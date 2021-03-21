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Как Вильярреал. Динамо - Рух 3:0

Премьер-лига
(4 голосов)

Лидер абсолютно без эмоций и скоростей берёт очередные три очка

Как Вильярреал. Динамо - Рух 3:0

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

У хозяев накануне игры было несколько потерь, которые повлияли не только на игру "динамовцев", но и на будущие встречи сборной Украины. В нападении во второй раз подряд не было Беседина, а на фланге полузащиты мы не увидели Цыганкова - оба пропускали поединок из-за повреждений. По остальным позициям Мирча Луческу не удивил. "Рух" действовал в четыре защитника с Борячуком где-то в атаке: мяч к форварду доходил настолько редко, что о можно было забыть о присутствии экс-игрока "горняков" на поле.

Киев должен был закрывать игру к десятой минуте, когда арбитр встречи захватил с собой на поле гостинец в виде пенальти для де Пены. Миколенко с линии штрафной пробил в руку Карасюку, который не успел убрать конечность по траектории полёта мяча. Инцидент из разряда фифти-фифти, но рефери занял сторону фаворита. Де Пена с точки пробил очень просто - Бандура вытащил.

Киев пытался взломать оборону львовян очень академично. Понятно, что лидер УПЛ встречался с одной из худших команд текущего чемпионата, но было наивно полагать, что взять три очка получится без скоростей и в похожем стиле с "Вильярреалом", который в четверг так же, не включаясь, забил дважды в Лиге Европы самим "динамовцам". Помимо пенальти вспомнить стоит можно разве что классный дальний и плотный удар от Шапаренко, который голкипер гостей с трудом перевёл на угловой.

"Рух" переходил центр поля о-очень редко. Складывалось впечатление, что Ивану Федыку не хватило времени накануне матча, чтобы рассказать своим подопечным не только как играть в обороне, но и как атаковать - этот курс просто пропустили. Впервые львовяне отправили снаряд в направлении ворот Бущана только после перерыва.

В перерыве оба наставника решили пойти на ротацию. "Рух" сразу после выхода Мартынюка и Кухаревича прибавил в активности и хотя бы для статистики начал бить. Киевляне не стали действовать медленнее, однако в скорости прибавили гости. Лучший шанс - сэйв Бущана был после дальнего удара от Федорчука.

Впрочем, забили сегодня первыми именно "бело-синие". Что интересно, сыграла замена от Луческу. Миколенко выполнил прострел со своего левого фланга во вратарскую, Мысык показал обработку мяча на уровне чемпионата фабрики табачных изделий, Караваев оппонента за это поблагодарил и с двух метров расстрелял Бандуру.

"Рух" в последние минуты решил пойти вперёд, но выглядело это нелепо. Львовяне вроде бы и хотели атаковать, но при этом очень переживали за свои тылы, поэтому не преуспевали ни на чужой половине, ни на своей. При полном штиле "бело-синие" забили второй: Миколенко от лицевой откатил снаряд под удар ещё одному запасному, Сидклею, оставалось просто попасть в створ. И уже в дополнительное время Караваев завершил контратку и оформил дубль. Таким образом, две замены от Луческу делают сегодня результат.

Этот матч стал практически повторением встречи "Динамо" с "Вильярреалом" в четверг. Испанский коллектив без сопротивления одержал победу и прошёл в четвертьфинал Лиги Европы. Сегодня развитие событий было похожим. Гости до перерыва не показали ничего. Абсолютно ничего. "Динамо" же традиционно для периода работы Мирчи Луческу выжало максимум из того, что было.

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Ассистенты: Владимир Высоцкий (Запорожье), Александр Корнийко (Миргород)
Динамо - Рух 3:0
Гол: Александр Караваев 59, Сидклей 86, Александр Караваев 90+1
Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (Сидклей 81), Карлос Де Пена (Владимир Шепелев 60), Виталий Миколенко, Жерсон Родригес (Александр Караваев 46), Илья Забарный, Виталий Буяльский, Владислав Супряга (Денис Гармаш 73), Томаш Кендзёра
Рух: Александр Бандура, Валерий Федорчук, Давид Зец, Юрий Климчук, Остап Притула (Алексей Сыч 69), Марьян Мысык, Богдан Бойчук (Даниил Кондраков 84), Максим Белый, Милош Стаменкович, Андрей Борячук (Николай Кухаревич 46), Роман Карасюк (Ярослав Мартынюк 46)
Предупреждения: Карлос Де Пена 10, Сергей Сидорчук 27 - Роман Карасюк 10, Андрей Борячук 19, Богдан Бойчук 54

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов)
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Комментарии (46)
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dazo47
21.03.2021 в 19:32
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
Bogdan36 (Kiev)
21.03.2021 в 19:29
Интересно, мы сегодня сможем увидеть комментарии "Динамовских" ультрас, которые мягко говоря "против Луческу"?)Или они ещё не отошли от результата "Львов"-"Шахтёр"?)
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+3
-1
Alexs22 (Киев)
21.03.2021 в 19:27
Усіх з перемогою! Але молодого Ваната треба було випустити.
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+5
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
21.03.2021 в 19:45
Согласен. Супряга - это -1, я ожидал выхода Ваната, но почему-то вышел Гармаш....
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
21.03.2021 в 19:24
З одного боку добре, що вперше за декілька років можуть стати чемпіонами і навіть золотий дубль зробити. Злішим буде Шахтар, конкуренція і все таке. З іншого боку, Суркіс може увімкнути улюблену пісеньку "у нас все добре, навіщо нам ще якісь трансфери, ми і так все виграли".
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+4
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
21.03.2021 в 19:24
Виснажене Динамо фізично і психологічно домоглось розгромного виграшу винятково на класі і завдяки тренерській майстерності Луческу. Це не жарти - грати, як з кулемета, один за одним надважкі матчі протягом півтора місяців. Тому не грав сьогодні ані Циганков, ані Беседін, про Вербичу я вже й не згадую. А ті, хто грав, то було видно, що хлопці вже дуже наїлись футболом. Але свою справу вони зробили і отримали заслужену перемогу, та ще й з великим рахунком. Риженку та Сеймону назло )) Вітаю всіх вболівальників справжнього футболу Дякую, динамівці, ви зробили це :)
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+5
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
21.03.2021 в 19:46
Беседін і Вербич - травмовані.
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+1
0
sergiy_ya (Умань)
21.03.2021 в 19:20
Що було б журналісту, якби він написав статтю про Львів-Шахтар з заголовком "Як Реал")))
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+6
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
21.03.2021 в 19:18
.так собі, результат є - гри немає.
Ответить
0
-2
Golfik25 (Киев)
21.03.2021 в 19:17
Первый тайм тяжелый был, но оно не удивительно, после Вильяреала только недавно вернулись. В 2 тайме, как обычно, дожали соперника. Видимо фишка Луча, добивать соперника в 2 тайме. Шансы на чемпионство увеличились до 80%. Только недооценка соперника, сможет убить шансы на чемпионство.
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+3
0
Лекарь (село Дарница)
21.03.2021 в 19:28
Нам с Александрией и с Днепром следующие матчи играть. А Днепр очень неплохой ход набрал. А потом еще и матч с кротами:). Так что визги радости о чемпионстве преждевременны.
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+2
0
ts0y (Чернигов)
21.03.2021 в 19:11
на 90% Чемпионство оформлено, кубок скорее всего тоже. У кротов пуканы все ярче и ярче пылают, скоро ночью свет можно будет невключать))))))))))
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+11
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
21.03.2021 в 19:10
...несмотря на прекрасный счет, все же недоволен. Зачем "мучить" Супрягу, когда вышел Гармаш, доказав, что он еще может влиять на команду. Поводыря как не было, так и нет. По игре все вяло, выиграли благодаря мастерству. С "ультрасами" согласен, лишние на "празднике жизни", Суркис на коне, Луческу очень будет трудно "калибровать" без трансфера команду. Ждем окончания чемпионата и смотрим, будут ли изменения с трансфером....
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+3
0
FCZK-1922 (Кировоград)
21.03.2021 в 19:06
Всех болельщиков Динамо с победой. Игра была похожа на спарринг скорее чем нам оф матч, на сколько этот Рух слабый, движения вообще нету, все стоят, что там им тренер тренерует непонятно. Но это не применьшает значимость трёх очков для нас. Что кинулось в глаза, так это выход 5 в два на 88минуте и как Дениска Гармаш вместо того чтоб выводить кажись Буяльского один на один засовывает мяч на фланг к боковой бровке, до сих пор удивляюсь как Луческу с таким составом выдал такой евросезон. Свои выводы относительно квалификации некоторых игроков нашей команды я сделал, но ими поделюсь по окончанию сезона. Покамисть идём по плану к золоту!
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+10
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
21.03.2021 в 19:06
жаль без зрителей. Плохо без т.н. "ультрас" с лозунгами - Луческо с улыбкой помахал бы им руками в знак приветствия.
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+6
-1
Bogdan36 (Kiev)
21.03.2021 в 19:25
Даже боюсь представить реакцию "ультрас", когда "Динамо" возьмёт чемпионство.Тут даже нереально делать прогнозы...
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+1
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
21.03.2021 в 19:04
Чергова вимучена перемога хоч і на класі! Не дивлячись на спад емоцій та більше завантаження у гравців Динамо. Миколенко прокинувся, Шапаренко єдиний хто не вагався, коли треба було обводити суперника чи віддати пас, на загострення. Правда декілька разів обрізав. Утім найбільший подарунок від Шахтаря!
Ответить
+12
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
21.03.2021 в 19:22
Ещё Попов прошел как Месси на 90+1 минуте
Ответить
+6
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
21.03.2021 в 19:47
Жаль только что не забил
0
0
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
21.03.2021 в 19:03
Рух "вирухали" 3 - 0. Винниківські козлята переходять на останнє місце. ФеКал дно, але сьогодні з шахтою повезло. Головне, що Динамо має достатній відрив. Кроти залишаться без нічого...
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+4
-5
avatar
DOMENICO (Lviv)
21.03.2021 в 19:17
...унітази вже всі помив там?
Ответить
+1
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
21.03.2021 в 19:03
Який це Рух, який ніц не рухається. А Динамо --- то таке...
Ответить
+6
-2
Русланбай (Рівне)
21.03.2021 в 19:01
Та перестаньте !!!!!! Ще грати і грати !!! Вся бородьба ще попереду !!! Наші суперники просто так не здадуться.
Ответить
+5
-1
Alex.696 (Немирів)
21.03.2021 в 19:03
бороТьба.
Ответить
+7
0
football_soccer (Украина)
21.03.2021 в 19:01
как же нелепо смотрится в этой ситуации стадо баранов под названием "ультрас" с плакатиками на которых они посылают Луческу ...))
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+13
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
21.03.2021 в 19:01
Нету Беседина на поле, и сразу забивают нормально. Совпадение?
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+7
-2
avatar
Viktor Ivanjvich
21.03.2021 в 19:01
в этом ЧУ- Дк больше заслужило ни ЗОЛОТО чем кто либо-практически с тех же игроков и НАСТОЯЩИЙ ТРЕНЕР настроил игру и команду- что не скажешь за Ш. им и СЕРЕБРО незаслужено- с таким бюджетом ТО
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+5
0
avatar
Viktor Ivanjvich
21.03.2021 в 19:04
ЗОЛОТО- само выскочило ни
Ответить
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
21.03.2021 в 19:22
Все равно читать и сложно и не понятно, что там у тебя "выскакивает"
+2
0
avatar
Байкал (Lviv)
21.03.2021 в 19:00
Не можна так грати в захисті. Помилки,які притаманні більше дітям,чим гравцям ПЛ.
Ответить
+4
0
Лекарь (село Дарница)
21.03.2021 в 18:59
Мої вітання вболівальникам Динамо! Теперь головне не втратити очок там, де не треба)
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+14
0
download1 (huyersk)
21.03.2021 в 18:59
Ай да Суркіс, з нічого два сезони поспіль з баластом в Лігу Чемпіонів потрапляє
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+8
-5
avatar
waleo (Киев)
21.03.2021 в 19:03
не а курсе? на прямую с 1го уже в прошлом
Ответить
+2
-3
Vanek (Киев)
21.03.2021 в 19:13
Чемпион этого сезона попадает в ЛЧ напрямую.Квалификацию проходить нужно будет с сезона 22-23.
+5
0
Igor1010 (Вінниця)
21.03.2021 в 19:44
Не, в этом сезоне ещё заходит
0
0
aleks68
21.03.2021 в 18:58
поздравляю динамо с победой в чемпионате.огромное "спасибо"зажравшимся ......шахтёра
Ответить
+12
-1
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Viktor Ivanjvich
21.03.2021 в 18:58
рух ужасная команда -медлительная пасы сразу сопернику. атаки нет, всё что есть негативное тов рухе- только Бандура спасал , НО увы ничего на мог против того как защитники просто отдавали в штрафной мяч игрокам Дк- ужастикРУХ в пердив явно собрались
Ответить
+6
-1
avatar
simargl (Чернигов)
21.03.2021 в 18:58
Можно уже поздравлять ДК с чемпионством. Жаль только, что уровень нашего футбола в целом упал...
Ответить
+7
-1
avatar
DOMENICO (Lviv)
21.03.2021 в 18:57
...а тим часом дідусь Мірча веде Динамо до внутрішнього требла
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+14
0
UA Hero (Chernivtsi)
21.03.2021 в 18:57
Важкувато прерший тайм...
Ответить
+9
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
21.03.2021 в 18:56
С нападающим конечно было бы проще. Супряга - это -1 на поле. В остальном спасибо за победу!
Ответить
+14
-1
oleg dynamo (львівська)
21.03.2021 в 19:01
100%
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+5
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
21.03.2021 в 19:32
Дожились, доки Лобановський керував нападники Динамо золоті м'ячі брали. А тепер нападник в Динамо --- це -1.
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0
0
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DynamoKiyv (Київ)
21.03.2021 в 19:48
Дуже б хотілось подивитись на Ваната, але чомусь Луческу його не випускає.
+1
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
21.03.2021 в 18:56
Динамо чемпион. Не думаю что 7 очков Динамо упустит
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+13
0
Лекарь (село Дарница)
21.03.2021 в 18:57
Не кажи "гоп"
Ответить
+14
-4


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