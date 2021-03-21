Поражение Десны, четвертое место Ворсклы, наказание Тайсона. Главные новости за 20 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 20 марта

Один из центральных матчей 19-го тура УПЛ сыграли в Чернигове. Команды порадовали зрителей ярким футболом в первом тайме - шансы отличиться были у обоих соперников, но повезло днепрянам, которые открыли счет перед перерывом. Марио Чуже воспользовался забросом от Пихаленка. Во втором тайме "Десна" бросилась отыгрываться, но пробить Юрчука черниговцам так и не удалось. Зато "Днепр-1" закрепил преимущество за несколько секунд до финального свистка - Чуже оформил дубль.

Полтавчане начинали игру с "Олимпиком", уже зная результат в Чернигове. Чтобы обойти "Десну", нужно было обыграть команду Калитвинцева. И "Ворскла" выполнила свою задачу фактически еще в первом тайме. Степанюк открыл счет, затем Снурницын срезал мяч в собственные ворота. А после перерыва Степанюк оформил дубль - 3:0 в итоге, "Ворскла" опередила "Десну" на одно очко. Еще в одном матче дня "Мариуполь" и "Минай" сыграли вничью 0:0. Благодаря этому результату азовцы обошли "Олимпик", а закарпатцы - "Рух".

Как гром среди ясного неба, в СМИ появилась информация, что один из лидеров "Шахтера" Тайсон переведен в дубль. Затем ситуацию объяснил Дарио Срна. По его словам, бразилец отказался от разминки во время матча с "Ромой" и соответственно не захотел выходить на замену. После этого донецкий клуб и решил наказать бразильца, у которого, напомним, летом заканчивается контракт с "Шахтером".

По итогам пятницы ровенчан обошел "Металлист 1925". Однако "Верес" в субботу обыграл житомирское "Полесье" благодаря голам Немчанинова и Сергийчука и снова опередил харьковчан. От лидера Первой лиги - "Черноморца" - команда Юрия Вирта отстает на четыре очка. Еще в одном матче дня "Альянс" разгромил "Ниву" из Тернополя 4:0.

"Манчестер Сити" играл на выезде с "Эвертоном". Ириски держались почти до последнего, но на 84-й минуте счет открыл Гюндоган, а на 90-й второй мяч забил Кевин де Брюйне. Александр Зинченко сыграл полный матч. В еще одной игре "Саутгемптон" не оставил шансов "Борнмут" - 0:3 в пользу святых.

"Бавария" в рамках 26-го тура Бундеслиги принимала "Штутгарт". На 12-й минуте прямую красную карточку получил Дэвис, но это не помешало мюнхенцам оформить разгром. Особенно постарался Роберт Левандовски, который забил три мяча и все в первом тайме. Еще один на счету Гнабри. Всего у поляка уже 35 результативных ударов в чемпионате. Эрлинг Холанд тоже забил - дважды в ворота "Кельна", но этого "Боруссии" не хватило, чтобы победить - ничья 2:2. В результате "Айнтрахт", идущий четвертым, оторвался на четыре очка, ведь разгромил "Унион Берлин" 5:2.

"Реал" приехал в гости к "Сельте" и спокойно победил 3:1 благодаря своему лидеру - Кариму Бензема. Француз оформил дубль и ассистировал Асенсио. В последних шести сыгранных им матчей Карим забил восемь голов. "Реал" снова опередил "Барселону" и оторвался от "Севильи", которая не смогла обыграть "Вальядолид" - ничья 1:1. Андалусцы, правда, могли вообще проиграть, но на последних секундах счет сравнял голкипер Буну, который пришел к чужим воротам на подачу углового.