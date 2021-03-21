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Львов - Шахтер 3:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Фаталити или грядут кадровые перемены

Львов - Шахтер 3:2. Обзор матча и видео голов

ФК "Львов" / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 19-го тура УПЛ "Львов" сенсационно обыграл "Шахтер". Команды забили на двоих 5 мячей. На момент начала поединка хозяева занимали последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Украины, но удивили всех и сумели преподнести сюрприз действующему чемпиону страны.

Чемпионат Украины. 19-й тур

"Львов" - "Шахтер" 3:2

Голы: Альваро Тавареш 24, Нич 48, Шина 73 пен. - Соломон 31, 56

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (5)
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dazo47
21.03.2021 в 19:32
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
Пришта Литин (Київ)
21.03.2021 в 19:31
Конвой бандиту куЧмо-ахметову.
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+3
0
Maugli (Джунгли Африки)
21.03.2021 в 19:19
Клоуны, подпишите правильно видео
Ответить
+1
0
Лекарь (село Дарница)
21.03.2021 в 19:14
Незабитый пенальти Соломона? Хмм...
Ответить
+3
0
sergiy_ya (Умань)
21.03.2021 в 19:24
Автору просто дуже хотілося)
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+3
0


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