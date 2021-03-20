Николини: Ни Динамо, ни мы ничего не меняли - было 25 очков отрыва, сейчас 4 у киевлян

Ассистент директора по футболу "Шахтера" Карло Николини рассказал, что Мирча Луческу приглашал его на работу в киевское "Динамо".

"Сейчас я в "Шахтере" в качестве директора, тогда как Мирча тренирует "Динамо" – это историческое сражение после стольких лет вместе. В самом начале он подделал документы, чтобы попытаться взять меня в "Динамо", но по личным причинам – мое сердце и привязанность – я ответил: "Нет".

Я не согласен с его выбором, но уважаю его: мы все видим работу, которую он проделывает как тренер. Ни "Динамо", ни мы ничего не меняли – в прошлом году было 25 очков отрыва, а в этом – у них на четыре очка больше, чем у "Шахтера".

Очевидно, у нас уже нет тех отношений, которые были во время совместной работы, но мы навсегда останемся друзьями. На предсезонке в Анталии Луческу выглядел помолодевшим после того, как полтора года отдохнул после нашего опыта с Турцией.

Мы прожили вместе двадцать лет карьеры, мы можем поговорить об этом час или два, и я рад видеть его на скамейке запасных: на его месте я бы выбрал другую команду, но мне приятно видеть, что он постоянно улучшается, в отличие от многих", – рассказал Николини.