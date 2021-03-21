Ингулец - Александрия 1:0. Отдаляясь от мертвой зоны

"Как играть без Ковальца?". Подобным вопросом давно задаются болельщики "Александрии", понимая, что без Кирилла их команда теряет главного созидателя, а все самые опасные моменты создаются только при помощи стандартов. После победы над "Олимпиком" неделю назад могло показаться, что все не так и плохо - "горожане" наработали на 3-4 гола, но атакующая линия слабо реализовывала моменты. Владимир Шаран решил повторить состав прошлого матча, внеся всего одно изменение - вместо дисквалифицированного Банады в бой пустили Калюжного.

В 2021-м году "Ингулец" смог забить три гола за пять матчей. Примечательно, что 66 процентов точных ударов приходились на пенальти, которые не устает реализовывать Бартулович. Видно на это был расчет Сергея Лавриненко, ведь даже при малейшем контакте сегодня в штрафной соперника, его футболисты падали на газон, требуя назначить 11-метровый. Так делал Бартулович, так делал Ситчинава - все мимо, арбитр на такое не купился. Но у хозяев был спрятан козырь в рукаве, который они использовали на последних секундах первой половины. Заработанный стандарт, навес в штрафную, борьба, борьба, предголевой пас от александрийца Гречишкина на Ковалева, который помешал судье зафиксировать офсайд, и удар головой Ситчинавы - 0:1. Отдельно "красно-желтые" могут поблагодарить Владислава Бабогло, который вышел на замену по ходу матча, и просто наблюдал за форвардом "Ингульца", который пробивал из его зоны. Как говорится, посмотрел кино с первого ряда.

Что "Александрия"? Ничего "Александрия". В анонсе к матчу мы успели похвалить команду Шарана, но весь первый тайм своей игрой "горожане" доказывали нашу оплошность. По-другому один удар в сторону ворот от фаворита и претендента на зону Лиги Европы не назовешь. Не думайте, "Ингулец" было ненамного лучше, ударив трижды, но во-первых, они забить смогли, а во-вторых, команда Лавриненко звезд с неба не хватает и ни на какие еврокубки не претендует. Потому и особо критиковать их не за что. Обычная команда нижней части таблицы, которая делает все для своего спасения.

Вектор игры во втором тайме не был изменен. "Александрию" счет вынуждал играть более активно, но в созидании команда Шарана запомнилась лишь несколькими подходами к штрафной, которые не приводили к остроте. Владимир Богданович пытался оживить свою команду заменами, но молодые Новиков и Мишенко ничего особо не улучшили, хоть и создали один из самых опасных моментов в матче. После подачи в штрафную Богдан кое-как пытался пробить, но по итогу вышла скидка на Андрея Новикова. Тот наносил удар в касание, который намертво заблокировал Малыш. Вратарь "Ингульца" действовал уверенно на протяжение всей встречи, но особой работы, признаться честно, у него не было.

Забитый гол в конце первого тайма облегчил задачу "Ингульцу", дав возможность команде после перерыва играть в любимом стиле - биться, бороться, сидеть в обороне. Можно вспомнить несколько вылазок и даже очередное падение в штрафной, с требованием незамедлительно указать на точку, но в целом минимальная победа полностью хозяев устроила, что подтвердил финальный свисток и радость всех игроков "Ингульца". Заслужили ли они сегодня победить? Маловероятно. Но они ни в чем не уступили более грозному оппоненту, а свой главный шанс еще и сумели реализовать. Большего и нужно.

"Александрия" не показала ровным счетом ничего и хвалить "горожан", в отличие от игры недельной давности, просто не за что. Ноль в атаке, много проигранной борьбы и при этом не лучшая игра в обороне. Еврокубки говорите? Пока что до них еще очень и очень далеко.

Кропивницкий. Стадион "Зирка"

Главный арбитр: Владимир Новохатний (Киев)

Ассистенты: Игорь Дебенко (Ивано-Франковск), Владимир Журибида (Луцк)

Ингулец - ФК Александрия 1:0

Гол: Ника Ситчинава 45+3

Ингулец: Артем Малыш, Мохамед Али Бен Салем, Евгений Запорожец (Денис Васин 85), Александр Козак (Артём Щедрый 62), Младен Бартулович (Илья Коваленко 62), Александр Кучеренко, Михаил Шишка (Игорь Чайковский 78), Денис Балан, Ника Ситчинава, Максим Ковалёв, Николай Квасный (Олег Синегуб 85)

ФК Александрия: Юрий Панькив, Иван Калюжный (Артем Гордиенко 66), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко (Богдан Мишенко 66), Валерий Лучкевич, Артём Ситало, Дмитрий Гречишкин, Роман Вантух, Валерий Бондаренко, Каспарс Дубра (Владислав Бабогло 26), Денис Устименко (Андрей Новиков 46)

Предупреждения: Михаил Шишка 53, Илья Коваленко 62 - Владислав Бабогло 71, Богдан Мишенко 77, Артём Ситало 79