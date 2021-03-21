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Тайсон об инциденте с дублем: Я поспорил с Каштру

Премьер-лига
(2 голосов)

Сага набирает обороты

Тайсон об инциденте с дублем: Я поспорил с Каштру

ФК Шахтер

Новина українською

Атакующий игрок донецкого "Шахтера" Тайсон рассказал бразильскому изданию свою точку зрения недавнего конфликта в команде:

"Клуб перевел меня в дубль, чтобы заставить продлить контракт? Не знаю, насколько это связано. Может быть. Перед этим я поспорил с тренером, вот что произошло. Я не согласился с некоторыми вещами, которые посчитал неправильными", - сказал вингер.

После того, как бразилец был переведен в дубль команды, он выставил на своей странице в Instagram молитву с просьбой к Господу дать ему силы в трудный период. Кроме такого наказания, Тайсон был оштрафован на пол месячной зарплаты.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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Источник:
gauchazh.clicrbs.com.br

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Комментарии (9)
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katarel (Мелитополь)
21.03.2021 в 15:12
С такой игрой какую он показывает последние полгода, и учитывая, что ему уже 33 года, не вижу смысла с ним контракт продлевать. Только бабок кучу платить, лучше пусть 3-4 молодых бразильцев на перспективу возьмут и им платят эту зп
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0
0
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Просто Квашин (Харьков)
21.03.2021 в 14:12
Перевели в дубль ??? Ну пусть его Остап Маркевич воспитывает....
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+5
-2
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
21.03.2021 в 14:06
Пора расставаться с Тайсоном, и с Каштру тоже! Так будет лучше для всех!
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+2
-3
Shilov 2020 (Кировоград )
21.03.2021 в 13:35
Закопает его Ахметка за такие фокусы
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+2
-3
Tenma7 (Чернигов)
21.03.2021 в 13:25
Продлить контракт? Он со строны свою игру видел?)
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+8
0
football_soccer (Украина)
21.03.2021 в 13:10
"Каштру сказал, что бы я не ходил, а бегал, и обострял игру. Ну а я че? я дальше пешком пошел , так как считаю, что он вообще неправ "
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+9
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
21.03.2021 в 12:49
вернуть в основу, оставить в запасе. Если Шахта выигрывает - выпустить на поле на 85 минуте, а на 88 минуте - снять с игры. И так до конца сезона. Отказался - штраф.
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+7
0
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simargl (Чернигов)
21.03.2021 в 12:47
Ну не хочет играть ничего ж ему не сделаешь уже , пусть сидит на банке в дубле... а летом уйдет безплатно.
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+4
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
21.03.2021 в 12:37
Удивительно почему раньше не перевили в дубль.Зря подождал бы 2 месяца и ушел .Пускай наигрывают Соломона на это место .Хуже бастующего Тайсона точно не будет
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+2
-4


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