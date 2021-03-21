"Помоги мне быть сильным в любое время" – Тайсон опубликовал молитву в соцсети

Вингер "Шахтера" Тайсон опубликовал молитву на своей странице в Instagram после того, как его перевели в дубль:

"Отец!

Я знаю, что Господь заботится обо всем, поэтому, пожалуйста, научи меня надеяться на Тебя.

Помоги мне быть сильным в любое время для достижения своих побед.

Я молюсь и благодарю тебя за все в моей жизни. Аминь!", - написал бразилец.