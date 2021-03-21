Юрий Кулиш: об аудиенции Днепра с Папой Римским, космических премиальных в Тирасполе и охоте на шведского оленя

Вторая часть интервью. Первую читайте ЗДЕСТЬ >>>

Воспитанник известной далеко за пределами Украины футбольной школы "Днепр-75" Юрий Кулиш за длительную профессиональную карьеру успел поиграть за разные клубы. Своим мастерством он радовал болельщиков в чемпионатах СССР, Украины, Беларуси, Молдовы, Швеции и России. Больше всего времени наш герой провел под руководством авторитетного специалиста Виктора Прокопенко, играя сначала в волгоградском "Роторе", а затем дважды в одесском "Черноморце". Имели Кулиша в роли подопечного и двое других известных тренеров - Евгений Кучеревский и Леонид Колтун.

По завершении активных выступлений в футболе Юрий Кулиш решил попробовать себя в тренерской роли, в которой достиг определенных успехов.

ИЗ "ЧЕРНОМОРЦА" - В "ДНЕПР"

- Помнится, с вашим переходом в "Черноморец" возникли проблемы…

- Когда я дебютировал в составе "моряков" в выездном поединке с киевским "Динамо", то оказалось, что играть в нем не имел права. Прокопенко уверили, что меня заявили за "Черноморец", но это было не так. Как выяснилось, ноги росли из Волгограда, где моим болельщиком оказался первый секретарь Волгоградского обкома партии Владимир Калашников. Он-то и наложил вето на мой переход в "Черноморец", решив этот вопрос с тогдашним главой Госкомспорта СССР Маратом Грамовым. В соответствии с регламентом, тогда мне разрешалось играть только за клуб моего родного города. Ожидая развязки в Одессе на протяжении двух недель, я лишь тренировался и был лишен игровой практики. Ничего другого не оставлаось, как вернутся в родной клуб – "Днепр".

- В данном случае весьма уместна поговорка "Нет худа без добра"…

- Так оно и было. За сезон-1989 мне посчастливилось стать серебряным призером, обладателем Кубка СССР и Кубка Федерации футбола СССР. К упомянутой поговорке можно добавить и другую: "С корабля на бал" (улыбается). В то время в "Днепре" был настолько сплоченный коллектив, что даже играя в матче Кубка Федерации футбола с минским "Динамо", Евгений Кучеревский выставил далеко не основной состав. Тем не менее, "Днепр" слабее не стал, одержав победу со счетом 2:1.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ КАРТОЧКА ЧЕМПИОНАТА СССР

- Какое событие в этот период осталось в вашей памяти?

- Помимо наград и трофеев таким стало посещение Италии, где вся команда "Днепр" была приглашена Папой Римским Павлом II на аудиенцию в Ватикан. Впечатлила архитектура и внутреннее убранство святыни. Когда ты видишь красивые витражи и идешь по мозаичной плитке, которая вся горит и переливается разноцветными крестами – это непередаваемо! Сам Папа Римский благословил нашу команду и пожелал ей дальнейших успехов и побед. Во время визита в Италию мы всей командой побывалии на одном из матчей Серии А, а также встретились с блиставшим в составе итальянской сборной на чемпионате мира 1982 года Паоло Росси. Было еще и немало веселых и курьезных историй – впрочем, как и у любого футболиста. Одна из них произошла в 1989-м году в Москве, когда "Днепр" играл со "Спартаком" на стадионе в Лужниках. Матч проходил в напряженной борьбе, я значился в числе запасных и разминался за воротами. В одном из эпизодов ближе к концовке второго тайма мяч катился за лицевую линию, когда прозвучал свисток. Полагая, что он был от судьи, с целью сэкономить время для проигрывавшей на тот момент своей команды, я сделал несколько шагов вперед, и оказавшись на поле, остановил его. Лишь после того, как ко мне подбежал рефери Александр Хохряков и показал желтую карточку, стало ясно: свисток был с трибуны. Тем не менее, я оказался автором одной из беспрецедентной карточки в советском футболе, внесенной в протокол матча. Каково же было мое удивление, когда от московского фотокорреспондента на мой почтовый адрес пришел большой пакет, в котором была фотография, запечатлевшая арбитра, показывавшего мне "горчичник". Она до сих пор хранится в моем домашнем архиве.

- Чем объяснить ваш неожиданный уход из "Днепра"?

- Говоря откровенно, все дело в Юрии Гудименко, который был приглашен Кучеревским из фрунзенской "Алги". Узнав об интересе к этому футболисту в Днепропетровске, президент киргизского клуба выставил условие: обменять Гудименко на Кулиша. Евгений Кучеревский стал меня уговаривать поехать в "Алгу" "на годик", но я категорически был против, ведь только получил трехкомнатную квартиру и обосновался в родном городе. Как раз тогда был матч "Днепр" - "Черноморец", в котором моя команда выиграла. После финального свистка в подтрибунном помещении проходивший мимо Виктор Прокопенко поинтересовался, как мои дела. После моей недовольной гримасы он сказал: "Ну, тогда возвращайся!". Долго решать этот вопрос с Кучеревским не пришлось – против моего перехода в "Черноморец" он не возражал. Я сдал квартиру и отправился в Одессу.

КОМАНДИРОВКА ПО МАРШРУТУ ОДЕССА – ТИРАСПОЛЬ

- С Прокопенко вы пересекались трижды в карьере. Какими качествами подкупал этот специалист?

- Шикарный человек и отличный тренер. Он обладал какой-то особой харизмой и всегда умел находить нужные слова для подопечных. В зависимости от ситуации Виктор Евгеньевич мог подстегнуть то метким словцом, то шуткой. Этого человека уважали и любили все, с кем ему приходилось работать. Горжусь тем, что сделать это посчастливилось и мне.

- Новый этап работы с Виктором Прокопенко сложился для вас так же удачно?

- Да, с "Черноморцем" удалось выиграть один из трофеев советского футбола - Кубок федерации. Если учесть, что до этого годом ранее я становился его обладателем и в составе "Днепра", то получилось весьма приятное постоянство. В том же сезоне одесская команда неплохо проявила себя и в розыгрыше Кубка УЕФА, когда мы прошли норвежский "Русенборг", а затем на равных соперничали с возглавляемым Арсеном Венгером французским "Монако". В первом матче в Одессе сыграли с монегасками 0:0, а в ответном все шло к дополнительному времени. Увы, либериец Джордж Веа сумел забить единственный мяч, сведя на нет все наши надежды и мечты. К сожалению, сыграть максимальное количество матчей в "Черноморце" я не смог – помешала серьезная травма голеностопа. Виктор Прокопенко терпеливо ждал моего возвращения в строй, но период восстановления затянулся. А в то время клуб из соседнего Тирасполя – "Тилигул" как раз нуждался в усилении состава. Его президент Григорий Корзун лично приезжал в Одессу на переговоры с Прокопенко об аренде группы футболистов. В том списке оказался и я.

- Что послужило толчком для вашего решения дать "добро" на переход в "Тилигул"?

- За время моего вынужденного простоя потерял место в основном составе. Понятное дело, что после последствий перенесенной травмы конкурировать на равных с таким монстром обороны, как Василий Ищак, было очень сложно. Поэтому я и принял решение о переходе в тираспольский клуб. Знаю, что Григорий Корзун, заполучивший помимо меня еще троих футболистов "Черноморца" - Чистова, Процюка и Гусева, щедро отблагодарил руководство одесского клуба. Впоследствии босс "Тилигула" частенько нас этим попрекал: "Ребята, ох и дорого вы мне обошлись!".

3.000 РУБЛЕЙ ЗА МАТЧ

- В ту пору о костюмах фирмы "Тилигул", которые всячески пытались скопировать знаменитую продукцию "Адидас", ходили легенды…

- Швейные цеха в Тирасполе и даже в Коблево Николаевской области в то время работали днем и ночью. Каждый день контейнеры со спортивными костюмами расходились по всей территории Советского Союза. Если учесть объемы производимой "Тилигулом" продукции, то могло сложиться мнение, что спортом в СССР занимается каждый второй (хохочет). А если серьезно, то благодаря таким товарооборотам в Тирасполь охотно ехали квалифицированные футболисты даже из высшей лиги! Все потому, что премия за победу в "Тилигуле" в два-три раза превышали материальное вознаграждение "Черноморца".

- И сколько же оно составляло?

- Не поверите: за победную игру с лидерами нам выплачивали премиальные по 2.500 – 3.000 рублей! На ту пору это были космические деньги!

- Обидно было осознавать, что после столь яркого сезона, в котором "Тилигул" завоевал право играть в высшей лиге, СССР приказал долго жить?

- Мы, футболисты, конечно же, были в шоке от такого поворота событий. Но еще больше пострадал Григорий Корзун, бросивший все силы и средства на создание такого боеспособного коллектива. Увы, распад Союза привел к тому, что владельцу "Тилигула" ничего другого не оставалось, как смириться с будущим участием в чемпионате Молдавии. Спустя два года, после моих выступлений в чемпионате Украины и Швеции, Корзун снова вспомнил обо мне, дав шанс сыграть в чемпионате Молдавии (смеется).

ПО СЦЕНАРИЮ КНЯЗЯ МИЛОСЛАВСКОГО

- Неужто снова подкупили финансовые возможности "Тилигула"?

- На тот момент Григорий Корзун костюмами уже расплачивался с футболистами. А еще коньяком тираспольского завода "Квинт" (улыбается). Понятное дело, в Молдавии в ту пору было тяжелое время. Но я не роптал на судьбу – откликнувшись на предложение из Тирасполя, исправно делал свое дело.

- Помнится, вы даже ходили в бомбардирах чемпионата Молдавии…

- Было дело. Играть в молдавском чемпионате мне не было сложно, и действуя на позиции крайнего полузащитника, практически в каждом туре забивал по одному-два мяча. Дошло до того, что это не понравилось Корзуну. А все потому, что в тот период лучшим бомбардиром в "Тилигуле" должен был неизменно быть совсем другой игрок. Как говорил в известной гайдаевской комедии "Иван Васильевич меняет профессию" вор-рецидивист Милославский, его "фамилия слишком известна, чтобы я ее называл" (смеется). Но шутки шутками, а именно по этой причине я впоследствии вынужден был уйти из "Тилигула". Последней каплей стал эпизод после одного из моих результативных матчей. После того, как я забил два мяча, президент клуба в приказном порядке потребовал от главного тренера, чтобы он не ставил меня на следующую игру.

- Помимо "Тилигула" вам еще раз удавалось зайти дважды в одну реку – в Николаеве…

- Был в карьере еще один клуб, куда приходил трижды – тернопольская "Нива". В эту команду перед премьерным чемпионатом Укераины 1992 года меня пригласил хорошо знакомый по работе в "Днепре" Леонид Колтун. В том сезоне играя в защите и средней линии, удалось стать лучшим бомбардиром с пятью мячами. По завершению чемпионата я на три месяца уехал в Швецию играть за АЕК (Аппельбо), после чего позвонил Колтун: "Помоги в оставшихся играх осенней части чемпионата, ты ведь за "Ниву" заявлен". Я и помог, сыграв шесть или семь матчей. А в третий раз в Тернополе оказался уже при Игоре Яворском, отыграв второй круг сезона-1995/96. Что касается Николаева, то в этой команде я действительно побывал дважды – во время тренерства того же Колтуна и Евгения Кучеревского.

- Что можете сказать об этих специалистах, не один сезон работавших вместе в штабе днепропетровсокго "Днепра"?

- Скажу коротко: это два Профессионала с большой буквы. Работалось с ними интересно и с удовольствием. Оба умели и раскрепостить футболистов, и пошутить с ними. Жаль, что рано ушел от нас Евгений Мефодьевич, царствие ему небесное…

ОХОТА НА ОЛЕНЯ В СКАЗОЧНОЙ ШВЕЦИИ

- В конце 80-х – начале 90-х годов многие футболисты стремились попасть за границу, где платили в разы больше, чем у нас. Периодом, проведенным в Швеции, вы остались довольны?

- Швеция – сказочная страна, со своим менталитетом и чистотой – в полном смысле этого слова. Это касается не только человеческих качеств, но и окружающей среды. Я ничуть не преувеличаю, но с любой речки или водоема можно без опаски хлебать воду, зная, что не отравишься. Если же говорить о делах футбольных, то в 1992-м году, когда после проведенного сезона в тернопольской "Ниве" я уехал в Аппельбо, уровень футбола в Швеции был гораздо ниже, чем в Украине. В то время в шведском футболе уже успели проявить себя несколько выходцев из постсоветского простанства, в частности Вадим Евтушенко. За три месяца пребывания в АЕКе я получил огромное удовольствие от игры и от взаимодействий с партнерами. Не без их помощи в первом круге чемпионата мне удалось стать лучшим бомбардиром команды, забив 12 мячей.

- Что впечатлило вас в Швеции больше всего помимо футбола?

- Зимняя охота. Помнится, отправились как-то с одноклубниками поохотиться в дремучем лесу на оленя. Приехали на место – а там снега по пояс и стоят снегоходы. Они были оснащены какими-то электронными локационными устройствами, фокусирующие цель на объекте охоты. Таких раньше никогда в жизни не видел. Когда мне объяснили их предназначение, то весь интерес к охоте мгновенно улетучился. Я сказал тогда, что у оленя шансов нет. Вместо такой "охоты" предпочел скоротать время в придорожном кафе на опушке леса. А вот рыбалка в Швеции – совсем другое дело! От нее действительно получил огромное удовольствие. За каких-то три часа удалось поймать около полутора десятков щук!

ОТ МОГИЛЕВА ДО ОВИДИОПОЛЯ

- В карьере каждого футболиста наступает момент, когда приходится задуматься о будущем. В какой период вас стали посещать мысли о завершении активных выступлений?

- Когда тебе уже за тридцать, то и начинаешь думать об этом. В профессиональном футболе тренеры невольно заглядывали в паспорт, и футболистам ветеранского возраста уже было проблематично попасть в хороший клуб. Даже несмотря на успешное прошлое, возврастные игроки мало кого интересовали.

- Тем не менее, после тридцати вы еще успели поиграть в профессиональном футболе…

- Хороших предложений не было, хотя продлить футбольную молодость еще хотелось. Поэтому принимал предложения таких клубов, как российские "Носта", "Лада-Град" и белорусский "Днепр-Трансмаш". По-разному складывалась моя карьера в них: были и яркие моменты, были и огорчения. Выступая за команду из Могилева, в чемпионате Белоруссии помог сохранить место в высшей лиге. На тот момент мне было уже 34 года. Вернувшись домой в ставшую родной Одессу, решил завершить профессиональную карьеру. Но с футболом расставаться не хотел, выступая за аматорские команды региона. Одна из них - овидиопольский "Днестр" впоследствии завоевала право играть на профессиональном уровне, но уже без меня. Так как вскоре я перешел на тренерскую работу – сначала трудился в роли селекционера в "Черноморце", а затем уехал в Тирасполь.

- За выступлениями своих бывших клубов, выступающих в разных лигах чемпионата Украины, следите?

Разумеется. Человеку, работающему на профессиональном поприще в футболе, всегда нужно держать руку на пульсе. Футбол ведь не стоит на месте, а постоянно развивается, совершенствуется. Стараюсь смотреть матчи по телевидению, а если выпадает возможность, то наблюдаю за играми и с трибуны стадиона.

КАК ОБЫГРАТЬ ГРАНДА

- В вашей тренерской карьере было немало удачных сезонов, большая часть из которых пришлась на период работы в молдавском "Шерифе". Оставив Тирасполь вместе с главным тренером Леонидом Кучуком, ваш дуэт успешно трудился в киевском "Арсенале" ...

- Да, тот период не забывается. Мы пришли в команду, которая имела хороших игроков - как с украинским паспортом, так и легионеров. Среди таких были Шацких, Ковпак, Грицай, Симоненко, Шершун, Хомин, Полевой, Аржанов, Богданов, грузин Кобахидзе, литовец Миколюнас, румын Мазилу и другие. Внедренные нашим тренерским штабом методы работы вместе с мастерством подопечных и их профессиональным отношением к делу помогли финишировать на пятой строчке в итоговой таблице сезона-2011/12, что позволило играть в Лиге Европы. Под нашим руководством "Арсенал" провел и осеннюю часть следующего чемпионата, однако обстоятельства сложись таким образом, что мы с Кучуком вынуждены были покинуть Киев.

- Что вспоминается из периода, проведенного в "Арсенале"?

- За полтора сезона нашей работы в этом коллективе было много разных событий - как приятных, так и не очень. Но больше было, конечно же, приятных. Из тех, которые можно было бы отнести к категории со знаком "плюс", прежде всего впоминаются матчи с ведущими командами - "Шахтером", "Металлистом" и "Днепром", в которых мы отбирали очки. С донетчанами, которых тогда тренировал Мирча Луческу, однажды сыграли в Киеве вничью 1:1, а затем победили 2:0! Удавались нам и игры с харьковчанами, которых тогда называли третьей силой украинского футбола. Из трех поединков, сыгранных с "Металлистом", наша команда ни разу не проиграла. В Харькове была ничья и наша победа, а в Киеве "Арсенал" выиграл 4:2. Что и говорить, приятные воспоминания о выступлениях в чемпионатах. Хорошая была пора.