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Караваев забил первые мячи в составе Динамо и принес победу над Рухом. ВИДЕО

Премьер-лига
(2 голосов)

Прорвало! Александру понадобилось 65 матчей

Караваев забил первые мячи в составе Динамо и принес победу над Рухом. ВИДЕО

ФК "Динамо"

Новина українською

В матче 19-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" дома уверенно переиграло львовский "Рух" со счетом 3:0.

Дублем в составе "бело-синих" отметился фланговый полузащитник Александр Караваев - украинец поразил ворота соперника на 59 и 90+1 минутах.

Эти забитые мячи стали дебютными для Караваева в составе столичной команды. До этого Александр оформлял только ассисты - за 65 матчей в футболке "Динамо" игрока четыре раза ассистировал партнерам.

Первый гол Караваева

Второй гол Караваева

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) Рух (Львов)
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