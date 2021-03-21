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Денисов: Тайсон закрылся в туалете и не хотел говорить с Каштру и Срной
Новые детали демарша бразильца
Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов в эфире программы "Великий Футбол" рассказал, что почему Тайсон не хотел разговаривать с Дарио Срной и Луишем Каштру после матча 1/8 Лиги Европы против "Ромы".
"Срна рассказал мне подробности. Что после того, как Тайсон не хотел выходить на замену, уже в раздевалке с ним пытались затеять беседу. Воспитательную или какую-то еще.
И Дарио мне сказал, что Тайсон закрылся в туалете и не хотел выходить говорить с Каштру и Срной", – рассказал Денисов.
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