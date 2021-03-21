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Динамо - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Последний матч команд накануне международной паузы

Динамо - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

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21 марта. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00

"Динамо" - "Рух" онлайн трансляция

Для киевлян это будет первый матч в чемпионате Украины после вылета из Лиги Европы. Теперь у подопечных Мирчи Луческу осталось только два внутренних турнира: чемпионат и Кубок страны. УПЛ намного важнее, ведь чемпионский титул принесёт прямое место в групповом этапе Лиги чемпионов. Пока отрыв "динамовцев" от "Шахтёра" составляет четыре очка. "Рух" в опасной близости от зоны вылета, поэтому до конца сезона будет биться за каждый балл и за каждый мяч. Напомним, что в первом круге львовяне неожиданно отобрали очки у "Шахтёра", сведя встречу к нулевой ничьей. Возможно, получится это же повторить против другого гранда?

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Смотрите матч "Динамо" - "Рух" прямо в этой новости в плеере Youtube-канала FootballHub. Если у вас нет возможности следить за игрой в видео формате, можете отслеживать все события на поле вместе с текстовой трансляцией от UA-Футбол здесь.

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов)
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