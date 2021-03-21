Денисов: Тайсон закрылся в туалете и не хотел говорить с Каштру и Срной

..."спекся" раньше времени, а до лета еще так далеко... Лучшего места не нашел, где прятаться, вырос, но по прежнему обидчивый мальчик... Вы там поосторожнее с бразильцами - такие хрупкие, душевно тонкие, впечатлительные, на лесть отзывчивые, ... - это вам не Европа. Должен уже понимать, что "звезда пленительного счастья" не вечна, что идти надо мужчиной до конца в команде, без скидок. Мда, ..."фанфары" - они такие, вечно подводят... За былое спасибо...