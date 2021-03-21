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Прибытие малийского новичка Миная в клуб вновь откладывается
Сиака Багайоко уже третью неделю не может попасть в Украину
Фото: aBamako.com
Малийский легионер "Миная" Сиака Багайоко до сих пор не смог попасть в Украину.
По информации Meta-ratings.com.ua, прибытие 22-летнего левого защитника откладывается уже в третий раз.
Багайоко будет задействован в матчах Кубка африканских наций за сборную Мали против Гвинеи и Чада, поэтому его приезд в Украину возможен лишь в начале апреля в связи с коронавирусными ограничениями.
Багайоко подписал контракт с закарпатским клубом 2 марта.
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