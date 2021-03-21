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Динамо - Рух 3:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(2 голосов)

Уверенная победа подопечных Луческу

Динамо - Рух 3:0. Обзор матча и видео голов

Фото - Олександр Приходько

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В матче 19-го тура УПЛ киевское "Динамо" обыграло львовский "Рух" со счетом 3:0. Счет в матче мог открывать еще в первом тайме Де Пена - уругваец не реализовал пенальти на 10-й минуте встречи. Все забитые мячи пришли на вторую половину поединка, их авторами стали фланговые защитники Караваев и Сидклей. Для Александра эти голы стали дебютными в составе "Динамо", а для Сидклея этот забитый мяч первый после возвращения в столичный клуб.

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Ассистенты: Владимир Высоцкий (Запорожье), Александр Корнийко (Миргород)
Динамо - Рух 3:0
Гол: Александр Караваев 59, Сидклей 86, Александр Караваев 90+1

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов)
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