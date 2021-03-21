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Львов - Шахтер 3:2. Обзор матча и видео голов
Фаталити или грядут кадровые перемены
ФК "Львов" / Автор неизвестен
В рамках 19-го тура УПЛ "Львов" сенсационно обыграл "Шахтер". Команды забили на двоих 5 мячей. На момент начала поединка хозяева занимали последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Украины, но удивили всех и сумели преподнести сюрприз действующему чемпиону страны.
Чемпионат Украины. 19-й тур
"Львов" - "Шахтер" 3:2
Голы: Альваро Тавареш 24, Нич 48, Шина 73 пен. - Соломон 31, 56
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Комментарии (5)
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dazo47
21.03.2021 в 19:32
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Пришта Литин (Київ)
21.03.2021 в 19:31
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Maugli (Джунгли Африки)
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Лекарь (село Дарница)
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sergiy_ya (Умань)
21.03.2021 в 19:24
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