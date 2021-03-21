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Калитвинцев: Если абстрагироваться от счета матча с Ворсклой, то я доволен командой

Премьер-лига
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Наставник "олимпийцев" подвел итоги поражения от полтавчан

Калитвинцев: Если абстрагироваться от счета матча с Ворсклой, то я доволен командой

ФК "Олимпик" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер донецкого "Олимпика" Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение от полтавской "Ворсклы" в матче 19-го тура УПЛ.

"С одной стороны после 0:3 тяжело комментировать игру, с другой – не очень. Хорошая игра была с обоих сторон. Если абстрагироваться от счета, то я доволен командой. Ребята старались выполнять то, что мы просили. Пропущенные мячи мы разберем. В принципе, там понятно, что случилось – были ошибки. Самое главное, что не бросили играть.

Второе – при игре равных соперников нужно более ответственно относиться к голевым моментам и строже играть в обороне. Осадок есть, но впереди нам предстоит много работы. Постараемся через работу исправлять то, что плохо и улучшать то, что хорошо.

Удивила ли схема Ворсклы с четырьмя защитниками? Дело не в количестве, а в качестве. Мы видели, как они играли и в три центральных защитника, и в четыре защитника. Для нас проблемы не было. Но и мы им проблем по счету тоже не создали. Мы, получив их состав, были готовы, что они могут сыграть по этой схеме", - рассказал Калитвинцев.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Калитвинцев Олимпик (Донецк)
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Источник:
ФК "Олимпик"

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Комментарии (1)
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dazo47
21.03.2021 в 19:34
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