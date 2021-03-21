Как Вильярреал. Динамо - Рух 3:0

У хозяев накануне игры было несколько потерь, которые повлияли не только на игру "динамовцев", но и на будущие встречи сборной Украины. В нападении во второй раз подряд не было Беседина, а на фланге полузащиты мы не увидели Цыганкова - оба пропускали поединок из-за повреждений. По остальным позициям Мирча Луческу не удивил. "Рух" действовал в четыре защитника с Борячуком где-то в атаке: мяч к форварду доходил настолько редко, что о можно было забыть о присутствии экс-игрока "горняков" на поле.

Киев должен был закрывать игру к десятой минуте, когда арбитр встречи захватил с собой на поле гостинец в виде пенальти для де Пены. Миколенко с линии штрафной пробил в руку Карасюку, который не успел убрать конечность по траектории полёта мяча. Инцидент из разряда фифти-фифти, но рефери занял сторону фаворита. Де Пена с точки пробил очень просто - Бандура вытащил.

Киев пытался взломать оборону львовян очень академично. Понятно, что лидер УПЛ встречался с одной из худших команд текущего чемпионата, но было наивно полагать, что взять три очка получится без скоростей и в похожем стиле с "Вильярреалом", который в четверг так же, не включаясь, забил дважды в Лиге Европы самим "динамовцам". Помимо пенальти вспомнить стоит можно разве что классный дальний и плотный удар от Шапаренко, который голкипер гостей с трудом перевёл на угловой.

"Рух" переходил центр поля о-очень редко. Складывалось впечатление, что Ивану Федыку не хватило времени накануне матча, чтобы рассказать своим подопечным не только как играть в обороне, но и как атаковать - этот курс просто пропустили. Впервые львовяне отправили снаряд в направлении ворот Бущана только после перерыва.

В перерыве оба наставника решили пойти на ротацию. "Рух" сразу после выхода Мартынюка и Кухаревича прибавил в активности и хотя бы для статистики начал бить. Киевляне не стали действовать медленнее, однако в скорости прибавили гости. Лучший шанс - сэйв Бущана был после дальнего удара от Федорчука.

Впрочем, забили сегодня первыми именно "бело-синие". Что интересно, сыграла замена от Луческу. Миколенко выполнил прострел со своего левого фланга во вратарскую, Мысык показал обработку мяча на уровне чемпионата фабрики табачных изделий, Караваев оппонента за это поблагодарил и с двух метров расстрелял Бандуру.

"Рух" в последние минуты решил пойти вперёд, но выглядело это нелепо. Львовяне вроде бы и хотели атаковать, но при этом очень переживали за свои тылы, поэтому не преуспевали ни на чужой половине, ни на своей. При полном штиле "бело-синие" забили второй: Миколенко от лицевой откатил снаряд под удар ещё одному запасному, Сидклею, оставалось просто попасть в створ. И уже в дополнительное время Караваев завершил контратку и оформил дубль. Таким образом, две замены от Луческу делают сегодня результат.

Этот матч стал практически повторением встречи "Динамо" с "Вильярреалом" в четверг. Испанский коллектив без сопротивления одержал победу и прошёл в четвертьфинал Лиги Европы. Сегодня развитие событий было похожим. Гости до перерыва не показали ничего. Абсолютно ничего. "Динамо" же традиционно для периода работы Мирчи Луческу выжало максимум из того, что было.

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Ассистенты: Владимир Высоцкий (Запорожье), Александр Корнийко (Миргород)

Динамо - Рух 3:0

Гол: Александр Караваев 59, Сидклей 86, Александр Караваев 90+1

Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (Сидклей 81), Карлос Де Пена (Владимир Шепелев 60), Виталий Миколенко, Жерсон Родригес (Александр Караваев 46), Илья Забарный, Виталий Буяльский, Владислав Супряга (Денис Гармаш 73), Томаш Кендзёра

Рух: Александр Бандура, Валерий Федорчук, Давид Зец, Юрий Климчук, Остап Притула (Алексей Сыч 69), Марьян Мысык, Богдан Бойчук (Даниил Кондраков 84), Максим Белый, Милош Стаменкович, Андрей Борячук (Николай Кухаревич 46), Роман Карасюк (Ярослав Мартынюк 46)

Предупреждения: Карлос Де Пена 10, Сергей Сидорчук 27 - Роман Карасюк 10, Андрей Борячук 19, Богдан Бойчук 54