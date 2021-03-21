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Николини: Голкипер уровня Трубина с итальянским паспортом стоил бы 25 млн
А сейчас за Анатолия предлагают смешные деньги
Олександр Приходько
Ассистент директора по футболу Дарио Срны в "Шахтере" Карло Николини в интервью итальянскому журналисту Николо Скире рассказал о перспективных игроков "горняков":
«Мой телефон разрывается от звонков на счет многих молодых талантов "Шахтера". Но потом, когда вы слышите, сколько они могут предложить, то вы понимаете, почему итальянский футбол так сильно отстает. Середняки чемпионата Италии звонят и предлагают 4-5 млн за Трубина, это безумие! Если бы молодой итальянец играл так, как он, то за него бы давали 25 млн", - сказал Карло.
На счету Трубина в этом сезоне 11 сухих матча и 21 пропущенный гол в 22 поединках. Аналитический портал Transfermarkt оценивает украинского 19-летнего голкипера в 7 млн евро.
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