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"Помоги мне быть сильным в любое время" – Тайсон опубликовал молитву в соцсети
Нравственность от бразильца
Instagram taisonfreda7
Вингер "Шахтера" Тайсон опубликовал молитву на своей странице в Instagram после того, как его перевели в дубль:
"Отец!
Я знаю, что Господь заботится обо всем, поэтому, пожалуйста, научи меня надеяться на Тебя.
Помоги мне быть сильным в любое время для достижения своих побед.
Я молюсь и благодарю тебя за все в моей жизни. Аминь!", - написал бразилец.
Напомним, что директор по футболу клуба
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