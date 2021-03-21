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Стартовые составы на матч Динамо - Рух. Супряга выйдет с первых минут

Премьер-лига
(1 голосов)

Беседин вне заявки

Стартовые составы на матч Динамо - Рух. Супряга выйдет с первых минут

фото - Олександр Приходько

Новина українською

В матче 19-го тура чемпионата Украины "Динамо" примет "Рух". Начало встречи - 17:00.

Команды обьявили свои стартовые составы на этот поединок.

"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарный, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Родригеш, Буяльский, Супряга.

Запасные: Бойко, Сидклей, Сирота, Караваев, Шепелев, Андриевский, Леднев, Гармаш, Ванат.

"Рух": Бандура, Белый, Стаменкович, Зец, Мысык, Карасюк, Притула, Федорчук, Бойчук, Климчук, Борячук.

Запасные: Мысак, Сыч, Мартынюк, Гагун, Лях, Кухарук, Кондраков, Рунич, Кухаревич.

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов)
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Комментарии (2)
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Serega1111 (Киев)
21.03.2021 в 17:19
Последний шанс проявить себя, пока Беседин травмирован...
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DynamoKiyv (Київ)
21.03.2021 в 16:39
супряга в старте - пздц!!!
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