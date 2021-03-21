Суркис: Мистер опытный тренер. Караваев забил дважды, вышел Сидклей и тоже забил

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал победу над львовским "Рухом" в матче 19-го тура УПЛ.

- Игорь Михайлович, после победы "Динамо" и поражения "Шахтера" ваш клуб стал намного ближе к титулу чемпионов, ведь отрыв составляет 7 очков?

- Не имеет значения, сколько очков составляет отрыв. Нам нужно смотреть на себя и в каждой игре добиваться результата, если мы хотим завершить сезон на первом месте. Да, есть определенный гандикап, но мы должны смотреть, прежде всего, только на себя. Но, естественно, если оступается наш главный конкурент в борьбе за чемпионство, это тоже нам на руку.

Сегодня первый тайм ничего не сулил нам хорошего. Мы не реализовали пенальти. Забей мы с пенальти – было бы легче. Хотя есть оправдание – команда играла в еврокубке. Я говорю сейчас только о своей команде. У нас был очень тяжелый перелет в психологическом плане. К тому же проиграли, из-за чего, должно быть, у игроков чувствовалась неудовлетворенность. Мы сыграли не так как хотели. Проиграть можно по-разному, но во втором тайме мы вообще опустили руки.

Поэтому и сегодня было тяжело. Видно, что долго собирались, "вкатывались" в эту игру. Победили – молодцы. Теперь нужно смотреть дальше. Впереди – матчи сборной. Дай Бог, чтобы те ребята, которые вызваны, хорошо выступили в сборной и вернулись в хорошем настроении и добром здравии. А тем игрокам, которые не едут в сборные, нужно отдохнуть и восстановиться. Чемпионат еще не завершен, у нас, если я не ошибаюсь, впереди целых пять игр на выезде.

- Как вы считаете, сегодня "Динамо" реабилитировалось за поражение от "Вильярреала"?

- Это совершенно разные турниры, поэтому говорить о реабилитации я бы не стал. Реабилитироваться нужно в том турнире, где ты проиграл. Если мы в следующем сезоне будем играть на том же этапе в Лиге Европы или в Лиге чемпионов, тогда можно будет вести речь о реабилитации. А так это разные турниры, разные команды, разный уровень соперников, если сравнить "Рух" и "Вильярреал".

- Сегодня голы забили те, кто это нечасто делают…

- Мистер угадал. Он опытный тренер. Выпустил Караваева – он забил два гола. Выпустил Сидклея – и он забил. Попов отдал голевой пас. Команда не останавливалась даже при счете 2:0, старалась забить третий. У команды есть жажда к победам. Это очень важно. Игроки сами очень хотят выиграть чемпионат. И они понимают, что, выиграв чемпионат, они будут только расти и на них будут смотреть уже по-другому. Поэтому они должны работать и ни в коем случае не почивать на лаврах.

- Тренерскому штабу будет тяжело удерживать команду в тонусе?

- У нас опытный тренер, который знает, как подготовить игроков к каждому матчу. Если "Львов" смог обыграть "Шахтер", то почему мы обязательно должны выигрывать у того же "Руха" или любой другой команды? Все соперники борются. А те команды, которые ведут борьбу за выживание в лиге, самые опасные.