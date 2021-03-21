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Тайсон будет оштрафован на более чем половину месячной зарплаты за свои выходки

Премьер-лига
(4 голосов)

Бразильцу все так просто с рук не сойдет

Тайсон будет оштрафован на более чем половину месячной зарплаты за свои выходки

Новина українською

Вингер "Шахтера" Тайсон накануне был исключен из заявки команды на игру УПЛ против "Львова" из-за нежелания выходить на замену в поединке 1/8 Лиги Европы с "Ромой". Кроме этого дисциплинарного наказания, бразилец будет оштрафован на более чем половину месячной зарплаты. Об этом сообщает канал "Бомбардир".

Ранее сообщалось, что 33-летний футболист зарабатывает 3 – 3,5 млн евро в год, поэтому минимальная сумма компенсации клубу составит 125 тыс евро.

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В этом сезоне на счету вингера всего два гола и один ассист в 24 матчах. В среднем он расходует 543 минуты на одно результативное действие.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (8)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
21.03.2021 в 12:30
на sport.ua пишут что Тайсон поспорил с тренером о несправедливости в команде.
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
21.03.2021 в 12:01
абизянка ценой в 3,5 лимона в год. Абалдеть! Дорого же обходится защита дикой природы народу Украины
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+4
-1
aleks68
21.03.2021 в 12:05
если очень давит жаба пойди и удвись с горя
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+1
-3
ещё не специалист (Кривой Рог)
21.03.2021 в 12:05
а с ним не улетят полярные вымирающие совы ???
Ответить
0
-3
Shilov 2020 (Кировоград )
21.03.2021 в 11:47
Отпустите обезянку домой!
Ответить
+2
-1
avatar
Кююмалайнен (Київ)
21.03.2021 в 11:30
На месте Тайсона я бы за это дал Срне в морду. Так... не в обиду...
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0
-6
avatar
таврия19752009 (симферополь)
21.03.2021 в 11:45
Скорей наоборот надо
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+5
0
aleks68
21.03.2021 в 12:04
рискни здоровьем баран
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+1
-1


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