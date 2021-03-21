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Луческу: УПЛ становится более интересной. Одни борются за еврокубки, другие - за выживание

Премьер-лига
(3 голосов)

Наставник киевлян подвел итоги победы над львовянами

Луческу: УПЛ становится более интересной. Одни борются за еврокубки, другие - за выживание

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу над "Рухом" в матче 19-го тура УПЛ.

- Чемпионат становится все более интересным и зрелищным. Одни команды борются за еврокубки, другие – за выживание, поэтому со всеми соперниками сложно играть. Сегодня также была непростая игра. Наш соперник организованно играл в обороне и создал нам большие проблемы в первом тайме, обороняясь низко к своим воротам. У нас практически не было свободных зон для продвижения вперед и развития наших атак. Во второй половине встречи я внес некоторые коррективы и провел замену, которая помогла нам. Караваев очень удачно вошел в игру и забил гол. Я знал, что после пропущенного мяча соперник попробует сравнять счет и откроет зоны для наших атак. Так и получилось. В целом, считаю, что наша победа заслуженная.

- Чувствовалась ли нервозность в команде после пенальти, который не реализовал де Пена, и какой была ваша установка?

- Пенальти – это лотерея. По моему мнению, Карлос должен был бить в другой угол, но это уже пройденный этап. Проблема в том, что мы делали много передач поперек поля и не играли вертикально вперед, не обостряли игру, как делали это во втором тайме.

- Какая ситуация с травмами Беседина и Цыганкова?

- У нас двухнедельная пауза на матчи сборных, во время которой мы ждем возвращения травмированных игроков. Цыганков, Беседин и Вербич значимы для нас в игре в атаке. В сегодняшнем матче у нас была импровизация футболистов, которые играют в средней линии. Поэтому я надеюсь, что упомянутые игроки вернутся. У нас запланирована контрольная встреча с "Динамо" (Бухарест), где мы сможем проверить игроков, которые ранее были травмированы и много пропустили – как, например, Тымчик. Эта встреча будет важной в плане подготовки к следующим матчам чемпионата.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Рух (Львов)
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Источник:
ФК "Динамо"

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Комментарии (7)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
21.03.2021 в 21:41
Дякую Луческу і всій команді за позитив.
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+1
0
Исследователь
21.03.2021 в 20:24
Луческу прибедняется, ясно что с его приходом ЧУ стал интереснее. Настоящий тренер обыгрывает физруков типа Каштру и Шумских.
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+8
-1
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usovvictor (Kharkov)
21.03.2021 в 21:16
...пускай и дальше "прибедняется", по крайней мере хоть более менее будем знать причины игры...
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+1
0
timo87 (Донецк)
21.03.2021 в 20:14
Только слепой может говорить, что УПЛ становится более интересной.
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+2
-12
avatar
Просто Квашин (Харьков)
21.03.2021 в 20:37
...в "ды-ны-ры" интереснее ...???
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+7
-1
Пришта Литин (Київ)
21.03.2021 в 21:13
Тебя горбатого, могила исправит.
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+2
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
21.03.2021 в 21:39
Тільки підсліпуватий кріт не може бачити, що чемпіонат стає цікавішим.
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+1
0


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