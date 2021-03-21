Львов - Шахтер 3:2. Это провал

Стоит ли упоминать после таких матчей, что "Шахтер" дважды обыграл "Реал", дважды не проиграл "Интеру" - без пяти минут чемпиону Италии, и разгромил "Динамо" в первом круге? Когда команда вылетает из Кубка Украины от представителя Первой лиги, когда проигрывает аутсайдеру чемпионата и фактически слагает полномочия чемпиона, когда теряет главную звезду, не найдя с ней общий язык - все предыдущие достижения отходят на второй план.

Да, демарш Тайсона и его наказание - это важный фактор. Но могли ли мы все поверить, что даже без бразильца, после изнурительного (с точки зрения психологии) поражения от "Ромы" "Шахтер" проиграет "Львову". Да никогда в жизни. В прогнозе на матча мы ставили на счет 0:3. Горняки должны были реабилитироваться за неудачу и продолжить гонку за "Динамо". Финальный свисток зафиксировал 3:2 в пользу "Львов".

Похожая ситуация была в истории горняков. В 2008-м у них тоже все валилось из рук, но Ахметов поддержал Луческу, а через полгода поднял вместе с ним над головой Кубок УЕФА. Есть ли предпосылки для такой поддержки сейчас? Кажется, что нет. Но и всех собак вешать на одного тренера, пожалуй, не стоит. Ответственность должен разделить менеджмент клуба, который откровенно провалил решение кадрового вопроса, о чем мы уже писали неоднократно. Или Сергей Палкин и компания всерьез рассчитывали, что Евгений Коноплянка заменит Тайсона, а альтернативой Мораесу станет Вьюнник?

Сейчас очевидно одно - изменения "Шахтера" не только давно назрели, а перезрели. Собственно, этот матч должен стать водоразделом для донецкого клуба - ДО и ПОСЛЕ. Очевидно, очередной этап в его развитии закончился. И закончился провалом.

Ну а по игре ... Так она еще раз напомнила, что Витао при всей своей перспективности до сих пор юный необстрелянный бразильский защитник, который почему-то в последних матчах потерял веру в собственные силы и не решается вступать в отбор. Это же в каком состоянии должен быть Бондарь, чтобы проигрывать конкуренцию таком Витао? Сначала Шина, не встретив сопротивления со стороны оппонента, прострелил, а Альваро выскочил из-за спины Додо, за которого, по словам Николини, "Бавария" предлагала 25 млн.

Затем Ныч оставил в дураках не только Витао, но и Майкона, который, как бы не тянулся, сейчас не является равноценной заменой Степаненко. В завершение пенальти, который стал следствием контроля ради контроля. "Львов" - за что ему честь и хвала - терпел и бил именно в те точки, куда нужно было бить. Единственное, чем мог ответить "Шахтер" - это мастерство Манора Соломона. Но его двух голов не хватило для того, чтобы спасти этот матч. Зато возможно хватит, чтобы летом перейти в более сильный чемпионата, где Соломон наконец получит признание, которое заслуживает, и где сможет прогрессировать так, как сам этого хочет.

Итак, "Львов" выиграл и сделал серьезную заявку на то, чтобы сохранить место в высшем дивизионе. Не может же вылететь команда, которая забивает три мяча пока действующему чемпиону. Или победа над нынешним "Шахтером" - это уже не показатель?

Чемпионат Украины. 19-й тур

"Львов" - "Шахтер" 3: 2

Голы: Альваро Тавареш 24, Ныч 48, Шина 73 пен. - Соломон 31, 56

"Львов": Костык - Грисьо (Бусько 77), Романчук, Махмутович, Якимец - Брикнер (Довгий 64) - Шина (Семенов 77), Тавареш (Сабино 64), Чирьяк, Эрнест (Ременяк 90+5) - Ныч

Тренер: Анатолий Бессмертный

"Шахтер": Трубин - Додо, Витао (Коноплянка 78), Кривцов, Матвиенко - Маркос Антонио (Патрик 46), Майкон - Тете (Дентиньо 71), Марлос, Соломон - Мораес

Тренер: Луиш Каштру

Арбитр: Николай Балакин

Предупреждения: Шина 7, Брикнер 16, Чирьяк 34, Костык 90+3 - Мораес 32, Патрик 66, Трубин 72