десна - Днепр-1 0:2
- Десна – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура УПЛ
- Напомнили о себе. О чем говорить по итогам выступлений Динамо в еврокубках
- Суркис: Я решил - стадион Динамо закрываем на реконструкцию, для остальных есть стадион Банникова
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО