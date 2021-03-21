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Стартовые составы на матч Динамо - Рух. Супряга выйдет с первых минут
Беседин вне заявки
фото - Олександр Приходько
В матче 19-го тура чемпионата Украины "Динамо" примет "Рух". Начало встречи - 17:00.
Команды обьявили свои стартовые составы на этот поединок.
"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарный, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Родригеш, Буяльский, Супряга.
Запасные: Бойко, Сидклей, Сирота, Караваев, Шепелев, Андриевский, Леднев, Гармаш, Ванат.
"Рух": Бандура, Белый, Стаменкович, Зец, Мысык, Карасюк, Притула, Федорчук, Бойчук, Климчук, Борячук.
Запасные: Мысак, Сыч, Мартынюк, Гагун, Лях, Кухарук, Кондраков, Рунич, Кухаревич.
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