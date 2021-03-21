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Денисов: Тайсон закрылся в туалете и не хотел говорить с Каштру и Срной

Премьер-лига
(2 голосов)

Новые детали демарша бразильца

Денисов: Тайсон закрылся в туалете и не хотел говорить с Каштру и Срной

Новина українською

Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов в эфире программы "Великий Футбол" рассказал, что почему Тайсон не хотел разговаривать с Дарио Срной и Луишем Каштру после матча 1/8 Лиги Европы против "Ромы".

"Срна рассказал мне подробности. Что после того, как Тайсон не хотел выходить на замену, уже в раздевалке с ним пытались затеять беседу. Воспитательную или какую-то еще.

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И Дарио мне сказал, что Тайсон закрылся в туалете и не хотел выходить говорить с Каштру и Срной", – рассказал Денисов.

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В статье: Тайсон Дарио Срна Александр Денисов Шахтер (Донецк)
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Источник:
"Великий Футбол"

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Комментарии (43)
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IM-RM-DK (Miami)
21.03.2021 в 23:46
A он плакал?
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+1
-1
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Zapp Brannigan (Київ)
21.03.2021 в 23:47
То може він там червонокнижних сов почув, злякався і заплакав?))
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+1
-1
ГенриВол (Волочиськ)
21.03.2021 в 23:42
З Срною майже весь шахтар срнув. )))
Ответить
+2
0
Русланбай (Рівне)
21.03.2021 в 23:40
Багато єкспертів і знавців утболу аналізують і гадають чомуж так ця команда розвалилася. А на мій погляд вхопили зірку після перемог над короновірусним реалом . тай все.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.03.2021 в 23:57
утбол - это какая-то новая игра в rоvно?
Ответить
0
0
alex 66 (Кременчуг)
21.03.2021 в 23:36
Поржал с комментов, но все в ШД печально.
Ответить
+4
0
ГенриВол (Волочиськ)
21.03.2021 в 23:35
Хлюпік. А були роздули з совами і тайсоном ого-го-го. Расизм. Оказується тайсон слабовольний, слабонєрвний і взагалі психологічно неврівноважений мужик в 32 роки. Це ж треба в туалеті ховатись. В 32 роки!
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+6
0
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Просто Квашин (Харьков)
21.03.2021 в 23:58
Когда за тобой побегут два мужика....
Ответить
0
0
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usovvictor (Kharkov)
21.03.2021 в 23:34
..."спекся" раньше времени, а до лета еще так далеко... Лучшего места не нашел, где прятаться, вырос, но по прежнему обидчивый мальчик... Вы там поосторожнее с бразильцами - такие хрупкие, душевно тонкие, впечатлительные, на лесть отзывчивые, ... - это вам не Европа. Должен уже понимать, что "звезда пленительного счастья" не вечна, что идти надо мужчиной до конца в команде, без скидок. Мда, ..."фанфары" - они такие, вечно подводят... За былое спасибо...
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+4
0
metall5291 (Kharkiv)
21.03.2021 в 23:38
С этим Тайсоном еще Маркевич возился, как с дитем малолетним. Я в той жизни, что была, ходил на все матчи Металлиста и был в курсе.
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0
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
21.03.2021 в 23:27
Коли в парашу зайшов Срна, то Тайсон мабуть срнув...Але добре, що хоть не звинуватив потім в расизмі, а просто закрився і поплакав
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+8
0
avatar
Wreck (Киев)
21.03.2021 в 23:24
Ходят слухи, что он до сих пор там закрыт.
Ответить
+2
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
21.03.2021 в 23:34
Думаєш шнурок з'їв? )))
Ответить
+1
0
Будєм разбіратся (Київ)
21.03.2021 в 23:23
Мало хто відкриє коли до нього в туалет два мужика ломляться
Ответить
+2
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
21.03.2021 в 23:32
Ответить
0
0
недалековідКиева (Біла Церква)
21.03.2021 в 23:22
Обосра*ись на поле, устроили давку в сортире, вы че там творите?
Ответить
+3
-1
avatar
Кююмалайнен (Київ)
21.03.2021 в 23:23
Почему у Вас в нике слово "ковід"?
Ответить
+2
0
недалековідКиева (Біла Церква)
21.03.2021 в 23:24
Совпадение? Не...
+1
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
21.03.2021 в 23:22
Гады, людей в туалетах закрывают. А если у него клаустрофобия?
Ответить
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.03.2021 в 23:53
каштруфобия
Ответить
0
-2
football_soccer (Украина)
21.03.2021 в 23:16
В аренду отдайте к Поворознюку , там быстро остепенится , а то ведь можно и в люк упасть...открытый...случайно
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.03.2021 в 23:53
тогда нужен кварцяный!
Ответить
0
-2
bambur (Николаев)
21.03.2021 в 23:15
Редакция хватит!!!!! Проявите чуток адекватности. Вы реально зае*** писать про этого клоуна. Ну не хочет чувак играть...пошел он на куй....напишите лучше полные обзоры первой лиги
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+3
0
alex.belogubko (одесса)
21.03.2021 в 23:12
Тайсон на высоте --он не участвовал в этом позорном матче --сколько уже проиграшей --они хотят стать ЧУ --только не в этом году
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0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
21.03.2021 в 23:11
Так может Тайсона в туалете Срна закрыл ??? Может Тайсон до сих пор на унитазе плачет ???
Ответить
+6
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
21.03.2021 в 23:04
Та це вже просто рімейк "Міміно" "Этот... Обвиняемый? Да! Обвиняемый сказал:"Здравствуй, дорогой"... А этот...Потерпевший? Да! Потерпевший сказал:"Извините, мне в туалет надо"... А я сказал:"Валико-джан, пошли домой"... И пошли..."
Ответить
+8
-1
DesnaUA (Чернигов)
21.03.2021 в 22:52
Вы дротите вместе)?
Ответить
+2
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
21.03.2021 в 23:40
Голландський штурвал, шолє?))
Ответить
+1
0
Геродот (Винница)
21.03.2021 в 22:52
Это еще раз доказывает, что Каштру совсем потерял контроль над командой, а Ахметов на все это положил.
Ответить
+2
0
DesnaUA (Чернигов)
21.03.2021 в 22:50
А ты какое отношение имеешь к команди и лично к срне?вопрос тебе,"независимый журналист")
Ответить
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.03.2021 в 23:52
ипать, ты ребёнок! у этого "ты" есть такая же связь и с срукисом, и с каломойским, ...
Ответить
0
-1
Cerega15 (Kherson)
21.03.2021 в 22:50
Тайсон такой камбек проср@л.
Ответить
+7
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
21.03.2021 в 23:28
ДотепноІ головне в точку...
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
21.03.2021 в 22:47
Ви испытывали неприязнь к потерпевшему? :)))
Ответить
+7
0
efim423 (odessa)
21.03.2021 в 22:45
надо было закрыть туалет с другой стороны , посидел бы там дня два и снова бы стал лучшим игроком в шахте . ))
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+3
-2
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scorpius (Ck)
21.03.2021 в 22:40
Тоже мне дело... Может Тайсон беляш несвежий съел, вот и закрылся
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+4
-2
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Serega1111 (Киев)
21.03.2021 в 22:38
А на хрена эти подробности выносить на люди? Совсем плохо в датском королевстве...
Ответить
+4
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
21.03.2021 в 22:41
Дело в том что это чисто "па-данецки". Им дали команду "фас", и они эту команду "совестно" отрабатывают.
Ответить
+8
-3
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Serega1111 (Киев)
21.03.2021 в 22:45
Есть такое, но не исключено, что завтра все там помирятся и потом будут немного глупо выглядеть...
+4
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
21.03.2021 в 23:56
Это тоже чисто "па-данецки"
0
0
Cerega15 (Kherson)
21.03.2021 в 22:48
По ходу уже не помирятся - решили напоследок макнуть капитана в унитаз.
Ответить
+9
0
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Кююмалайнен (Київ)
21.03.2021 в 23:20
И в прямом и в переносном смысле...
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.03.2021 в 23:48
видимо, потому что бонифаций много о себе возомнил! а таких нужно учить!
Ответить
+1
-1


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