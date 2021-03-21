Сидклей забил впервые после возвращения в Динамо. ВИДЕО

В матче 19-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" уверенно победило львовский "Рух" со счетом 3:0.

Второй гол столичной команды в этом поединка забил левый защитник Сидклей - бразилец в штрафной площадке получил пас от Виталия Миколенко, обработал одним касанием мяч, а вторым пробил низом. Этот забитый мяч стал первым для 27-летнего игрока после возвращения в "Динамо".

Напомним, в киевский клуб Сидклей перешел летом 2018-го года из "Атлетико Паранаэнсе" за 5 млн. А прошлый сезон футболист провел в "Коринтиансе" на правах аренды.

Видео гола бразильца