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Динамо - Рух 3:0. Обзор матча и видео голов
Уверенная победа подопечных Луческу
Фото - Олександр Приходько
В матче 19-го тура УПЛ киевское "Динамо" обыграло львовский "Рух" со счетом 3:0. Счет в матче мог открывать еще в первом тайме Де Пена - уругваец не реализовал пенальти на 10-й минуте встречи. Все забитые мячи пришли на вторую половину поединка, их авторами стали фланговые защитники Караваев и Сидклей. Для Александра эти
Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Ассистенты: Владимир Высоцкий (Запорожье), Александр Корнийко (Миргород)
Гол: Александр Караваев 59, Сидклей 86, Александр Караваев 90+1
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