Динамо - Рух 3:0. Обзор матча и видео голов

В матче 19-го тура УПЛ киевское "Динамо" обыграло львовский "Рух" со счетом 3:0. Счет в матче мог открывать еще в первом тайме Де Пена - уругваец не реализовал пенальти на 10-й минуте встречи. Все забитые мячи пришли на вторую половину поединка, их авторами стали фланговые защитники Караваев и Сидклей. Для Александра эти голы стали дебютными в составе "Динамо" , а для Сидклея этот забитый мяч первый после возвращения в столичный клуб .

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Ассистенты: Владимир Высоцкий (Запорожье), Александр Корнийко (Миргород)

Динамо - Рух 3:0

Гол: Александр Караваев 59, Сидклей 86, Александр Караваев 90+1