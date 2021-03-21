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Каштру: В обороне ошибка моя - в первую очередь. Я отвечаю за всю команду

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "горняков" подвел итоги поражения от львовян

Каштру: В обороне ошибка моя - в первую очередь. Я отвечаю за всю команду

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал поражение от "Львова" в матче 19-го тура УПЛ.

– Оборона сегодня создала очень много ошибок. Когда пропускаем три мяча – очень сложно выиграть. Несмотря на то, что доминировали в игре полностью, у нас были очень большие проблемы, когда мяч доходил до нашей линии обороны. Старались что-то изменить, но сразу же в начале второго тайма пропускаем после замены. Потом стараемся еще раз поменять что-то. И после еще одного изменения пропускаем еще один. Команда психологически очень расстроилась после того, что произошло. Поздравляю "Львов" с победой.

– 7 очков отставания от "Динамо" – завершение чемпионской гонки?

– Очень сложно. Математически, конечно, возможно. Должно произойти что-то. Мы должны играть очень хорошо, разрешить нашу главную проблему. У нас есть проблемы в обороне. Когда я говорю об этой проблеме, это не тот или иной футболист, а общая динамика в обороне. В этот момент стараются найти одного виновного. Я повторюсь: в обороне ошибка моя – в первую очередь. Я отвечаю за всю команду, потому что вся команда должна обороняться. Как я и сказал, будет очень сложно добиться титула, но, тем не менее, возможно. Будем продолжать работать, бороться, не будем сдаваться никогда, потому что это не наша ДНК. Ни моя, ни игроков, ни клуба. Понимаем, что очень и очень сложно.

– Верите, что сможете изменить ситуацию и снова стать "Шахтером", к которому привыкли фанаты?

– Думаю, чтобы нам атаковать, нужно быть безопасными в обороне. Никто не будет спокойно атаковать, если не будет спокойствия в обороне. Сегодня было хорошее доказательство этого. У нас был большой объем атакующей работы, было огромное число возможностей забить, но всегда, когда приближались к преимуществу в игре, это были наши ошибки в обороне. Это проблема, которая появляется в течение игры, ее потом очень сложно убрать, – рассказал португалец.

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Футбол 1/2/3

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Комментарии (9)
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.03.2021 в 21:57
Вряд-ли ты в этой команде уже за что-то отвечаешь.
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0
0
Acsakal (Kharkov)
21.03.2021 в 21:48
Як може бути надійною гра в захисті, якщо намагаються якось протидіяти атакам суперника лише Трубін, Матвієнко та Кривцов? Так, сьогодні всі вони зіграли невдало, але ж бразильці не грають в захисті взагалі! Подивіться на МС - в нього відбір починається на половині суперника, як тільки хтось з гравців МС втрачає мяч. А коли такий пасажир, як Вітао, просто ходить по полю, а Додо хоча й бігає в атаку, але в захисті не відпрацьовую, і його не страхують ані Тете, ані Маркос Антоніо, ані Майкон, то хіба можна зберегти ворота недоторканими?
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+1
-1
avatar
Кююмалайнен (Київ)
21.03.2021 в 21:38
Опять "доминировали в игре полностью"? Возникает вопрос: "А нужно ли доминировать, если это не дает результата?"
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+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.03.2021 в 21:39
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.03.2021 в 21:29
Л.О.Х.
Ответить
0
-3
Пришта Литин (Київ)
21.03.2021 в 21:17
У каШтру есть вьібор, - билет на рейс до Лиссабона, без пересадки.)
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+1
-1
Лекарь (село Дарница)
21.03.2021 в 21:25
Зачем?! Мне лично он нравится. Пусть тренирует и дальше!
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+9
-2
LAZ E183 (Рига)
21.03.2021 в 21:34
Мені теж.
+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.03.2021 в 21:34
тебе нравится, как тебя "тренирует" старый дядька?
+2
-2


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