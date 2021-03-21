Ингулец - ФК Александрия 1:0. Обзор матча и видео гола

В рамках 19-го тура чемпионата Украины "Ингулец" минимально дома обыграл "Александрию". Единственный мяч в поединке забил грузинский форвард хозяев Ника Ситчинава на 3-й компенсированной минуте к первому тайму. После этого тура подопечные Сергея Лавриненко имеют в своем активе 19 очков и занимают 9-е место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь у команды Владимира Шарана 26 баллов и 7-я позиция.

Кропивницкий. Стадион "Зирка"

Главный арбитр: Владимир Новохатний (Киев)

Ассистенты: Игорь Дебенко (Ивано-Франковск), Владимир Журибида (Луцк)

Ингулец - ФК Александрия 1:0

Гол: Ника Ситчинава 45+3