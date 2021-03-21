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"Помоги мне быть сильным в любое время" – Тайсон опубликовал молитву в соцсети

Премьер-лига
(1 голосов)

Нравственность от бразильца

"Помоги мне быть сильным в любое время" – Тайсон опубликовал молитву в соцсети

Instagram taisonfreda7

Новина українською

Вингер "Шахтера" Тайсон опубликовал молитву на своей странице в Instagram после того, как его перевели в дубль:

"Отец!

Я знаю, что Господь заботится обо всем, поэтому, пожалуйста, научи меня надеяться на Тебя.

Помоги мне быть сильным в любое время для достижения своих побед.

Я молюсь и благодарю тебя за все в моей жизни. Аминь!", - написал бразилец.

"Помоги мне быть сильным в любое время" – Тайсон опубликовал молитву в соцсети - изображение 1
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Напомним, что директор по футболу клуба Дарио Срна заявил, что Тайсон отказался выходить на замену в матче 1/8 финала Лиги Европы против “Ромы”. Из-за этого он был наказан. Вингер не полетел с командой в Харьков на матч против "Львова". Его место в заявке занял Михаил Мудрик.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.03.2021 в 09:21
Який же він народний, хоч до рани прикладай.
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Igor1010 (Вінниця)
21.03.2021 в 08:59
Тільки завдяки молитвами можеш вибратися з підземелля. Молись Тайсон, молись....
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