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Йовичевич: Десна имела много аргументов для победы, но Днепр-1 заслужил три очка

Премьер-лига
(3 голосов)

Наставник днепрян подвел итоги победы над подопечными Рябоконя

Йовичевич: Десна имела много аргументов для победы, но Днепр-1 заслужил три очка

Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич прокомментировал победу над черниговской "Десной" в матче 19-го тура УПЛ.

"Сегодня для болельщиков получился очень интересный матч, потому что матч с большим количеством моментов, шахматный футбол. Конечно, нам повезло забить мяч, контролировать игру без мяча и закрыть игру вторым голом.

Очень важные три очка, идем на перерыв с хорошим настроением. Меня радует, что не пропустили. Поздравляю нашу команду, которая за счет характера одолела такого соперника.

Гол в раздевалку дает тебе стратегическое преимущество. "Десна" имела много аргументов для победы, но мы заслужили три очка. Возможно, где-то не хватило нам успокоить игру, но есть над чем работать", – рассказал хорват.

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В статье: Игор Йовичевич Десна (Чернигов) СК Днепр-1
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Источник:
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