Тайсон будет оштрафован на более чем половину месячной зарплаты за свои выходки

Вингер "Шахтера" Тайсон накануне был исключен из заявки команды на игру УПЛ против "Львова" из-за нежелания выходить на замену в поединке 1/8 Лиги Европы с "Ромой". Кроме этого дисциплинарного наказания, бразилец будет оштрафован на более чем половину месячной зарплаты. Об этом сообщает канал "Бомбардир".

Ранее сообщалось, что 33-летний футболист зарабатывает 3 – 3,5 млн евро в год, поэтому минимальная сумма компенсации клубу составит 125 тыс евро.

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В этом сезоне на счету вингера всего два гола и один ассист в 24 матчах. В среднем он расходует 543 минуты на одно результативное действие.