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Николини: Ни Динамо, ни мы ничего не меняли - было 25 очков отрыва, сейчас 4 у киевлян

Премьер-лига
(2 голосов)

Итальянец рассказал, что Мирча подделал ему документы для работы в "Динамо"

Николини: Ни Динамо, ни мы ничего не меняли - было 25 очков отрыва, сейчас 4 у киевлян

ФК "Шахтер" / Неизвестный автор

Новина українською

Ассистент директора по футболу "Шахтера" Карло Николини рассказал, что Мирча Луческу приглашал его на работу в киевское "Динамо".

"Сейчас я в "Шахтере" в качестве директора, тогда как Мирча тренирует "Динамо" – это историческое сражение после стольких лет вместе. В самом начале он подделал документы, чтобы попытаться взять меня в "Динамо", но по личным причинам – мое сердце и привязанность – я ответил: "Нет".

Я не согласен с его выбором, но уважаю его: мы все видим работу, которую он проделывает как тренер. Ни "Динамо", ни мы ничего не меняли – в прошлом году было 25 очков отрыва, а в этом – у них на четыре очка больше, чем у "Шахтера".

Очевидно, у нас уже нет тех отношений, которые были во время совместной работы, но мы навсегда останемся друзьями. На предсезонке в Анталии Луческу выглядел помолодевшим после того, как полтора года отдохнул после нашего опыта с Турцией.

Мы прожили вместе двадцать лет карьеры, мы можем поговорить об этом час или два, и я рад видеть его на скамейке запасных: на его месте я бы выбрал другую команду, но мне приятно видеть, что он постоянно улучшается, в отличие от многих", – рассказал Николини.

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В статье: Мирча Луческу Карло Николини Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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(2 голосов)
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Источник:
Nicolo Schira

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Комментарии (2)
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Dardolis (Первомайск)
20.03.2021 в 23:57
Ещё одна продажная итальяшка...Сдал Луча после 20 лет совместной работы за надбавку в Шахтере...
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0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
20.03.2021 в 23:30
Порвал справку о психических расстройствах? :)
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+3
0


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