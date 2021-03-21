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Ингулец - ФК Александрия 1:0. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
(1 голосов)

Минимальная победа команды Лавриненко

Ингулец - ФК Александрия 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

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В рамках 19-го тура чемпионата Украины "Ингулец" минимально дома обыграл "Александрию". Единственный мяч в поединке забил грузинский форвард хозяев Ника Ситчинава на 3-й компенсированной минуте к первому тайму. После этого тура подопечные Сергея Лавриненко имеют в своем активе 19 очков и занимают 9-е место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь у команды Владимира Шарана 26 баллов и 7-я позиция.

Кропивницкий. Стадион "Зирка"
Главный арбитр: Владимир Новохатний (Киев)
Ассистенты: Игорь Дебенко (Ивано-Франковск), Владимир Журибида (Луцк)
Ингулец - ФК Александрия 1:0
Гол: Ника Ситчинава 45+3

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В статье: ФК Александрия Ингулец (Петрово)
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