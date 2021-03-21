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Майкон и Соломон в старте Шахтера на матч против Львова. Патрик - в запасе
Стартовые составы команд на поединок 19-го тура УПЛ
shakhtar.com
В рамках 19-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" на выезде сыграет против "Львова". Начало встречи - 17:00.
Команды объявили стартовые составы на эту игру:
"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко, Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Соломон, Мораес.
Запасные: Пятов, Хочолава, Бондарь, Дентиньо, Патрик, Сиприано, Болбат, Судаков, Коноплянка.
"Львов": Костык, Махмутович, Брикнер, Чиряк, Романчук, Грысьо, Ныч, Якимец, Альваро, Шина, Эрнест.
Запасные: Ильющенков, Крушинский, Довгий, Сабино, Захаркив, Семенив, Ременяк, Бусько, Казлаускас.
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