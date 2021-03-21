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Тайсон будет оштрафован на более чем половину месячной зарплаты за свои выходки
Бразильцу все так просто с рук не сойдет
Вингер "Шахтера" Тайсон накануне был
Ранее сообщалось, что 33-летний футболист зарабатывает 3 – 3,5 млн евро в год, поэтому минимальная сумма компенсации клубу составит 125 тыс евро.
В этом сезоне на счету вингера всего два гола и один ассист в 24 матчах. В среднем он расходует 543 минуты на одно результативное действие.
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