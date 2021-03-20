Йовичевич: Десна имела много аргументов для победы, но Днепр-1 заслужил три очка

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич прокомментировал победу над черниговской "Десной" в матче 19-го тура УПЛ.

"Сегодня для болельщиков получился очень интересный матч, потому что матч с большим количеством моментов, шахматный футбол. Конечно, нам повезло забить мяч, контролировать игру без мяча и закрыть игру вторым голом.

Очень важные три очка, идем на перерыв с хорошим настроением. Меня радует, что не пропустили. Поздравляю нашу команду, которая за счет характера одолела такого соперника.

Гол в раздевалку дает тебе стратегическое преимущество. "Десна" имела много аргументов для победы, но мы заслужили три очка. Возможно, где-то не хватило нам успокоить игру, но есть над чем работать", – рассказал хорват.