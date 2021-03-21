  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Поражение Десны, четвертое место Ворсклы, наказание Тайсона. Главные новости за 20 марта
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Поражение Десны, четвертое место Ворсклы, наказание Тайсона. Главные новости за 20 марта

Премьер-лига
(2 голосов)

А также хет-трик Левандовского, серия Бензема и полуфинал для Зинченко

Поражение Десны, четвертое место Ворсклы, наказание Тайсона. Главные новости за 20 марта

Фото - ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 20 марта

Днепр-1 повторно обыграл Десну

Один из центральных матчей 19-го тура УПЛ сыграли в Чернигове. Команды порадовали зрителей ярким футболом в первом тайме - шансы отличиться были у обоих соперников, но повезло днепрянам, которые открыли счет перед перерывом. Марио Чуже воспользовался забросом от Пихаленка. Во втором тайме "Десна" бросилась отыгрываться, но пробить Юрчука черниговцам так и не удалось. Зато "Днепр-1" закрепил преимущество за несколько секунд до финального свистка - Чуже оформил дубль.

Ворскла вышла на четвертое место

Полтавчане начинали игру с "Олимпиком", уже зная результат в Чернигове. Чтобы обойти "Десну", нужно было обыграть команду Калитвинцева. И "Ворскла" выполнила свою задачу фактически еще в первом тайме. Степанюк открыл счет, затем Снурницын срезал мяч в собственные ворота. А после перерыва Степанюк оформил дубль - 3:0 в итоге, "Ворскла" опередила "Десну" на одно очко. Еще в одном матче дня "Мариуполь" и "Минай" сыграли вничью 0:0. Благодаря этому результату азовцы обошли "Олимпик", а закарпатцы - "Рух".

Тайсон переведен в дубль

Как гром среди ясного неба, в СМИ появилась информация, что один из лидеров "Шахтера" Тайсон переведен в дубль. Затем ситуацию объяснил Дарио Срна. По его словам, бразилец отказался от разминки во время матча с "Ромой" и соответственно не захотел выходить на замену. После этого донецкий клуб и решил наказать бразильца, у которого, напомним, летом заканчивается контракт с "Шахтером".

Верес вернул себе третье место

По итогам пятницы ровенчан обошел "Металлист 1925". Однако "Верес" в субботу обыграл житомирское "Полесье" благодаря голам Немчанинова и Сергийчука и снова опередил харьковчан. От лидера Первой лиги - "Черноморца" - команда Юрия Вирта отстает на четыре очка. Еще в одном матче дня "Альянс" разгромил "Ниву" из Тернополя 4:0.

Зинченко помог Сити выйти в полуфинал Кубка Англии

"Манчестер Сити" играл на выезде с "Эвертоном". Ириски держались почти до последнего, но на 84-й минуте счет открыл Гюндоган, а на 90-й второй мяч забил Кевин де Брюйне. Александр Зинченко сыграл полный матч. В еще одной игре "Саутгемптон" не оставил шансов "Борнмут" - 0:3 в пользу святых.

Левандовский снова оформляет хет-трик

"Бавария" в рамках 26-го тура Бундеслиги принимала "Штутгарт". На 12-й минуте прямую красную карточку получил Дэвис, но это не помешало мюнхенцам оформить разгром. Особенно постарался Роберт Левандовски, который забил три мяча и все в первом тайме. Еще один на счету Гнабри. Всего у поляка уже 35 результативных ударов в чемпионате. Эрлинг Холанд тоже забил - дважды в ворота "Кельна", но этого "Боруссии" не хватило, чтобы победить - ничья 2:2. В результате "Айнтрахт", идущий четвертым, оторвался на четыре очка, ведь разгромил "Унион Берлин" 5:2.

Бензема забивает в шестом матче подряд

"Реал" приехал в гости к "Сельте" и спокойно победил 3:1 благодаря своему лидеру - Кариму Бензема. Француз оформил дубль и ассистировал Асенсио. В последних шести сыгранных им матчей Карим забил восемь голов. "Реал" снова опередил "Барселону" и оторвался от "Севильи", которая не смогла обыграть "Вальядолид" - ничья 1:1. Андалусцы, правда, могли вообще проиграть, но на последних секундах счет сравнял голкипер Буну, который пришел к чужим воротам на подачу углового.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...