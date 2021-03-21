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Премьер-лига

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Львов - Шахтер 3:2. Это провал

Премьер-лига
(6 голосов)

Луиш Каштру теряет контроль над командой

Львов - Шахтер 3:2. Это провал

shakhtar.com

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Стоит ли упоминать после таких матчей, что "Шахтер" дважды обыграл "Реал", дважды не проиграл "Интеру" - без пяти минут чемпиону Италии, и разгромил "Динамо" в первом круге? Когда команда вылетает из Кубка Украины от представителя Первой лиги, когда проигрывает аутсайдеру чемпионата и фактически слагает полномочия чемпиона, когда теряет главную звезду, не найдя с ней общий язык - все предыдущие достижения отходят на второй план.

Да, демарш Тайсона и его наказание - это важный фактор. Но могли ли мы все поверить, что даже без бразильца, после изнурительного (с точки зрения психологии) поражения от "Ромы" "Шахтер" проиграет "Львову". Да никогда в жизни. В прогнозе на матча мы ставили на счет 0:3. Горняки должны были реабилитироваться за неудачу и продолжить гонку за "Динамо". Финальный свисток зафиксировал 3:2 в пользу "Львов".

Похожая ситуация была в истории горняков. В 2008-м у них тоже все валилось из рук, но Ахметов поддержал Луческу, а через полгода поднял вместе с ним над головой Кубок УЕФА. Есть ли предпосылки для такой поддержки сейчас? Кажется, что нет. Но и всех собак вешать на одного тренера, пожалуй, не стоит. Ответственность должен разделить менеджмент клуба, который откровенно провалил решение кадрового вопроса, о чем мы уже писали неоднократно. Или Сергей Палкин и компания всерьез рассчитывали, что Евгений Коноплянка заменит Тайсона, а альтернативой Мораесу станет Вьюнник?

Сейчас очевидно одно - изменения "Шахтера" не только давно назрели, а перезрели. Собственно, этот матч должен стать водоразделом для донецкого клуба - ДО и ПОСЛЕ. Очевидно, очередной этап в его развитии закончился. И закончился провалом.

Ну а по игре ... Так она еще раз напомнила, что Витао при всей своей перспективности до сих пор юный необстрелянный бразильский защитник, который почему-то в последних матчах потерял веру в собственные силы и не решается вступать в отбор. Это же в каком состоянии должен быть Бондарь, чтобы проигрывать конкуренцию таком Витао? Сначала Шина, не встретив сопротивления со стороны оппонента, прострелил, а Альваро выскочил из-за спины Додо, за которого, по словам Николини, "Бавария" предлагала 25 млн.

Затем Ныч оставил в дураках не только Витао, но и Майкона, который, как бы не тянулся, сейчас не является равноценной заменой Степаненко. В завершение пенальти, который стал следствием контроля ради контроля. "Львов" - за что ему честь и хвала - терпел и бил именно в те точки, куда нужно было бить. Единственное, чем мог ответить "Шахтер" - это мастерство Манора Соломона. Но его двух голов не хватило для того, чтобы спасти этот матч. Зато возможно хватит, чтобы летом перейти в более сильный чемпионата, где Соломон наконец получит признание, которое заслуживает, и где сможет прогрессировать так, как сам этого хочет.

Итак, "Львов" выиграл и сделал серьезную заявку на то, чтобы сохранить место в высшем дивизионе. Не может же вылететь команда, которая забивает три мяча пока действующему чемпиону. Или победа над нынешним "Шахтером" - это уже не показатель?

Чемпионат Украины. 19-й тур

"Львов" - "Шахтер" 3: 2
Голы: Альваро Тавареш 24, Ныч 48, Шина 73 пен. - Соломон 31, 56

"Львов": Костык - Грисьо (Бусько 77), Романчук, Махмутович, Якимец - Брикнер (Довгий 64) - Шина (Семенов 77), Тавареш (Сабино 64), Чирьяк, Эрнест (Ременяк 90+5) - Ныч
Тренер: Анатолий Бессмертный

"Шахтер": Трубин - Додо, Витао (Коноплянка 78), Кривцов, Матвиенко - Маркос Антонио (Патрик 46), Майкон - Тете (Дентиньо 71), Марлос, Соломон - Мораес
Тренер: Луиш Каштру

Арбитр: Николай Балакин
Предупреждения: Шина 7, Брикнер 16, Чирьяк 34, Костык 90+3 - Мораес 32, Патрик 66, Трубин 72

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (207)
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Gafan777 (Каменка)
21.03.2021 в 19:54
Всех троллей с праздником. ДК скорее всего чемпион, но это благодаря не силе ДК, а в разгильдяйстве ШД. Грядут большие перемены в этом клубе.
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0
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
21.03.2021 в 19:57
Это благодаря везучести Луческу
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0
0
Shilov 2020 (Кировоград )
21.03.2021 в 19:53
Ну после такого матча Ахметка должен закопать пол команды Львову мои поздравления они сейчас как и Агробизнес после такой победы
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+2
0
rem ber (Aachen)
21.03.2021 в 19:49
У Динамо они выиграли, когда большинство основы болело Ковидом.
Ответить
+2
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
21.03.2021 в 19:47
Всрався родной шохтьор...пхахахаха
Ответить
+5
-1
avatar
Rezerf (Чернігів)
21.03.2021 в 19:47
Так, усі, в 21.30 дивимся кислу морду Пенісова, і насолоджуємося
Ответить
+4
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
21.03.2021 в 19:52
Ответить
+3
-1
Bruce2017 (Philadelphia)
21.03.2021 в 19:42
Прямо свято на нашій вулиці.
Ответить
+5
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
21.03.2021 в 19:41
...Шахтер не хотел играть, ....не проповедник, но история ранее написанная на удивление сбывается... Рисунок игры просто маразм какой то - все по лекале, все предсказуемо...
Ответить
+2
0
aleks68
21.03.2021 в 19:37
радуйтесь дырявые.у вас ещё всё впереди.бумеранг вернётся
Ответить
+1
-12
FC Energy (Новая Каховка)
21.03.2021 в 19:44
А лучше пусть вернётся УПЛ 12/13
Ответить
+1
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
21.03.2021 в 19:56
Иди поспи нервишки успокой
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
21.03.2021 в 19:33
Шота сдается мне, что будет у нас в этом сезоне другой чемпион
Ответить
+4
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
21.03.2021 в 19:33
по Сетанте сейчас классный матч: Лестер - МЮ. кубок Англии
Ответить
+1
-1
Пришта Литин (Київ)
21.03.2021 в 19:32
Слава команді Львова!!! Кротоне н а )( у й.
Ответить
+11
0
Dortmund 09 (Киев)
21.03.2021 в 19:31
Степаненко и Коваленко не хватает. Бразильцы в отборе не любят играть. Да и в чемпионате у них куража нет.
Ответить
+4
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
21.03.2021 в 19:30
Чорномазенькі бунт вчинили в підтримку "лейби великого боксера" ? А українців то і нема , щоб замінить . От тобі казочці кінець і далі " по діду Панасу" . Боліл жалко. Но то расізм , млять ! Співчуття адекватним заклятим .
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+8
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
21.03.2021 в 19:34
Ответить
+2
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
21.03.2021 в 19:29
Шахтьор падаєт
Ответить
+4
0
Пришта Литин (Київ)
21.03.2021 в 19:33
ахметОву покойной ночи)
Ответить
+6
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
21.03.2021 в 19:28
Львiвчик Вiтаю!
Ответить
+12
0
oda1979 (Запорожье)
21.03.2021 в 19:27
Расформировать Шахтер и на его базе создать яторпедо Запорожье. Я такщитаю
Ответить
+11
-1
megrivan (Курячі Лози)
21.03.2021 в 19:31
Они туда не поедут. Лучше Арсенал Киев.
Ответить
0
-4
Maksrovnii (Днепр)
21.03.2021 в 19:51
яторпедо такЩитаю , это сильно
Ответить
+1
0
янковский ян (Запорожье)
21.03.2021 в 19:26
Если не брать в счёт мутный матч с олимпиком то шахтер проиграл последние 5 матчей
Ответить
+9
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
21.03.2021 в 19:29
"Олимпик" жестко пострадал...
Ответить
+8
0
aleks68
21.03.2021 в 19:24
пресс-конференция болвана из португалии .видимо это .....будет работать до конца.вся .опа ещё впереди?всех всё устраивает?прощай шахтёр
Ответить
+5
-4
sebekkiril (Dm.roslo)
21.03.2021 в 19:47
Ну якщо ти бачишь всю проблему у тренері, то це і твоя проблема. Лікуйся.
Ответить
+1
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
21.03.2021 в 19:23
Бог почув молитву Тайсона.
Ответить
+11
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
21.03.2021 в 19:23
в матче за Шахтер выходили на поле 9 бразил, а забивал игрок из Израиля. Надо делать выводы...
Ответить
+6
0
megrivan (Курячі Лози)
21.03.2021 в 19:24
Вы хотите сказать, что бразилам надо сделать обрезание?
Ответить
+16
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
21.03.2021 в 19:27
я не специалист давать такие советы. Пусть решает г-н ПАЛКИН...
+5
0
axel 777 (Бердичев)
21.03.2021 в 19:28
По самую шею.
+7
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
21.03.2021 в 19:33
По самі ноги !
+3
0
Пришта Литин (Київ)
21.03.2021 в 19:35
по самьіе я-ца)
+2
0
Bogdan36 (Kiev)
21.03.2021 в 19:21
Ну, это уже просто финиш!Какая там "Рома", какая там Лига Европы!Для "Львова" конечно сегодня праздник! И для "Динамо" Киев тоже. Отрыв в 7 очков отыграть тяжело, а практически для этого "Шахтёра" будет нереально.Честно говоря, очень жаль, что команда, достойно выступившая в конце прошлого года в Лиге Чемпионов, в этом году просто рассыпалась...
Ответить
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.03.2021 в 19:28
"достойно выступившая в конце прошлого года в Лиге Чемпионов" (с) - играли в автопарк с интером, дважды, считаю, повезло с реалом, НО бездарные игры с гладбахом - это разве о достойной игре?
Ответить
+3
-3
Bogdan36 (Kiev)
21.03.2021 в 19:35
Дружище, я говорю за результат в целом. То, что " Интер" за 180 минут не смог забить нам хоть один гол, то это исключительно проблема "Интера". По поводу Гладбаха, не хочу говорить, в любом случае, из группы (такой группы!) вышли.
+1
-1
aleks68
21.03.2021 в 19:28
скорее всего кое-кому начхать на команду(можно и нецензурно).даже сплавить не могут.не хотят платить компенсацию?да лучше дать денег чем смотреть на эту ....
Ответить
0
-2
Bogdan36 (Kiev)
21.03.2021 в 19:37
Я не болельщик "Шахтёра", но то, что происходит с этой командой, мне грустно наблюдать. Каштру действительно пора домой...
0
-1
balamyt (Boston)
21.03.2021 в 19:21
Да Днепр1 тоже кто-то списывал ..а они 14 очков из 18 взяли...Так что не нужно хоронить Шахтер.а сказать спасибо СК Львов за такую игру ..Я бы хотел чтобы в ПЛ лиге было еще больше интриги...т.е. и Динамо К теряли бы очки.(.Их игра далека от идеальной ).. Во Франции ПСЖ тоже аутсардеру проигрывала..В.этом и есть интрига.
Ответить
+4
-2
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
21.03.2021 в 19:21
Бог почув молитву Тайсона .
Ответить
+7
-2
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
21.03.2021 в 19:21
Соломон против Львова.
Ответить
+2
-3
ещё не специалист (Кривой Рог)
21.03.2021 в 19:25
единственный хорошо сыгравший игрок-легионер
Ответить
+4
0
LAZ E183 (Рига)
21.03.2021 в 19:47
Це правда.
0
0
megrivan (Курячі Лози)
21.03.2021 в 19:20
Судья помог Шахтеру тем, что не удалил Трубина. Как объяснил Вацко, Трубина нельзя было удалять, так как он ХОТЕЛ сыграть в мяч! Но куда смотрит руководство команды, а также руководство федерации и судейского комитета? Ведь такими темпами можно скатиться на 4-е место!
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+10
0
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Serega1111 (Киев)
21.03.2021 в 19:25
Он не просто хотел, а еще и сыграл
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+4
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.03.2021 в 19:30
мяч трубин, вроде, отбил (изменение траектории полёта было видно), после этого он старался убрать ногу, через которую, ясен пень, любой противник захочет зацепиться))
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+1
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
21.03.2021 в 19:38
она (УАФ) и оно (суч.... комитет) уже заседают.
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+1
0
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usovvictor (Kharkov)
21.03.2021 в 19:48
...так дал еще 5 минут на раздумье, ...извинился за пенальти видно...
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+1
0
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tolina-ystas (Краматорск)
21.03.2021 в 19:19
тест
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+2
-2
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hoy (Київ)
21.03.2021 в 19:19
Леоненко вначале сезона сказал у Денисова что Шахтёр опять станет чемпионом что он уверен на 100 процентов.Что эта мразь которая разбирается в футболе скажет сегодня?
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+11
-2
megrivan (Курячі Лози)
21.03.2021 в 19:21
Он тогда был трезвым.
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+9
0
Governor-General (Odessa)
21.03.2021 в 19:24
А мрази, которые изрыгали понос на Луческу в качестве главного тренера Динамо, что скажут? Ведь тоже интересно?
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+3
-4
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hoy (Київ)
21.03.2021 в 19:27
Луческу старый на.уй он Шахтёру
+1
-1
megrivan (Курячі Лози)
21.03.2021 в 19:29
Они же не сидят в студии за одним столом с денисовым. Надо их пригласить, посадить слва и справа от леоненко ... - вот это был бы спектакль! Как минимум разбитые носы.
0
0
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Drovko (Lviv)
21.03.2021 в 19:19
Цікаво це випадковість чи прихід Безсмертного щось змінить у малюнку гри? Сьогодні нормально же грали, значить можуть. В цьому турі Львів зробив Динамо чемпіоном.
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+11
0
Quizzz (Lviv)
21.03.2021 в 19:21
Нормально? Дуже добре я б сказав. Якось не боялись.
Ответить
+6
0
LAZ E183 (Рига)
21.03.2021 в 19:35
Значить можуть. Безсмертний це фаховий тренер, і малюнок гри відчутно змінився. При всій моїй повазі до Шумського, Безсмертний значно вище його за рівнем. І я не по цьому матчу кажу. Безсмертний потроху адаптує стиль, який він прищеплював ФК Полтава. Команда, як бачимо, при оптимальному складі цілком може грати без "автобуса" перед воротами, натомість Шумський грав принципово від оборони. Однак там, де греба було обрати більш складну тактику (наприклад, Маріуполь, де програли 1:3), в нього на жаль, мало що виходило. Що я ще помітив, що не грав Міхубі. Можливо, він слабкий захисник, а куди кращий опорник.
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+1
0
Пришта Литин (Київ)
21.03.2021 в 19:38
Радуемся вместе))
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+1
0
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tolina-ystas (Краматорск)
21.03.2021 в 19:19
Каштру успешно продолжил дело начатое Фонсекой.Такого стремительного развала команды трудно было предположить..Откровенная бездеятельность руководства команды удивляет.Совершенно бездарная игра продолжается длительное время и никто и за ухом не почесал.Там назрела ситуация когда ограничиваться отставкой Каштру уже нельзя.
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+8
-3
Пришта Литин (Київ)
21.03.2021 в 19:39
вертаться надо Охметову на домбас-Арену.
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+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.03.2021 в 19:19
Це не провал. Це - кінець, подумав Штірліц.)))
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+10
-2
ZNAK_VOPROSA
21.03.2021 в 19:22
И дал в бокассе в пукас
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+2
-8
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
21.03.2021 в 19:19
Чується ехо північної сови ...
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+5
-2
Лекарь (село Дарница)
21.03.2021 в 19:18
Что-то и Харьков не сильно фартовый город, для кротов.
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+10
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
21.03.2021 в 19:18
Если коротко: ВАУ!
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+11
0
ВиктАн
21.03.2021 в 19:16
Плавят тренера.
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+2
-6
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Drovko (Lviv)
21.03.2021 в 19:18
Ніхто тренера не плавить в той момент, коли ще можна поборотися за чемпіонство.
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+9
-1
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hoy (Київ)
21.03.2021 в 19:18
Плавят твои мозги
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+3
-1
Тренерую (Столица)
21.03.2021 в 19:32
Каштру сам себя плавит)
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+1
0
megrivan (Курячі Лози)
21.03.2021 в 19:15
Самое хреновое, что єти два чмошника - Кривов и Матвиенко - бдут играть в основном составе сборной! Надо срочно натурализовать Витао!
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+2
-6
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Serega1111 (Киев)
21.03.2021 в 19:21
Какой Витао. Ему даже Ныч позвонки накрутил и гол забил
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+5
0
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hoy (Київ)
21.03.2021 в 19:31
Хорошо что кучерявое чмо не будет стоять на воротах.
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+1
-1
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Prideman (Lviv)
21.03.2021 в 19:15
Несподівано, але приємно. Вітаю сусідів
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+9
0
LAZ E183 (Рига)
21.03.2021 в 19:32
Дякую! Я не бачив гри Руху... невже все так погано?
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+2
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
21.03.2021 в 19:14
Та який же це провал? Цілком закономірний і очікуваний результат. Вітаю всіх вболівальників, не зазомбованих фальшивою "величністю" Шахтаря. Боротьба за срібло вкрай загострилась, Зоря - вперед! Та й Десна хай не втрачає сподівання на бронзу )
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+10
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.03.2021 в 19:22
приведи хотя бы один комментарий, где болельщики шд пишут про него именно так: "великий клуб шд". это ЛЮБЯТ ДЕЛАТЬ сторонники дупамо, если ты не заметил!
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+2
-5
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DynamoKiyv (Київ)
21.03.2021 в 19:30
приведи хотя бы один комментарий, где болельщики ДК пишут про него именно так: "великий клуб ДК". это ЛЮБЯТ ДЕЛАТЬ сторонники смоктаря, если ты не заметил!
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.03.2021 в 19:44
тупая балаболка, лови из недавнего! и не кукарекай, что в данном сообщении написано "вкдк", а в моём - "великий клуб ДК" - это было ответом киевскому харьковчанину, где он написал слово целиком! итак: Четыре минуты прострации. Динамо - Минай 3:0 Премьер-лига 7 марта 2021, воскресенье. 15:53 мы за динамо (киев) 07.03.2021 в 16:05не подобається мені суддівство монзуль. занадто багато втручання. вкдк без надзусиль переміг минай. +10 -1
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.03.2021 в 19:45
исправить: а в моём - "великий клуб шд"
0
-1
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DynamoKiyv (Київ)
21.03.2021 в 19:53
TIRAN, "тупая балаболка" у тебя в зеркале. Сиди и нюхай свое бздло в своей обоссанной норе, заглот дешевый.
0
0
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DynamoKiyv (Київ)
21.03.2021 в 19:56
ваш "великий" клюб обсирается конкретно, поэтому даже у самых НЕадекватных не поворачивается язык писать "великий". Но все это мы слышим и читаем уже много лет. И специально для тебя "тупого рагуля" я НЕ буду собирать эти комментарии. Ты ведешь себя как петух.
0
0
ГенриВол (Волочиськ)
21.03.2021 в 19:13
Експерти обоср...сь. Особливо Грачев.
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+11
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.03.2021 в 19:20
Грачов прогнозував ще 4 чи 5 років безперервного чемпіонства....
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+7
0
Golfik25 (Киев)
21.03.2021 в 19:12
Камбек даже с Львом не вышел. А Турбин мечтал о камбеке с Ромой.Львом красавцы, уверен с Ромой могли бы лучше сыграть, чем мечтатели о финале ЛЕ.
Ответить
+9
-1
Joyce (Donetsk)
21.03.2021 в 19:12
Урок Палкину и РЛА! Давно пора менять политику ввода в строй новых игроков, а не выкачивать последнее из стариков, которых хватает на 5 лет максимум. ШД превратился в загнанное стадо, а молодежи из академии нет в принципе. А должна быть обойма из 5-10 человек 15-17 лет, готовая войти в игру. Каштру выжал последнее и свалит, ничего и никого не оставив после себя по большому счету.
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+10
0
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Viktor Ivanjvich
21.03.2021 в 19:13
начал выжимать ещё фонсека- только мирча постепенно вводил молодежь
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+7
0
янковский ян (Запорожье)
21.03.2021 в 19:24
Скорее всего не свалит а уже свалил. Скорее всего будет отставка по собственному
Ответить
0
-2
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
21.03.2021 в 19:34
Молодь з академії знає своє майбутнє з дитинства - Маріуполь.
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.03.2021 в 19:46
а трубин? а корниенко?
0
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
21.03.2021 в 19:12
Не буду злорадствовать, заклятым надо что-то чинить срочно ... и вести себя нормально
Ответить
+15
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
21.03.2021 в 19:11
А Шева этих деревьев в сборную вызвал!
Ответить
+8
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.03.2021 в 19:13
Йому сказали - він як той піонер: завжди напоготові.
Ответить
+8
-3
Cerega15 (Kherson)
21.03.2021 в 19:20
ХЗ, что тебе не нравится в Шеве, как тренере сборной. Как по мне - очень симпатично играют.
+2
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
21.03.2021 в 19:10
Спасибо Львову за подарок, неожиданно и от этого втройне приятно. Ну теперь Зоря должна подгадать. Уголёк из клетки заговор устроил?)
Ответить
+11
-2
avatar
IM-RM-DK (Miami)
21.03.2021 в 19:12
Судьи затянут в ЛЧ
Ответить
+5
-5
avatar
ProstoFAN (Донецк)
21.03.2021 в 19:10
Ну что ж, львовян - в победой, киевлян - с чемпионством.
Ответить
+11
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
21.03.2021 в 19:16
Надеешься накаркать? :)
Ответить
+3
-3
avatar
okolegko (Київ)
21.03.2021 в 19:09
У Шахтаря відсутня варіативність. За наявності у суперника насиченої оборони нема гравця з потужним ударом для пострілів з-за карного майданчика, відсутній високий гравець для боротьби за верхові м’ячі, як з’ясувалося, вже закінчилися технічні гравці для "розкатування" суперника і обіграшу 1 в 1 (крім, можливо, Соломона). Захист просто жахливий, і якби гравці суперника були менш егоїстичними і трохи вище за класом, рахунок взагалі став би непристойним. Як кажуть – дно, але, підозрюю, що варіант набагато гірший – жо-па (як у динамо кількох минулих сезонів) і регрес відбуватиметься й надалі
Ответить
+8
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.03.2021 в 19:12
майкон бьёт хорошо
Ответить
0
-4
Quizzz (Lviv)
21.03.2021 в 19:29
Тут не в гравцях трабл, тактика убога і одноманітна, пірамідку ставлять і пробують розкачувати, темп повільний, краї тільки в центр грають, Львів паркує автобус і все. Варіативності в атаці немає.
Ответить
+3
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
21.03.2021 в 19:09
Жду отставки
Ответить
+4
-12
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
21.03.2021 в 19:09
Та ну, нормальный чувак :)
Ответить
+13
-1
aleks68
21.03.2021 в 19:09
выход один-смена тренера.зажравшихся на свалку.сейчас или никогда.палкину поменьше открывать рот,а заниматься делом.не нравится-на выход.найдётся другой.
Ответить
+2
-8
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
21.03.2021 в 19:10
Все отлично, хороший тандем со Срной :)
Ответить
+6
-1
sebekkiril (Dm.roslo)
21.03.2021 в 19:09
Щас, усі заспокоються і ми почуємо Сашку Дєнісова.
Ответить
+8
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.03.2021 в 19:11
Сявка будет отрабатывать свои косточки.
Ответить
+9
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
21.03.2021 в 19:09
болельщикам ФК "Шахтёр" выношу соболезнования ....
Ответить
+8
-1
FC Energy (Новая Каховка)
21.03.2021 в 19:08
Каштру аут. Или полная перезагрузка, без Марлоса, Тайсона, Исмаили, Мораеса и прочей старой гвардии. Но хочет ли работать сам Каштру?
Ответить
+6
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.03.2021 в 19:11
кстати, почему не играет корниенко? у него видна огромная мотивация! нет, это чмо ставит на его место мотю
Ответить
+1
-5
football_soccer (Украина)
21.03.2021 в 19:14
корниенко с короной
+4
0
Acsakal (Kharkov)
21.03.2021 в 19:20
Так нехай грали би хоча би Мудрик та Судаков. Поки в основі Шахти не буде виходити хоча би 5-6 українців, характер команди не змінеться.
+2
-1
kanoist (мариуполь)
21.03.2021 в 19:08
Каштру,ганьба... сделай как положено в Европе,уйди красиво,хорош ложить Шахтер на лопатки!
Ответить
+9
-5
Olegyurchak (Хмельницький )
21.03.2021 в 19:13
Он не в Европе, он на цепи у Ахметова.
Ответить
+5
-2
Abosrilona (Город)
21.03.2021 в 19:08
страшно представить что Львов бы с Реалом бы сделал
Ответить
+26
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
21.03.2021 в 19:11
Зидан уже купил записи матчей :)))
Ответить
+10
0
Maksrovnii (Днепр)
21.03.2021 в 19:12
Перес все купил )))
+4
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
21.03.2021 в 19:11
Ответить
+4
0
Serhio79 (Kyiv)
21.03.2021 в 19:08
З усіх команд західних регіонів більш за все симпатизую ФК "Львову"! Буде дуже несправедливо, якщо вони залишать Премьєр-лігу, адже календар у них чи ненайскладніший з-поміж конкурентів за виживання :-(
Ответить
+8
0
LAZ E183 (Рига)
21.03.2021 в 19:30
Ми вже матчі з Динамо, Зорею, Колосом і Шахтарем зіграли. Плюс ще дві гри в запасі - Минай і Рух.
Ответить
+1
0
Cerega15 (Kherson)
21.03.2021 в 19:07
У бразил депрессуха из-за ситуации вокруг их плаксивого лидера.
Ответить
+11
-5
Abosrilona (Город)
21.03.2021 в 19:07
сливают каштру? или что это было?
Ответить
+2
-7
avatar
DOMENICO (Lviv)
21.03.2021 в 19:07
Ну, Львів, ну й бійці! Вже всі списали цю команду, а тут такий результат))...Билися, старалися, перемогли заслужено! Безсмертний - серйозний тренер! Настроїв і організував гру....і ще, прикро як деградував за останній час Шахтар... 5 поразок за останній місяць..
Ответить
+9
0
avatar
Serega1111 (Киев)
21.03.2021 в 19:10
Насчет Бессмертного - посмотрим... Нужно чтобы он прошел нормально какой-никакой приличный отрезок. Тогда будет серьезный тренер
Ответить
+6
0
Acsakal (Kharkov)
21.03.2021 в 19:06
Інструктаж Каштру перед грою зі Львовом. - План на перший тайм: 1 Перепасовуємо м'яч... 2 Перепасовуємо м'яч... - А якщо ми пропускаємо? - Якщо ми пропускаємо, то чекаємо, поки заб'є Соломон, і далі перепасовуємо м'яч... План на другий тайм: 1 Перепасовуємо м'яч... 2 Перепасовуємо м'яч... - А якщо ми пропускаємо вдруге? - Якщо ми пропускаємо вдруге, то знову чекаємо, поки заб'є Соломон, і далі перепасовуємо м'яч... - А якщо ми пропускаємо втретє? - А ми можемо пропустити три м'ячі? - Ну, від Роми же змогли... - Тоді я розповідаю на брифінгу, що ми володіли м'ячем 75% часу.
Ответить
+10
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.03.2021 в 19:09
справедливости ради нужно сказать, что играли в первом тайме хорошо (не считая обрезок) по сравнению с теми играми, когда в старте выходили тайсон и патрик. было 3 отличнейших момента, но релизация - ниачём! очень быстро и широко атаковали, часто БИЛИ, чего давно уже не видели при игре этих двух "дембелей"
Ответить
+5
-2
Acsakal (Kharkov)
21.03.2021 в 19:27
У Шахти зараз немає ніяких комбінацій в атаці. Вони просто перепасовують м'яч і чекають, коли суперник зробить грубу помилку. Якщо суперник не помиляється, то помиляються врешті-решт самі гірники. Плюс бразильці практично не грають у відборі, навіть захисники (Додо, Вітао). Що вже казати про опорників Антоніо та Майкона. Стьопи нема - руйнувати нема кому.
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.03.2021 в 19:35
есть судаков! зачем это УЙЛО патрик?? он всех просто выбешивает
+1
-1
Гаринча (Киев)
21.03.2021 в 19:05
У Зари реальный шанс на 2-е место
Ответить
+15
0
kalan-86 (Анкара)
21.03.2021 в 19:05
Напевно все вже вирішено, Срна наступний головний тренер, і через це у Каштру пропала потенція до гри, що, як наслідок, передалося усій команді.
Ответить
+6
-1
Счётчик шансов (Полтава)
21.03.2021 в 19:05
вот так
Ответить
+6
-2
Пришта Литин (Київ)
21.03.2021 в 19:46
...а хули...))
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.03.2021 в 19:05
От героев былых времен не осталось сейчас имён...
Ответить
+14
0
Счётчик шансов (Полтава)
21.03.2021 в 19:05
Сало и ОМОН уже не так страшен в бендерштаде, как его малюют.
Ответить
+2
-8
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.03.2021 в 19:05
какогох выпускать чмошного патрика, постоянно тормозящего атаки и обрезающегося, если есть судаков? дайте пацану расти! украинцы играют преимущественно в пас, т.к. не обладают "пляжной техникой" - атаки ж быстрее будут
Ответить
+5
-3
Acsakal (Kharkov)
21.03.2021 в 19:09
І Судаков, і Мудрік повинні були грати. Жоден з легіонерів, окрім Соломона, свої гроші сьогодні не відпрацював.
Ответить
+3
-1
аалекс ( Крым)
21.03.2021 в 19:10
Была бы возможность, он бы и Тайсона выпустил.
Ответить
+1
-2
sergiy_ya (Умань)
21.03.2021 в 19:16
А прикнинь, що Динамо практично своїми ж вихованцями привозе вже 7 пунктів відриву Шахтарю.
Ответить
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.03.2021 в 19:36
не так немного: шд САМ дарит ничьи и победы посредственным клубам!
+1
-1
ukatan (Харьковская обл.)
21.03.2021 в 19:05
А вот это уже полные вилы! Ладно Каштру утратил контроль над командой, но куда смотрит руководство!? Хотя Ахметову сейчас конечно не до "Шахтера". Ну а "Динамо" похоже можно поздравить с чемпионством. И особенно ценным тем что последний год прямой путевки в Лигу Чемпионов.
Ответить
+11
0
megrivan (Курячі Лози)
21.03.2021 в 19:12
Да-да, куда смотрит руководство федерации и судейского комитета?
Ответить
+3
-1
LAZ E183 (Рига)
21.03.2021 в 19:05
З перемогою, командо! Востаннє ми били Шахтар в 2008 році. І зробили це знову, і зробимо ще не раз. Анатолій Безсмертний - запам'ятайте це прізвище. І для кого це провал? Мене Каштру не обходить. Львів не вилетить. Обійдетеся.
Ответить
+10
-3
Счётчик шансов (Полтава)
21.03.2021 в 19:35
..только с Вересом нехорошо поступили. И это карма, она навсегда.
Ответить
+1
0
LAZ E183 (Рига)
21.03.2021 в 19:44
А Верес стадіон збудував хоча би?
0
0
UA Hero (Chernivtsi)
21.03.2021 в 19:04
Шо суддя творив??? Як так???Не можна так судити проти Шахтаря!!!Суддю розстріляти!!!Взяти катрюху і відмінити результат матчу!!!
Ответить
+10
-8
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
21.03.2021 в 19:07
Наверное боятся уже. В последнее время уж много грязи на судейство.
Ответить
+6
-1
DufansS (Львів)
21.03.2021 в 19:10
Суддя старався. Додав 5хв, але ще потім дві хвилини чекав,а раптом заб'ють.
Ответить
+7
-3
DufansS (Львів)
21.03.2021 в 19:13
Суддя старався, 5хвилин додав, та й ще 2хвилини чекав, бо мав надію бідний, що ще може заб'ють.
Ответить
+4
-3
football_soccer (Украина)
21.03.2021 в 19:04
что-то как-то слабенько от 25-миллиного Трубина, 30-миллионного Матвиенко и 50миллионных Додо с Тете ))))
Ответить
+15
-3
НикНиколаев (Минск)
21.03.2021 в 19:04
Без левого пенал трудно
Ответить
+7
-6
НикНиколаев (Минск)
21.03.2021 в 19:06
пеналя
Ответить
+3
-3
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
21.03.2021 в 19:09
Ещё и голы защитуют. Конечно сложно
Ответить
+6
-1
Счётчик шансов (Полтава)
21.03.2021 в 19:04
Проиграли "волкам", обосрались и с вивцами в волчьей шкуре. (То бишь, с львивцами в форме Ромы).
Ответить
+7
-7
Serhio79 (Kyiv)
21.03.2021 в 19:09
"Львівці" - це образа
Ответить
+3
0
Счётчик шансов (Полтава)
21.03.2021 в 19:28
Ты что, глузуеш с меня? Даунбасс - вот это образа!
0
-4
Счётчик шансов (Полтава)
21.03.2021 в 19:28
ухх..
0
-3
LAZ E183 (Рига)
21.03.2021 в 19:10
Просто нагадаю, що до матчу з ФК Львів Ворскла не програвала в чемпіонаті. А після нього вже програвала.
Ответить
+4
0
Счётчик шансов (Полтава)
21.03.2021 в 19:34
Нагадили изрядно. Ещё и Кулача нам сламали были. А мы потом без него вообще никак брать очки не могли.
+2
-1
LAZ E183 (Рига)
21.03.2021 в 19:50
Це футбол.
0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
21.03.2021 в 19:04
Львов сегодня играл, бились как львы и результат на табло. Наверное пора шахте тренера нормального поискать и поздравить ДК с чемпионством .
Ответить
+10
-3
LAZ E183 (Рига)
21.03.2021 в 19:05
Саме так. Безсмертний набагато сильніший за Шумського, при всій повазі. Підтягнули реалізацію, і маємо 3 забитих за матч. Далі буде!!!
Ответить
+7
0
Alex.696 (Немирів)
21.03.2021 в 19:07
Тренера не міняти ні в якому разі. Хіба що на срну.
Ответить
+4
-1
Unselfish (Белая Церковь )
21.03.2021 в 19:04
Ха-ха, лош.ры!!! Чемпионская гонка окончена. Смотрим борьбу за серебро теперь)))
Ответить
+8
-1
килия12 (Одесса)
21.03.2021 в 19:03
каштру-нараБ!!!!полный нуаД!
Ответить
+4
-3
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
21.03.2021 в 19:03
Это капец!!!
Ответить
+7
-2
Пришта Литин (Київ)
21.03.2021 в 19:50
В хаЙфе шухер?))
Ответить
+1
0
Лекарь (село Дарница)
21.03.2021 в 19:03
Неожиданный и приятный результат, для Динамо. Как бы, проблемы соперника это проблемы соперника. А Львов симпатичная команда, они и у Динамо крови попили, играли очень хорошо.
Ответить
+8
0
LAZ E183 (Рига)
21.03.2021 в 19:08
Динамо зараз на кілька голів вище Шахтаря по грі.
Ответить
+3
-1
kalan-86 (Анкара)
21.03.2021 в 19:03
Мої вітання київському Динамо з перемогою в чемпіонаті! Каштру смачно зливається разом з командою.
Ответить
+8
0
balamyt (Boston)
21.03.2021 в 19:20
Да Днепр1 тоже кто-то списывал ..а они 14 очков из 18 взяли...Так что не нужно хоронить Шахтер.а сказать спасибо СК Львов за такую игру ..Я бы хотел чтобы в ПЛ лиге было еще больше интриги...т.е. и Динамо К теряли бы очки.(.Их игра тоже далека от идеальной ).. Во Франции ПСЖ тоже аутсардеру проигрывала..В.этом и есть интрига.
Ответить
0
-5
oda1979 (Запорожье)
21.03.2021 в 19:03
Срочно поднять бибизянам зарплату и подписать контракты лет на 10. С теми, кому за 30ть, на 15!
Ответить
+7
-5
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
21.03.2021 в 19:03
Ідеальний шторм. Команда плавить тренера, а ще й тут Балакін приносить золото в Київ)
Ответить
+6
-1
ts0y (Чернигов)
21.03.2021 в 19:03
Зато Реал 2 раза обыграли (с)
Ответить
+12
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
21.03.2021 в 19:06
Трындец какое счастье.
Ответить
+1
-1
UA Hero (Chernivtsi)
21.03.2021 в 19:02
Львів - Шахтар 3:2. Це провал....Провал, це рижий бандюган у футболі... А сьогодні це не провал.
Ответить
+12
-7
aleks68
21.03.2021 в 19:04
прикрой е...о
Ответить
+6
-14
UA Hero (Chernivtsi)
21.03.2021 в 19:07
Своє закрий, даунбасятіна...
+4
-6
avatar
Динамо-машина (Киев)
21.03.2021 в 19:10
А шо не так написано? Или ты любитель ахметова?
+6
-3
Пришта Литин (Київ)
21.03.2021 в 19:53
е.блан, твоя вялая висячка не лечится. Шуруй на ветку к даунецким вьібл-дкам.
0
0
Acsakal (Kharkov)
21.03.2021 в 19:14
Типу крадій суркіс та агент кремля ведмудчук чимось кращі? А чим саме, даруйте за цікавість?
Ответить
+4
-4
UA Hero (Chernivtsi)
21.03.2021 в 19:23
Тільки стрілки от не треба переводити з теми розмови...
+3
-3
Acsakal (Kharkov)
21.03.2021 в 19:34
ОК. Сьогодні - це не провал. Провал - це рижий бандюган, крадій суркіс та агент кремля ведмудчук у футболі. Так згодні?
+3
-1
Alex.696 (Немирів)
21.03.2021 в 19:57
Шановний, а яке вілношення до ДК має медведчук? У вас є офіційні дані про спонсорування ним клубу, чи, може, про те, що у нього є акції Динамо? Ляпати язиком можна будь-що, он у прєзіка це ьеж добре виходить.
0
0
avatar
Микко82 (Херсон)
21.03.2021 в 19:02
Це походу остання гра Каштру.
Ответить
+3
-4
LAZ E183 (Рига)
21.03.2021 в 19:11
Нехай це непокоїть Шахтар. А Львів переміг заслужено.
Ответить
+4
0
download1 (huyersk)
21.03.2021 в 19:02
Шахтер обдрыстался от формы Львова!!ха хаха
Ответить
+9
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.03.2021 в 19:02
снова "бразилиада" в центре приводит к обрезкам! КАШТРУ, УЁУЙ НАУЙ! забирай с собой тайсона-бонифация, патрика-тормоза, мораеса-пенсионера!
Ответить
+7
-5
avatar
Кот Тангенс (МакіЇвка)
21.03.2021 в 19:05
Ну, если после этого не уволят........!!!
Ответить
+6
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
21.03.2021 в 19:09
У него кредит доверия. В Украине есть такая галимая отмазка.
+4
0
Alex.696 (Немирів)
21.03.2021 в 19:05
Нехай ще побуде. А якщо знову з Реалом грати доведеться?
Ответить
+6
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.03.2021 в 19:06
и реалу фарме влетят!))))
+1
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
21.03.2021 в 19:08
С такой игрой пролезть через квалификацию в Лигу будет невозможно
+4
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
21.03.2021 в 19:02
Явно тренера сливают. Кризис кризисом но от Львова 3 пропускать!!! Это как
Ответить
+9
-3
LAZ E183 (Рига)
21.03.2021 в 19:09
Ну так. Взяли і пропустили. Ми перемагали Шахтар в 2008, і просто згадали, як це робиться.
Ответить
+4
-1
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
21.03.2021 в 19:02
Ну ничего стра-шна-ва...
Ответить
+10
0
Русланбай (Рівне)
21.03.2021 в 19:07
чяв чяв чяв чяв
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+2
-1
Адам Жоржевич (Хмельницький)
21.03.2021 в 19:02
Картина Безсмертного "Каштрація шахтаря".
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+19
-4
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Viktor Ivanjvich
21.03.2021 в 19:02
КАШТРУ слили- пора домой- Ш за последние 10-15 лет самая слабая игра
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+7
-5
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IM-RM-DK (Miami)
21.03.2021 в 19:02
ПОЗ-ДРАВ-ЛЯЕМ
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+14
-2
Адам Жоржевич (Хмельницький)
21.03.2021 в 19:01
Каштрація шахтаря...
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+11
-2
megrivan (Курячі Лози)
21.03.2021 в 19:09
Хорошо сказано!
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+5
-1
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Serega1111 (Киев)
21.03.2021 в 19:01
Че там? Две победы над Реалом? Ню-ню..
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+14
-3
kalan-86 (Анкара)
21.03.2021 в 19:07
Да, те две победы видимо так и останутся вишенкой на торте из г..на в этом сезоне для Шахтера.
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+2
-3
аалекс ( Крым)
21.03.2021 в 19:01
Прокомментировать хотелось бы легендарной фразой Жадсона, несколько перефразируя ее. Где Шахтер, где? Лучше и не скажешь. Думаю, что борьба за первое место закончена. Каштру пора уходить и так слишком задержался. Львов с заслуженной победой.
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+17
-2
ts0y (Чернигов)
21.03.2021 в 19:02
так-то да, но борьба за второе будет интересной, как в прошлом году))
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+10
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.03.2021 в 19:54
в прошлом году "борьба" за второе место прекратилась ИЗ-ЗА БОЯЗНИ ЗАРИ выиграть у десны в 32-м туре! сам скрипник говорил: "Полезть вперед и попасть в плен. Выиграть хотелось, и Десна хотела. Это же не только на заказ. Побежать вперед, а потом кусать локти. Это тоже было бы неправильно. Сейчас вижу счастливые лица у футболистов. Уверен, у них вечером будет хорошее настроение. Поздравляю с заслуженной бронзовой медалью. Мы хотели быть третьей силой – мы ею и стали." (с)
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