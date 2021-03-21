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Тайсон об инциденте с дублем: Я поспорил с Каштру
Сага набирает обороты
ФК Шахтер
Атакующий игрок донецкого "Шахтера" Тайсон рассказал бразильскому изданию свою точку зрения недавнего конфликта в команде:
"Клуб перевел меня в дубль, чтобы заставить продлить контракт? Не знаю, насколько это связано. Может быть. Перед этим я поспорил с тренером, вот что произошло. Я не согласился с некоторыми вещами, которые посчитал неправильными", - сказал вингер.
После того, как бразилец был
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