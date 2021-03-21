Караваев забил первые мячи в составе Динамо и принес победу над Рухом. ВИДЕО

В матче 19-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" дома уверенно переиграло львовский "Рух" со счетом 3:0.

Дублем в составе "бело-синих" отметился фланговый полузащитник Александр Караваев - украинец поразил ворота соперника на 59 и 90+1 минутах.

Эти забитые мячи стали дебютными для Караваева в составе столичной команды. До этого Александр оформлял только ассисты - за 65 матчей в футболке "Динамо" игрока четыре раза ассистировал партнерам.

Первый гол Караваева

Второй гол Караваева